Динамо Минск
Барыс
«Динамо» Минск
Турнирное положение: Команда занимает 7-е место в таблице Запада с 19-ю очками в активе. «Динамо» продолжает бороться за место в зоне плей-офф, опережая 9-ю строчку на 1 балл.
Последние матчи: В прошлой встрече минчане разгромили «Нефтехимик» со счетом 4:1. До этого команда всухую уступила «Металлургу» (0:2), а матчем ранее «Динамо» обыграло ЦСКА (5:4 ОТ).
Динамо Минск — Барыс: коэффициенты букмекеров
В последних 5-и матчах команда дважды проиграла и трижды победила. «Динамо» неожиданно обыграло СКА (4:2), а также уступило «Северстали» со счетом 2:3 по буллитам.
Не сыграют: Андрей Кареев, Павел Денисов и Андрей Стась (у всех — травмы).
Состояние команды: «Динамо» является очень опасным соперником, ведь эта команда может обыграть кого угодно. Последнюю встречу против «Нефтехимика» минчане провели очень качественно.
Команда бьется в каждом матче и не «плывет» во время матчей, но «Динамо» необходимо чаще побеждать, чтобы претендовать на высокие места в таблице Запада.
К тому же, у «Динамо» есть Вадим Шипачев. Форвард уже провел 1002 матча в КХЛ, установив новый рекорд лиги. Форвард до сих пор полезен, особенно в большинстве.
«Барыс»
Турнирное положение: Казахстанская команда занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 7-ю очками в активе. «Барыс» отстает от зоны плей-офф на 9 баллов.
Последние матчи: В прошедшем поединке команда уступила «Локомотиву» со счетом 1:3, а до этого проиграла «Салавату Юлаеву» (2:3). Матчем ранее «Барыс» смог одолеть «Авангард» (1:0).
За последние 5 матчей у астанинской команды только 1 победа. До матча с «Авангардом» «Барыс» проиграл «Автомобилисту» (3:4) и той же омской команде со счетом 0:4.
Не сыграют: Максим Мухаметов, Кирилл Савицкий, Коннор Смит, Роман Старченко и Уэйд Эллисон (у всех — травмы).
Состояние команды: В нынешнем сезоне «Барыс» просто ужасен. Клуб подвергся серьезным изменениям — сменило руководство, дважды сменился тренерский штаб и были расторгнуты контракты практически со всеми легионерами.
К тому же, у «Барыса» нет яркого лидера и вообще нет игрока, к которому нет вопросов по качеству. Астанинская команда выиграла только 3 раза в нынешнем сезоне.
Нападающий «Барыса» Дамир Жафяров, которого брали на роль лидера команды, не набрал ни одного очка за 9 матчей в нынешнем сезоне. Это полный провал.
Статистика для ставок
- «Барыс» выиграл только 3 матча в нынешнем сезоне
- За последние 5 матчей «Динамо» забросило 15 шайб
- В последних 5-и очных встречах «Динамо» непременно обыгрывало «Барыс»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 1.30, ничья — в 6.20, а победа «Барыса» — в 8.50.
На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с одинаковым коэффициентом — 1.90.
- 1.96Сибирь — Трактор: прогноз и ставкаЗавтра в 15:30
- 2.25Локомотив — Динамо Москва: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 1.94Витязь — СКА: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: Можно предположить, что «Барыс» попытается сыграть максимально аккуратно в обороне. Матч получится не очень результативным.
Ставка: Тотал 5 меньше за 2.30.
Прогноз: «Динамо» Минск будет пытаться взломать оборону «Барыса», который может поставить «автобус». Таким образом, у «зубров» не получится победить с разгромным счетом.
Ставка: Победа «Барыса» с форой (+2.5) за 1.82.