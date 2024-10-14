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    Кто возьмет важные очки в московском дерби?

    «Динамо» Москва — «Спартак». Ставка (к. 2.10) и прогноз на хоккей, КХЛ, 14 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Спартак»
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    Никита Гусев — нападающий московского «Динамо»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Спартак». Игра пройдет 14 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Москва — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 14 Октября 2024 года

    Динамо

  • Москва
    •  Динамо 19:30 Спартак

    Спартак

  • Москва
    •

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: Команда далеко не лучшим образом стартовала в нынешнем сезоне. «Динамо» занимает 8-е место в таблице Запада с 15-ю очками в активе.

    Последние матчи: В прошлой встрече «бело-голубые» обыграли «Салават Юлаев» (4:2). До этого «Динамо» проиграло «Металлургу Мг» со счетом 3:5, упустив преимущество в 2 шайбы.

    Динамо — Спартак: коэффициенты букмекеров

    В последних 5-и матчах у «бело-голубых» 2 победы и 3 поражения. За этот период «Динамо» также проиграло «Трактору» (1:4) и ЦСКА по буллитам 3:4.

    Состояние команды: В последнее время у «Динамо» налаживается игра, но вратарский вопрос — самый острый у команды. В последнем матче играл в воротах даже 30-летний Евгений Ярославлев, для которого эта встреча — первая в КХЛ.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    «Динамо» в последних матчах испытывало проблемы с топ-командами, к тому же вратари регулярно подводят остальных. Последний матч против «Салавата Юлаева» может дать толчок для улучшения качества игры.

    У «Динамо» не так заметен лидер команды Никита Гусев, который в последних 5-и матчах сделал только 3 голевые передачу.

    «Спартак»

    Турнирное положение: Команда занимает 2-е место в таблице Запада с 20-ю очками в активе после 14-и сыгранных матчей. «Спартак» ведет борьбу за лидерство с «Локомотивом».

    Последние матчи: В прошлом поединке «красно-белые» всухую обыграли «Ак Барс» со счетом 3:0, забросил по 1 шайбе в каждом периоде. Матчем ранее «Спартак» проиграл «Салавату Юлаеву» (2:5).

    В последних 5-и встречах у команды также, как и у «Динамо», 2 победы и 3 поражения. К слову, «Спартак» дважды подряд проиграл с одинаковыми счетами 2:5.

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    • Состояние команды: «Спартак» показал отличную игру на старте чемпионата, а сейчас начал пробуксовывать. «Динамо» вполне может воспользоваться небольшим спадом «красно-белых».

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    Нападающий «Спартака» Николай Голдобин проводит ужасный отрезок, сделав за последние 5 матчей только одну голевую передачу.

    В прошлом матче «Спартак» уверенно обыграл одного из лидеров Востока «Ак Барс». Сможет ли команда в московском дерби с «Динамо» показать такую же игру? Вполне возможно.

    Статистика для ставок

    • За последние 3 матча «Спартак» пропустил 10 шайб

    • «Спартак» стабильно обыгрывал «Динамо» в последних 3-х очных встречах

    • В последних 5-и матчах лидер «Спартака» Николай Голдобин заработал лишь 1 очко (голевая передача)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 4.30, а победа «Динамо» Москва — в 2.65.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить за — 1.78 и 2.05 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что команды забьют довольно много голов в предстоящем матче.

    Ставка: Тотал 6 больше за 2.10.

    Прогноз: «Динамо» пока не может выдать победную серию, а «Спартак» вполне способен обыграть любого соперника.

    Ставка: Фора «Спартака» 0 за 1.78.

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    «Динамо» Москва — «Спартак»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 14.10.2024. Прогнозы на хоккей. Кто возьмет важные очки в московском дерби?
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