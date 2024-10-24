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    «Вашингтон» продолжит победную поступь?

    «Вашингтон» — «Филадельфия». Ставка (к. 2.19), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 24 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Филадельфия»
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    «Вашингтон»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 24 октября. Начало встречи — в 02:30 мск Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Филадельфия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: Старт нового чемпионата для «Вашингтона» можно охарактеризовать, как позитивный, поскольку столичный клуб уверенно размещается в первой восьмерке Востока.

    Последние матчи: Последние победы «Вашингтона» действительно впечатляют, поскольку были обыграны записные лидеры лиги.

    Травмированные игроки: Проблем с травмированными игроками у «Вашингтона» хватает. Травмы Бэкстрема, Оши и Роя скажутся на результате, если клуб не будет компенсировать их отсутствие на льду.

    Общий тонус клуба: Почему-то не покидает уверенность, что Карбери сможет придумать, как победить «летчиков» в предстоящем поединке.

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: С самого начала новой регулярки «Филадельфия» опустилась на самое дно конференции, и пока что никаких признаков к выздоровлению не предвидится.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Крайний матч был проведен как раз против «Вашингтона», но на своей площадке, и хорошего по содержанию игры для «летчиков» там не было.

    Травмированные игроки: Сложности с составом есть и у «Филадельфии». Клубу не могут помочь Харт, Эллис и Джохансен.

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    Общий тонус клуба: Пока Торторелла не наведет порядок в защите, ничего хорошего клуб из Пенсильвании ждать не будет.

    Статистика для ставок

    • «Вашингтон» выиграл два из трех последних очных противостояний

    • «Филадельфия» нее может победить четыре матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.19, на ничью — 4.61, на гостей — 2.80.

    Прогноз: Перевес в сторону «Вашингтона» значительный

    Альтернативный прогноз: Ожидается результативный открытый хоккей

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.19

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.78

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    «Вашингтон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 24.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Вашингтон» продолжит победную поступь?
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