В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Спартак». Игра пройдет 14 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Москва — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: Команда далеко не лучшим образом стартовала в нынешнем сезоне. «Динамо» занимает 8-е место в таблице Запада с 15-ю очками в активе.

Последние матчи: В прошлой встрече «бело-голубые» обыграли «Салават Юлаев» (4:2). До этого «Динамо» проиграло «Металлургу Мг» со счетом 3:5, упустив преимущество в 2 шайбы.

В последних 5-и матчах у «бело-голубых» 2 победы и 3 поражения. За этот период «Динамо» также проиграло «Трактору» (1:4) и ЦСКА по буллитам 3:4.

Состояние команды: В последнее время у «Динамо» налаживается игра, но вратарский вопрос — самый острый у команды. В последнем матче играл в воротах даже 30-летний Евгений Ярославлев, для которого эта встреча — первая в КХЛ.

Прогнозы и ставки на КХЛ

«Динамо» в последних матчах испытывало проблемы с топ-командами, к тому же вратари регулярно подводят остальных. Последний матч против «Салавата Юлаева» может дать толчок для улучшения качества игры.

У «Динамо» не так заметен лидер команды Никита Гусев, который в последних 5-и матчах сделал только 3 голевые передачу.

«Спартак»

Турнирное положение: Команда занимает 2-е место в таблице Запада с 20-ю очками в активе после 14-и сыгранных матчей. «Спартак» ведет борьбу за лидерство с «Локомотивом».

Последние матчи: В прошлом поединке «красно-белые» всухую обыграли «Ак Барс» со счетом 3:0, забросил по 1 шайбе в каждом периоде. Матчем ранее «Спартак» проиграл «Салавату Юлаеву» (2:5).

В последних 5-и встречах у команды также, как и у «Динамо», 2 победы и 3 поражения. К слову, «Спартак» дважды подряд проиграл с одинаковыми счетами 2:5.

Состояние команды: «Спартак» показал отличную игру на старте чемпионата, а сейчас начал пробуксовывать. «Динамо» вполне может воспользоваться небольшим спадом «красно-белых».

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин проводит ужасный отрезок, сделав за последние 5 матчей только одну голевую передачу.

В прошлом матче «Спартак» уверенно обыграл одного из лидеров Востока «Ак Барс». Сможет ли команда в московском дерби с «Динамо» показать такую же игру? Вполне возможно.

Статистика для ставок

За последние 3 матча «Спартак» пропустил 10 шайб

«Спартак» стабильно обыгрывал «Динамо» в последних 3-х очных встречах

В последних 5-и матчах лидер «Спартака» Николай Голдобин заработал лишь 1 очко (голевая передача)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 4.30, а победа «Динамо» Москва — в 2.65.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить за — 1.78 и 2.05 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды забьют довольно много голов в предстоящем матче.

Ставка: Тотал 6 больше за 2.10.

Прогноз: «Динамо» пока не может выдать победную серию, а «Спартак» вполне способен обыграть любого соперника.

Ставка: Фора «Спартака» 0 за 1.78.