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    Сможет ли «Амур» прервать свою серию поражений?

    «Амур» — «Спартак». Ставка (к. 2.17) и прогноз на хоккей, КХЛ, 19 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Амур» — «Спартак»
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    Павел Порядин — нападающий «Спартака»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Спартак». Игра пройдет 19 октября. Начало встречи — в 10:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Амур» — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 19 Октября 2024 года

    Амур

  • Хабаровск
    •  Амур 10:30 Спартак

    Спартак

  • Москва
    •

    «Амур»

    Турнирное положение: Команда занимает предпоследнее 11-е место в таблице Востока с 12-ю очками в активе после 16-и сыгранных матчей. «Амур» отстает от зоны плей-офф на 4 балла.

    Последние матчи: В прошедшей встрече «Амур» проиграл «Северстали» (1:2), пропустив решающую шайбу в концовке 3-го периода. До этого команда уступила «Ладе» со счетом 3:5.

    Амур — Спартак: коэффициенты букмекеров

    В последних 5-и матчах у «Амура» только 1 победа над тольяттинцами (2:0) и 4 поражения. До матчей с «Ладой» хабаровчане также дважды проиграли «Нефтехимику» (1:4 и 3:4 Б).

    Не сыграет: Кирилл Слепец (травма).

    Состояние команды: «Амур» продолжает падать вниз, команда уже предпоследняя на Востока. Игра лидеров команды оставляет желать лучшего, особенно в атаке.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Действительно, «Амур» никак не может выдать результативный матч или выиграть пару матчей. Больно смотреть и на нападающего команды Александра Хохлачева, который находится не в своей тарелке. К тому же, форвард не прошел в состав в прошлой встрече.

    «Амур» — худшая команда Востока по результатам домашних встреч. Команда набрала только 4 очка из 24-х возможных на своей площадке. Получится ли на сей раз у хабаровчан зацепиться за результат? Большой вопрос...

    «Спартак»

    Турнирное положение: «Красно-белые» занимают 3-е место в таблице Запада с 22 очками в активе после 16-и матчей. «Спартак» отстает от 1-й позиции на 6 пунктов.

    Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла «Авангард» в результативном матче (6:5), а до этого крупно проиграла московскому «Динамо» со счетом 0:5.

    В последних 5-и матчах у «Спартака» 3 поражения и 2 победы. Команда проиграла «Салавату Юлаеву» (2:5) и «Металлургу» (2:5), а также победила «Ак Барс» со счетом 3:0.

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    • Состояние команды: «Спартак» в последнее время начал пробуксовывать, но все равно удерживается в 3-ке лидеров на Западе. Мастерство игроков «красно-белых» позволяет команде набирать очки при плохой игре.

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    «Спартак» далеко не лучшим образом выступает на чужой площадке, набрав 6 баллов из 15-и возможных. Команда точно начинает свой дальневосточный выезд.

    В прошлом матче против «Авангарда» (6:5) наконец-то проснулась 1-я тройка у «Спартака» — Голдобин, Морозов и Порядин. На троих хоккеисты набрали 5 результативных баллов.

    Статистика для ставок

    • «Амур» выиграл только 1 раз в последних 5-и матчах

    • В последних 2-х матчах «Спартак» пропускал по 5 шайб за игру

    • «Спартак» непременно обыгрывал «Амур» в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 1.90, ничья — в 4.40, а победа «Амура» — в 3.30.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить за — 2.05 и 1.78 соответственно.

    Прогноз: «Амур» попытается создать проблемы «Спартаку». Можно предположить, что хозяева забросят пару-тройку шайб в предстоящем матче.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Амура» 2.5 больше за 2.17.

    Прогноз: В 1-м периоде будет открыть счет и игра станет более открытой.

    Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м периоде за 1.90.

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    «Амур» — «Спартак»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 19.10.2024. Прогнозы на хоккей. Сможет ли «Амур» прервать свою серию поражений?
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