В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Барыс». Игра пройдет 21 октября. Начало встречи — в 19:10 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Барыс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: Команда занимает 7-е место в таблице Запада с 19-ю очками в активе. «Динамо» продолжает бороться за место в зоне плей-офф, опережая 9-ю строчку на 1 балл.

Последние матчи: В прошлой встрече минчане разгромили «Нефтехимик» со счетом 4:1. До этого команда всухую уступила «Металлургу» (0:2), а матчем ранее «Динамо» обыграло ЦСКА (5:4 ОТ).

В последних 5-и матчах команда дважды проиграла и трижды победила. «Динамо» неожиданно обыграло СКА (4:2), а также уступило «Северстали» со счетом 2:3 по буллитам.

Не сыграют: Андрей Кареев, Павел Денисов и Андрей Стась (у всех — травмы).

Состояние команды: «Динамо» является очень опасным соперником, ведь эта команда может обыграть кого угодно. Последнюю встречу против «Нефтехимика» минчане провели очень качественно.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Команда бьется в каждом матче и не «плывет» во время матчей, но «Динамо» необходимо чаще побеждать, чтобы претендовать на высокие места в таблице Запада.

К тому же, у «Динамо» есть Вадим Шипачев. Форвард уже провел 1002 матча в КХЛ, установив новый рекорд лиги. Форвард до сих пор полезен, особенно в большинстве.

«Барыс»

Турнирное положение: Казахстанская команда занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 7-ю очками в активе. «Барыс» отстает от зоны плей-офф на 9 баллов.

Последние матчи: В прошедшем поединке команда уступила «Локомотиву» со счетом 1:3, а до этого проиграла «Салавату Юлаеву» (2:3). Матчем ранее «Барыс» смог одолеть «Авангард» (1:0).

За последние 5 матчей у астанинской команды только 1 победа. До матча с «Авангардом» «Барыс» проиграл «Автомобилисту» (3:4) и той же омской команде со счетом 0:4.

Не сыграют: Максим Мухаметов, Кирилл Савицкий, Коннор Смит, Роман Старченко и Уэйд Эллисон (у всех — травмы).

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Барыс» просто ужасен. Клуб подвергся серьезным изменениям — сменило руководство, дважды сменился тренерский штаб и были расторгнуты контракты практически со всеми легионерами.

К тому же, у «Барыса» нет яркого лидера и вообще нет игрока, к которому нет вопросов по качеству. Астанинская команда выиграла только 3 раза в нынешнем сезоне.

Нападающий «Барыса» Дамир Жафяров, которого брали на роль лидера команды, не набрал ни одного очка за 9 матчей в нынешнем сезоне. Это полный провал.

Статистика для ставок

«Барыс» выиграл только 3 матча в нынешнем сезоне

За последние 5 матчей «Динамо» забросило 15 шайб

В последних 5-и очных встречах «Динамо» непременно обыгрывало «Барыс»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 1.30, ничья — в 6.20, а победа «Барыса» — в 8.50.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Можно предположить, что «Барыс» попытается сыграть максимально аккуратно в обороне. Матч получится не очень результативным.

Ставка: Тотал 5 меньше за 2.30.

Прогноз: «Динамо» Минск будет пытаться взломать оборону «Барыса», который может поставить «автобус». Таким образом, у «зубров» не получится победить с разгромным счетом.

Ставка: Победа «Барыса» с форой (+2.5) за 1.82.