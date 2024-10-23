В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Амур». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 23 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Амур», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: На счету армейцев из Москвы 21 набранное очко по итогам 18 матчей. В турнирной таблице Западной конференции столичный клуб обосновался на 6-й строчке, отставая по дополнительным показателям от «Торпедо».

Последние матчи: Нынешний отрезок ЦСКА является катастрофой во всех отношениях: в семи последних матчах команда Ильи Воробьева одержала всего одну победу — над «Салаватом Юлаевым» в первой половине месяца — 2:0.

Перед матчем с уфимцами ЦСКА дома был разгромлен «Металлургом» Мг — 0:7 и «Трактором» — 0:4, а после упомянутой встречи москвичи проиграли «Автомобилист» — 3:4 Б, минскому «Динамо» — 4:5 ОТ, СКА — 4:5 ОТ и «Сочи» — 3:4 Б.

Не сыграют: Потери в составе москвичей отсутствуют.

Состояние команды: В течение последних недель ЦСКА вновь напоминает худшую версию себя образца прошлого сезона: под руководством Илья Воробьева перестраивающиеся «армейцы» пока не очень охотно прогрессируют.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В начале месяца ЦСКА дома провел два бездарных матча против топ-клубов Востока, а в последних играх москвичи цепляются за 1 балл ввиду отсутствия возможности додавить соперников в основное время.

Несмотря на все проблемы игрового характера, попадание «армейцев» в плей-офф не подлежит сомнению, но конкурентоспособность на фоне сильнейших клубов лиги едва ли будет присуща нынешнему ЦСКА.

«Амур»

Турнирное положение: После 17 сыгранных матчей хабаровский клуб остался с 12 очками в активе, в результате чего опустился на 11-ю строчку в таблице Восточной конференции, опережая на 1 балл «Барыс».

Последние матчи: Как и будущий соперник, команда Андрея Мартемьянова проводит плохой отрезок, состоящий из пяти поражений в шести встречах и 3 набранных очков из 12 возможных.

Единственную за этот период победу «Амур» оформил в игре с «Ладой» — 2:0, которой уступил уже в следующем матче — 3:5. В последних встречах «тигры» потерпели поражения от «Северстали» — 1:2 и «Спартака» — 4:5.

Не сыграют: Кирилл Слепец.

Состояние команды: Со скрипом проникнув в плей-офф в минувшем сезоне, «Амур» перед началом нового чемпионата рассматривался в контексте клуба, способного это повторить.

Одно текущие результаты хабаровчан расходятся с действительностью: «Амур» набрал неприлично слабый темп, а его перспективные атакующие бригады не показывают ничего содержательного.

Регулярные серии неудач сопровождают «Амур» со старта сезона, и на сегодняшний день у тренерского штаба, кажется, нет эффективных идей, как это исправить, хотя команда все равно будет пытаться.

Статистика для ставок

ЦСКА потерпел четыре поражения в пяти последних домашних матчах

Минимум 3 шайбы пропустил ЦСКА в четырех встречах из предыдущих пяти на домашнем катке

Четыре последних очных матча в Москве, включая товарищеские, закончились победой ЦСКА

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 1.45, ничья — в 5.10, а победа «Амура» — в 5.66.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: Последние результаты ЦСКА откатились к уровню средних, чего команда Ильи Воробьева не может допустить в долгосрочной перспективе. На домашней арене москвичи на фоне дальневосточных аутсайдеров способны прервать затянувшийся цикл провалов.

Ставка: ЦСКА не проиграет + ТБ 5.5 за 2.30.

Прогноз: «Амур», находясь не в самом завидном положении, не откажется от попыток навязать столичному клубу борьбу и возможности набрать в Москве хотя бы один балл.

Ставка: «Амур» победит с форой +1.5 за 2.00.