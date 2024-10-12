В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Трактор-Арене» 12 октября. Начало встречи — в 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Трактор»

Турнирное положение: По итогам 13 матчей челябинцы оказались лидерами Восточной конференции с 20 набранными очками. Главным конкурентом «медведей» остается «Автомобилист».

Последние матчи: В пяти последних матчах команда Бенуа Гру не проиграла ни разу, а в трех встречах этого отрезка не покидала площадку без 4 заброшенных шайб.

Цикл побед «Трактора» на момент публикации состоит из матчей с «Авангардом» — 4:2, «Спартаком» — 3:2 Б, «Динамо» Москва — 4:1, ЦСКА — 4:0 и «Адмиралом» — 2:0.

Не сыграют: Семен Дер-Аргучинцев.

Состояние команды: «Трактор» набрал превосходную форму. Команда Гру более чем уверенно чувствует себя как в домашних, так и в гостевых условиях.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Игра «Трактора» впечатляет победами над топ-соперниками, включая ЦСКА и «Динамо» Москва и «Салават». Вместе с тем челябинцы продолжают улучшать собственные позиции за счет матчей с более скромными конкурентами.

Для дальнейших успехов «Трактору» пока достаточно не утратить высокий темп и наказывать соперников за их ошибки, что действующему лидеру Востока сейчас удается здорово.

«Торпедо»

Турнирное положение: На момент начала игрового дня четверга нижегородцы занимают 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. В 14 матчах им удалось набрать 17 очков.

Последние матчи: На данном этапе чемпионата команда Игоря Ларионова находится в превосходной форме, на что указывает 6-матчевая серия побед.

Каждая игра «Торпедо» в рамках этого цикла сопровождалась высокой результативностью. Так, нижегородцы разобрались с «Куньлунем» (дважды — 4:2, 4:0), «Адмиралом» — 4:2, «Амуром» — 7:2, «Барысом» — 10:1 и «Металлургом» Мг — 5:4.

Не сыграют: Андрей Белевич, Игорь Ларионов, Вячеслав Войнов.

Состояние команды: «Торпедо» понемногу исправляется за провальный дебют. При этом текущее продвижение команды Ларионова стало возможным во многом благодаря уверенным победам над аутсайдерами.

В последних играх «Торпедо» демонстрирует яркую атакующую игру, которую и ждали в Нижнем с самого начала. Серия побед с крупным счетом лишь подтвердила их боевой настрой.

Для дальнейшего укрепления в роли претендента на лучшие позиции «Торпедо» важно научиться играть столь же эффективно в нападении в матчах с топ-соперниками, коих в скором времени прибавится.

Статистика для ставок

«Трактор» победил в последних пяти матчах

В трех матчах из пяти предыдущих «Трактор» пробивал индивидуальный тотал больше 3.5

На домашнем льду «Трактор» обыграл «Торпедо» в шести последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 1.89, ничья — в 4.58, а победа «Торпедо» — в 3.26.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 5.5 — за 1.95.

Прогноз: Последние встречи «Трактора» зачастую сопровождаются высокой результативностью. То же самое актуально для «Торпедо» и его матчей с аутсайдерами.

Вполне вероятно, на фоне проверки противостоянием с одним из сильнейших клубов лиги на данный момент команда Ларионова, как и челябинцы, попытаются выдать свою лучшую игру впереди.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.85.

Прогноз: Нынешнему «Трактору» вполне по силам продлить беспроигрышную серию: команда Гру комфортно себя чувствует, находясь на одной площадке с любым соперником.

Ставка: «Трактор» победит за 1.89.