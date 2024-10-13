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    Сможет ли «Амур» прервать серию поражений?

    «Амур» — «Лада». Ставка (к. 2.50) и прогноз на хоккей, КХЛ, 13 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Амур» — «Лада»
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    Алекс Бродхерст — нападающий «Амура»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Ладу». Игра пройдет 13 октября. Начало встречи — в 10:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Амур» — «Лада», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 13 Октября 2024 года

    Амур

  • Хабаровск
    •  Амур 10:30 Лада

    Лада

  • КХЛ
    •

    «Амур»

    Турнирное положение: Команда пока не очень здорово выступает на старте чемпионата. «Амур» занимает предпоследнее 11-е место на Востоке с 10-ю очками в активе.

    Последние матчи: В прошлых 2-х поединках хабаровчане проиграли «Нефтехимику» сначала со счетом 1:4, а затем 3:4 по буллитам. Во 2-й встрече «Амур» совершил камбэк с 0:3 в третьем периоде.

    Амур — Лада: коэффициенты букмекеров

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    За последние 5 матчей хабаровская команда выиграла только 1 раз у «Ак Барса» (2:1) и четырежды проиграла. За этот период «Амур» пропустил 17 голов при 10-и заброшенных шайб.

    Не сыграют: Владислав Барулин, Девин Броссо и Кирилл Слепец (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Амур» в последнее время выглядит не очень здорово. Дело в том, что первые 2 звена у хабаровчан крайне редко набирают очки. У тренерского штаба должны быть вопросы, как минимум, к Алексу Бродхерсту, Александру Хохлачеву и Алексу Гальченюку.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последний раз «Амур» обыгрывал «Ладу» в прошлом сезоне со счетом 1:0 по буллитам. В том матче лидеры хабаровчан снова куда-то пропали.

    Камбэк с 0:3 в последнем матче с «Нефтехимиком» должен помочь «Амуру» в предстоящей встрече с «Ладой» наконец-то обрести уверенность в своих силах. Лидеры команды просто обязаны реализовывать свои моменты.

    «Лада»

    Турнирное положение: Команда продолжает бороться за выход в зону плей-офф. После 14-и сыгранных матчей «Лада» занимает 9-е место на Востоке с 12-ю очками в активе.

    Последние матчи: В прошлом поединке тольяттинцы одержали волевую победу над «Сибирью» (4:3 ОТ), трижды уступая по ходу матча. До этого команда проиграла «Адмиралу» со счетом 0:2.

    В последних 5-и встречах у «Лады» только 2 победы и 3 поражения. Команде удалось победить «Адмирал» 1:0 по буллитам, а также уступить «Нефтехимику» (2:3 Б) и «Металлургу» (1:2).

    Не сыграет: Андрей Алтыбармакян (травма).

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    • Состояние команды: «Лада» пытается зацепиться за очки в каждом матче, если команда проигрывает, то, как правило, только в одну шайбу. Несмотря на это, тольяттинцам необходимо чаще побеждать.

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    В последнее время у «Лады» есть проблемы с результативностью, за 2-х из 3-х встреч команда не забросила ни одной шайбы в основное время матча.

    Стоит отметить, что тольяттинцы занимают лишь 10-е место на Востоке по результатам гостевых встреч. «Лада» набрала 4 очка на чужой площадке из 10-и возможных.

    Статистика для ставок

    • В 2-х из 3-и последних матчей «Лада» не забросила ни одной шайбы в основное время

    • В последних 5-и матчах у «Амура» только 1 победа

    • В последних 3-х очных встречах в рамках КХЛ «Амур» непременно побеждал «Ладу»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 2.15, ничья — в 4.15, а победа «Лады» — в 2.90.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить за — 2.45 и 1.50 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что в 1-м периоде матча команды сыграют аккуратно. Ни «Амур», «Лада» не смогут выйти вперед.

    Ставка: Ничья в 1-м периоде за 2.50.

    Прогноз: «Лада» играет не очень результативно в последнее время, «Амур» также испытывает проблемы с реализацией моментов.

    Ставка: Тотал 4.5 меньше за 2.05.

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    «Амур» — «Лада»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 13.10.2024. Прогнозы на хоккей. Сможет ли «Амур» прервать серию поражений?
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