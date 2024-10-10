ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаМЛС, Саудовская Аравия или «Барса»? Где продолжит карьеру Поль Погба Динияр Билялетдинов«Зенит — хороший финишер». Динияр Билялетдинов о перспективах «Локо» и «Краснодара» в борьбе за титул Маклин СелебриниНХЛ 2024/25: Лафреньер, Селебрини и другие восходящие звезды лиги
    Все новости спорта

    «Магнитка» и «Торпедо» устроят событийный матч

    «Металлург» Мг — «Торпедо». Ставка (к. 2.00) и прогноз на хоккей, КХЛ, 10 октября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Металлург Мг Прогнозы на Торпедо
    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Торпедо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Металлург» Мг в игре со «Спартаком»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Арене Металлург» 10 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Металлург» Мг — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 10 Октября 2024 года

    Металлург Мг

  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Торпедо

    Торпедо

  • Нижний Новгород
    •

    «Металлург» Мг

    Турнирное положение: «Магнитка» продолжает восстанавливать утраченные на старте возможности: в 14 играх «лисы» набрали 14 очков и закрепились на 6-м месте в Восточной конференции.

    Последние матчи: После откровенно вялого старта команда Андрея Разина вернула былой запал. В четырех последних матчах «Металлург» Мг победил «Ладу» — 2:1, ЦСКА — 7:0, «Спартак» — 5:2 и «Динамо» Москва — 5:3.

    Металлург Мг — Торпедо: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Артем Минулин, Денис Зернов.

    Состояние команды: После недопустимо провального начала сезона «Металлург» Мг уверенно движется вперед, показывая отличные результаты в последних встречах.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Игра «Металлурга» Мг стабильно улучшается, особенно это касается передней линии. Недавние победы над сильными соперниками демонстрируют потенциал команды Разина.

    Для дальнейшего успеха «Металлургу» Мг важно сохранять уверенность и поддерживать высокий уровень результативности, не забывая при этом о балансе между оборонительными действиями.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: После невразумительного начала сезона нижегородцы приблизились к лидерам конференции. За 13 матчей торпедовцы заработали 15 очков и заняли 5-ю строчку в таблице Запада.

    Последние матчи: Как и ближайший соперник, команда Игоря Ларионова набрала превосходную форму. В пяти последних матчах она обыграла «Куньлунь» (дважды — 4:2, 4:0), «Адмирал» — 4:2, «Амур» — 7:2 и «Барыс» — 10:1.

    Не сыграют: Андрей Белевич, Игорь Ларионов, Вячеслав Войнов.

  • «Трактор» — новый лидер Востока, серия побед «Магнитки», неудачи «Барыса» и «Адмирала»
  • КХЛ: обзор пятой игровой недели
  • 07/10/2024

    • Состояние команды: После неудачного старта «Торпедо» набрало отличный ход, выиграв последние пять матчей подряд. Команда уверенно движется вверх по таблице.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Игра «Торпедо» стала более результативной. В последних матчах команда забросила 29 шайб, что лишний раз доказывает мощный потенциал клуба из Нижнего.

    На текущем этапе сезона «Торпедо» достаточно поддерживать высокий уровень игры и правильно настроиться на матчи с сильными соперниками с Востока.

    Статистика для ставок

    • В пяти последних очных матчах в Магнитогорске «Металлург» Мг потерпел три поражения

    • Серия побед «Торпедо» увеличилась до пяти матчей

    • В трех предыдущих матчах «Торпедо» разгромило своих соперников с разницей в 4 шайбы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 2.01, ничья — в 4.36, а победа «Торпедо» — в 3.06.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.08.

    Прогноз: И «Металлург» Мг, и «Торпедо» в последних играх почувствовали необходимую атакующую динамику, которая приносит не только, но и в целом уверенность. Кажется, в очной встрече соперникам, находящимся на пути к становлению, бессмысленно себя сдерживать.

    Ставка: Тотал больше 6 за 2.00.

    Прогноз: В упорной и яркой — такой она ожидается — игре фаворитом станет команда Разина. Домашний лед и заряженность после стартовых провалов будут этому способствовать.

    Ставка: «Металлург» Мг победит за 2.01.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Алькарас — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Пол — Махач
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Меньшик — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Андреева — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Йокогама Ф-Маринос — Нагоя Грампус
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Альбирекс Ниигата — Кавасаки Фронтале
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Намибия — Зимбабве
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Трактор — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лада — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Локомотив — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.47
  • Прогноз на матч Бавария (жен) — Арсенал (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  5.19
  • Экспресс дня 9 октября
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Металлург» Мг — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 10.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Магнитка» и «Торпедо» устроят событийный матч
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры