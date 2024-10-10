Металлург Мг
Торпедо
«Металлург» Мг
Турнирное положение: «Магнитка» продолжает восстанавливать утраченные на старте возможности: в 14 играх «лисы» набрали 14 очков и закрепились на 6-м месте в Восточной конференции.
Последние матчи: После откровенно вялого старта команда Андрея Разина вернула былой запал. В четырех последних матчах «Металлург» Мг победил «Ладу» — 2:1, ЦСКА — 7:0, «Спартак» — 5:2 и «Динамо» Москва — 5:3.
Металлург Мг — Торпедо: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Артем Минулин, Денис Зернов.
Состояние команды: После недопустимо провального начала сезона «Металлург» Мг уверенно движется вперед, показывая отличные результаты в последних встречах.
Игра «Металлурга» Мг стабильно улучшается, особенно это касается передней линии. Недавние победы над сильными соперниками демонстрируют потенциал команды Разина.
Для дальнейшего успеха «Металлургу» Мг важно сохранять уверенность и поддерживать высокий уровень результативности, не забывая при этом о балансе между оборонительными действиями.
«Торпедо»
Турнирное положение: После невразумительного начала сезона нижегородцы приблизились к лидерам конференции. За 13 матчей торпедовцы заработали 15 очков и заняли 5-ю строчку в таблице Запада.
Последние матчи: Как и ближайший соперник, команда Игоря Ларионова набрала превосходную форму. В пяти последних матчах она обыграла «Куньлунь» (дважды — 4:2, 4:0), «Адмирал» — 4:2, «Амур» — 7:2 и «Барыс» — 10:1.
Не сыграют: Андрей Белевич, Игорь Ларионов, Вячеслав Войнов.
Состояние команды: После неудачного старта «Торпедо» набрало отличный ход, выиграв последние пять матчей подряд. Команда уверенно движется вверх по таблице.
Игра «Торпедо» стала более результативной. В последних матчах команда забросила 29 шайб, что лишний раз доказывает мощный потенциал клуба из Нижнего.
На текущем этапе сезона «Торпедо» достаточно поддерживать высокий уровень игры и правильно настроиться на матчи с сильными соперниками с Востока.
Статистика для ставок
- В пяти последних очных матчах в Магнитогорске «Металлург» Мг потерпел три поражения
- Серия побед «Торпедо» увеличилась до пяти матчей
- В трех предыдущих матчах «Торпедо» разгромило своих соперников с разницей в 4 шайбы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 2.01, ничья — в 4.36, а победа «Торпедо» — в 3.06.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.08.
- 1.93Локомотив — Куньлунь: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.25Барыс — Авангард: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 1.87Трактор — Адмирал: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: И «Металлург» Мг, и «Торпедо» в последних играх почувствовали необходимую атакующую динамику, которая приносит не только, но и в целом уверенность. Кажется, в очной встрече соперникам, находящимся на пути к становлению, бессмысленно себя сдерживать.
Ставка: Тотал больше 6 за 2.00.
Прогноз: В упорной и яркой — такой она ожидается — игре фаворитом станет команда Разина. Домашний лед и заряженность после стартовых провалов будут этому способствовать.
Ставка: «Металлург» Мг победит за 2.01.