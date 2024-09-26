Куньлунь Ред Стар
Динамо Минск
«Куньлунь»
Турнирное положение: Начало нового сезона для «Куньлуня» было многообещающим, однако затем все скатилось в привычную рутину. Сейчас коллектив Кравеца располагается на предпоследнем месте на Западе.
Последние матчи: За шесть последних сыгранных матчей клуб из Балашихи смог победить всего лишь раз. Матч пришелся на игру против «Амура».
Куньлунь Ред Стар — Динамо Минск: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: С самого начала сезона у «Куньлуня» травмирован защитник Дойл Сомерби, и о точных сроках его возвращения в состав пока не сообщается.
Общий тонус клуба: В игре против минского «Динамо» хозяевам льда ничего хорошего ждать не стоит, поскольку команда разбалансирована по всем параметрам.
«Динамо» Мн
Турнирное положение: С начала этого сезона минское «Динамо» успело продемонстрировать несколько новых идей для игры в атаке, что позволило «зубрам» обосноваться на шестой строчке Запада.
Последние матчи: В последнем сыгранном матче «Динамо» из Минска расправилось с «Северсталью», которая сейчас на очень хорошем ходу.
Травмированные игроки: Минское «Динамо» также не обошли стороной травмы, поскольку за клуб не может играть голкипер Андрей Кареев.
Общий тонус клуба: Во встрече против «Куньлуня» гости могут выиграть матч даже если будут играть двумя звеньями, настолько больше проблемы с креативом у «драконов».
Статистика для ставок
- За шесть последних матчей «Куньлунь» смог победить однажды
- У минчан в четырёх последних поединках всего лишь одно поражение
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.39, на ничью — 4.55, на гостей — 1.87.
Прогноз: «Куньлунь» сейчас совсем слаб, поэтому победа будет за гостями
- 1.93Локомотив — Авангард: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.90Адмирал — Торпедо: прогноз и ставкаЗавтра в 12:30
- 2.35Барыс — Сочи: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Матч получится крайне результативным, поскольку эти клубы любят устраивать веселье.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.87.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.97.