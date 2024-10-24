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    «Торпедо» впервые за десять матчей не наберет очков

    «Салават Юлаев» — «Торпедо». Ставка (к. 2.03) и прогноз на хоккей, КХЛ, 24 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Торпедо»
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    Егор Сучков — нападающий «Салавата Юлаева»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет 24 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 24 Октября 2024 года

    Салават Юлаев

  • Уфа
    •  Салават Юлаев 17:00 Торпедо

    Торпедо

  • Нижний Новгород
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    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: Уфимцы занимают 8-е место в таблице Востока с 18-ю очками в активе после 15-и сыгранных матчей. «Салават Юлаев» имеет несколько игр в запасе по сравнению с другими клубами.

    Последние матчи: В прошедшей встрече КХЛ уфимцы обыграли по буллитам «Сочи» (3:2), а до этого уступили «Трактору» со счетом 2:4. Матчем ранее «Салават Юлаев» одолел «Барыс» (3:2).

    Салават Юлаев — Торпедо: коэффициенты букмекеров

    За последние 5 матчей у команды 3 победы и 2 поражения. «Салават Юлаев» 12-го октября уступил московскому «Динамо» (2:4) , а также обыграл «Спартак» (5:2).

    Не сыграют: Глеб Кузьмин и Ярослав Цулыгин (у обоих — травмы).

    Состояние команды: Нынешний сезон «Салават Юлаев» начал не очень удачно, проиграв довольно много матчей, но сейчас команда стала чуть чаще побеждать, обретая уверенность в своих силах.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    В «Салавате Юлаеве» не раз высказывали недовольство календарем в нынешнем сезоне. В один момент команда провела только 2 матча за две недели, а потом несколько матчей подряд.

    К тому же, легионеры «Салавата Юлаева» взяли на себя роль лидеров и действительно тащат команду. Шелдон Ремпал, Александр Хмелевски, Джош Ливо и Нэйтан Тодд пока что оправдывают ожидания.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Нижегородцы занимают 4-ю позицию на Западе с 23 очками в активе после 18-и матчей. «Торпедо» отстает от 3-ки лидеров в конференции лишь на 2 балла.

    Последние матчи: В прошлом поединке нижегородцы уверенно обыграли «Нефтехимик» со счетом 3:1, а до этого по буллитам уступили московскому «Динамо» (2:3).

    «Торпедо» набирает очки в 10-и последних матчах, выиграв за этот период 8 матчей. В одном из этих встреч команда разгромила «Барыс» со счетом 10:1, а также обыграла «Амур» (7:2).

    Не сыграют: Андрей Белевич, Вячеслав Войнов и Антон Берлев (у всех — травмы).

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    • Состояние команды: Сейчас «Торпедо» — одна из самых стабильных и интересных команд в лиге. Команда регулярно набирает очки, а также показывает зрелищный хоккей.

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    К слову, «Торпедо» выиграло на своей площадке у «Нефтехимика» в овертайме со счетом 5:4, упустив преимущество в 3 шайбы по ходу встречи. Уже 22-го октября в ответной игре нижегородцы смогли «засушить» нижнекамцев, умело доведя матч до победы.

    В «Торпедо» блистает 35-летний нападающий Дмитрий Кагарлицкий, от которого летом отказался «Ак Барс». Форвард еще в полном порядке, за 14 встреч в нынешнем сезоне набрал 10 (3+7) очков.

    Статистика для ставок

    • «Торпедо» набирает очки на протяжении 10-и последних матчей

    • «Салават Юлаев» выиграл 5 матчей из 6-и на своей площадке

    • В последних 2-х очных встречах «Салават Юлаев» обыгрывал нижегородцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.03, ничья — в 4.50, а победа «Торпедо» — в 3.00.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 1.78 и 2.05 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Салават Юлаев» сделает все возможное для победы на своей площадке.

    Ставка: Победа «Салавата Юлаева» за 2.03.

    Прогноз: Матч должен получится результативным, со стороны «Салавата Юлаева» уж точно.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» 3 больше за 1.85.

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    «Салават Юлаев» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 24.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Торпедо» впервые за десять матчей не наберет очков
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