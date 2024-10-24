В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет 24 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: Уфимцы занимают 8-е место в таблице Востока с 18-ю очками в активе после 15-и сыгранных матчей. «Салават Юлаев» имеет несколько игр в запасе по сравнению с другими клубами.

Последние матчи: В прошедшей встрече КХЛ уфимцы обыграли по буллитам «Сочи» (3:2), а до этого уступили «Трактору» со счетом 2:4. Матчем ранее «Салават Юлаев» одолел «Барыс» (3:2).

За последние 5 матчей у команды 3 победы и 2 поражения. «Салават Юлаев» 12-го октября уступил московскому «Динамо» (2:4) , а также обыграл «Спартак» (5:2).

Не сыграют: Глеб Кузьмин и Ярослав Цулыгин (у обоих — травмы).

Состояние команды: Нынешний сезон «Салават Юлаев» начал не очень удачно, проиграв довольно много матчей, но сейчас команда стала чуть чаще побеждать, обретая уверенность в своих силах.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В «Салавате Юлаеве» не раз высказывали недовольство календарем в нынешнем сезоне. В один момент команда провела только 2 матча за две недели, а потом несколько матчей подряд.

К тому же, легионеры «Салавата Юлаева» взяли на себя роль лидеров и действительно тащат команду. Шелдон Ремпал, Александр Хмелевски, Джош Ливо и Нэйтан Тодд пока что оправдывают ожидания.

«Торпедо»

Турнирное положение: Нижегородцы занимают 4-ю позицию на Западе с 23 очками в активе после 18-и матчей. «Торпедо» отстает от 3-ки лидеров в конференции лишь на 2 балла.

Последние матчи: В прошлом поединке нижегородцы уверенно обыграли «Нефтехимик» со счетом 3:1, а до этого по буллитам уступили московскому «Динамо» (2:3).

«Торпедо» набирает очки в 10-и последних матчах, выиграв за этот период 8 матчей. В одном из этих встреч команда разгромила «Барыс» со счетом 10:1, а также обыграла «Амур» (7:2).

Не сыграют: Андрей Белевич, Вячеслав Войнов и Антон Берлев (у всех — травмы).

Состояние команды: Сейчас «Торпедо» — одна из самых стабильных и интересных команд в лиге. Команда регулярно набирает очки, а также показывает зрелищный хоккей.

К слову, «Торпедо» выиграло на своей площадке у «Нефтехимика» в овертайме со счетом 5:4, упустив преимущество в 3 шайбы по ходу встречи. Уже 22-го октября в ответной игре нижегородцы смогли «засушить» нижнекамцев, умело доведя матч до победы.

В «Торпедо» блистает 35-летний нападающий Дмитрий Кагарлицкий, от которого летом отказался «Ак Барс». Форвард еще в полном порядке, за 14 встреч в нынешнем сезоне набрал 10 (3+7) очков.

Статистика для ставок

«Торпедо» набирает очки на протяжении 10-и последних матчей

«Салават Юлаев» выиграл 5 матчей из 6-и на своей площадке

В последних 2-х очных встречах «Салават Юлаев» обыгрывал нижегородцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.03, ничья — в 4.50, а победа «Торпедо» — в 3.00.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 1.78 и 2.05 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Салават Юлаев» сделает все возможное для победы на своей площадке.

Ставка: Победа «Салавата Юлаева» за 2.03.

Прогноз: Матч должен получится результативным, со стороны «Салавата Юлаева» уж точно.

Ставка: Индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» 3 больше за 1.85.