В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 24 октября. Начало встречи — в 02:30 мск Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Филадельфия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вашингтон»

Турнирное положение: Старт нового чемпионата для «Вашингтона» можно охарактеризовать, как позитивный, поскольку столичный клуб уверенно размещается в первой восьмерке Востока.

Последние матчи: Последние победы «Вашингтона» действительно впечатляют, поскольку были обыграны записные лидеры лиги.

Травмированные игроки: Проблем с травмированными игроками у «Вашингтона» хватает. Травмы Бэкстрема, Оши и Роя скажутся на результате, если клуб не будет компенсировать их отсутствие на льду.

Общий тонус клуба: Почему-то не покидает уверенность, что Карбери сможет придумать, как победить «летчиков» в предстоящем поединке.

«Филадельфия»

Турнирное положение: С самого начала новой регулярки «Филадельфия» опустилась на самое дно конференции, и пока что никаких признаков к выздоровлению не предвидится.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Крайний матч был проведен как раз против «Вашингтона», но на своей площадке, и хорошего по содержанию игры для «летчиков» там не было.

Травмированные игроки: Сложности с составом есть и у «Филадельфии». Клубу не могут помочь Харт, Эллис и Джохансен.

Общий тонус клуба: Пока Торторелла не наведет порядок в защите, ничего хорошего клуб из Пенсильвании ждать не будет.

Статистика для ставок

«Вашингтон» выиграл два из трех последних очных противостояний

«Филадельфия» нее может победить четыре матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.19, на ничью — 4.61, на гостей — 2.80.

Прогноз: Перевес в сторону «Вашингтона» значительный

Альтернативный прогноз: Ожидается результативный открытый хоккей

Ставка: П1 с коэффициентом 2.19

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.78