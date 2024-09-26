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    «Куньлунь» — «Динамо» Мн. Ставка (к. 1.87), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 26 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Куньлунь» — «Динамо» Мн
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    «Динамо» Мн
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать минское «Динамо». Игра пройдет на «Балашиха Арене» 26 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск Ставка и прогноз на матч «Куньлунь» — «Динамо» Мн, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 26 Сентября 2024 года

    Куньлунь Ред Стар

  • Пекин
    •  Куньлунь Ред Стар 19:30 Динамо Минск

    Динамо Минск

  • Минск
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    «Куньлунь»

    Турнирное положение: Начало нового сезона для «Куньлуня» было многообещающим, однако затем все скатилось в привычную рутину. Сейчас коллектив Кравеца располагается на предпоследнем месте на Западе.

    Последние матчи: За шесть последних сыгранных матчей клуб из Балашихи смог победить всего лишь раз. Матч пришелся на игру против «Амура».

    Куньлунь Ред Стар — Динамо Минск: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: С самого начала сезона у «Куньлуня» травмирован защитник Дойл Сомерби, и о точных сроках его возвращения в состав пока не сообщается.

    Общий тонус клуба: В игре против минского «Динамо» хозяевам льда ничего хорошего ждать не стоит, поскольку команда разбалансирована по всем параметрам.

    «Динамо» Мн

    Турнирное положение: С начала этого сезона минское «Динамо» успело продемонстрировать несколько новых идей для игры в атаке, что позволило «зубрам» обосноваться на шестой строчке Запада.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: В последнем сыгранном матче «Динамо» из Минска расправилось с «Северсталью», которая сейчас на очень хорошем ходу.

    Травмированные игроки: Минское «Динамо» также не обошли стороной травмы, поскольку за клуб не может играть голкипер Андрей Кареев.

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    Общий тонус клуба: Во встрече против «Куньлуня» гости могут выиграть матч даже если будут играть двумя звеньями, настолько больше проблемы с креативом у «драконов».

    Статистика для ставок

    • За шесть последних матчей «Куньлунь» смог победить однажды

    • У минчан в четырёх последних поединках всего лишь одно поражение

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.39, на ничью — 4.55, на гостей — 1.87.

    Прогноз: «Куньлунь» сейчас совсем слаб, поэтому победа будет за гостями

    Альтернативный прогноз: Матч получится крайне результативным, поскольку эти клубы любят устраивать веселье.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.87.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.97.

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