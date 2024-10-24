«Вашингтон»
Турнирное положение: Старт нового чемпионата для «Вашингтона» можно охарактеризовать, как позитивный, поскольку столичный клуб уверенно размещается в первой восьмерке Востока.
Последние матчи: Последние победы «Вашингтона» действительно впечатляют, поскольку были обыграны записные лидеры лиги.
Травмированные игроки: Проблем с травмированными игроками у «Вашингтона» хватает. Травмы Бэкстрема, Оши и Роя скажутся на результате, если клуб не будет компенсировать их отсутствие на льду.
Общий тонус клуба: Почему-то не покидает уверенность, что Карбери сможет придумать, как победить «летчиков» в предстоящем поединке.
«Филадельфия»
Турнирное положение: С самого начала новой регулярки «Филадельфия» опустилась на самое дно конференции, и пока что никаких признаков к выздоровлению не предвидится.
Последние матчи: Крайний матч был проведен как раз против «Вашингтона», но на своей площадке, и хорошего по содержанию игры для «летчиков» там не было.
Травмированные игроки: Сложности с составом есть и у «Филадельфии». Клубу не могут помочь Харт, Эллис и Джохансен.
Общий тонус клуба: Пока Торторелла не наведет порядок в защите, ничего хорошего клуб из Пенсильвании ждать не будет.
Статистика для ставок
- «Вашингтон» выиграл два из трех последних очных противостояний
- «Филадельфия» нее может победить четыре матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.19, на ничью — 4.61, на гостей — 2.80.
Прогноз: Перевес в сторону «Вашингтона» значительный
- 2.15Калгари — Питтсбург: прогноз и ставкаСегодня в 04:30
- 2.30ЦСКА — Амур: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.63Филадельфия — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
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Альтернативный прогноз: Ожидается результативный открытый хоккей
Ставка: П1 с коэффициентом 2.19
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.78