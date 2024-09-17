В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Лада». Игра пройдет на «Арене-2000» 17 сентября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Лада», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: В пяти матчах ярославцы набрали 6 очков, благодаря которым закрепились на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.

На 2 балла «Локомотив» сейчас обходит «Динамо» Минск, «Северсталь» и «Куньлунь». Вместе с тем от лидера конференции — «Спартака» — Ярославль отстает на одно очко.

Последние матчи: На старте сезона команда Игоря Никитина выдала четыре победы: поочередно были обыграны «Металлург» Мг (3:2), «Лада» (3:0), СКА (2:0) и «Куньлунь» (6:2). Первое поражение «Локо» потерпел во встрече с «Нефтехимиком» (0:1).

Не сыграют: В предстоящем матче у Ярославля не будет значимых кадровых потерь.

Состояние команды: Несмотря на первую потерю очков, «Локомотив» остается одной из сильнейших команд Западной половины лиги.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В пяти встречах «Локомотив» пропустил всего 5 голов, что делает его самым образцовым клубом КХЛ в плане игры в обороне на начальном отрезке регулярного чемпионата.

Новый сезон «Локомотив» рассматривает в контексте возможности повторить достижения минувшего чемпионата, когда команда вышла в финал. Однако на этот раз у Ярославля будут гораздо большие амбиции с точки зрения кубковой борьбы.

«Лада»

Турнирное положение: На фоне конкурентной борьбы на Востоке тольяттинский клуб поднялся на шестое место в таблице конференции, набрав 5 очков.

На данном отрезке чемпионата «Лада» на один балл опережает «Сибирь», «Амур» и «Ак Барс», а также отстает на одно очко от «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева».

Последние матчи: В течение нескольких последних дней команда Олега Браташа сенсационно разгромила «Динамо» Москва (6:3), довольно скромно обыграла «Витязь» (2:1) и в эпичной битве уступила СКА (3:4 ОТ).

Не сыграют: В составе клуба из Тольятти будет отсутствовать Рафаэль Бикмуллин.

Состояние команды: В новом сезоне «Лада» является одним из середняков, который навяжет борьбу за выход в плей-офф в Восточной конференции.

Тем не менее по-настоящему кубковым претендентом «Лада» не станет ввиду отсутствия состава, способного дать результат на дистанции и сделать команду конкурентоспособной на фоне больших соперников.

За пять матчей «Лада» забросила 12 шайб, что считаемся довольно неплохим для нее показателем, в то время как 14 пропущенных голов вызывают тревогу в плане игры в обороне.

Статистика для ставок

В новом сезоне «Локомотив» ни разу не пропустил больше двух голов

Во всех проигранных матчах нынешнего сезона «Лада» пропустила три шайбы в основное время

Ярославцы взяли верх во всех трех очных встречах после возвращения «Лады» в КХЛ

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.38, ничья — в 4.58, а победа «Лады» — в 9.20.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 4.5 — за 2.08.

Прогноз: Ярославль вошел в новый сезон сравнительно удачно: несмотря на потери очков, команда уверенно действует в обороне, не позволяя соперникам чувствовать свободу на своей половине. В текущей ситуации «Локо» является явным фаворитом на домашнем катке, который способен одержать трудовую победу.

Ставка: «Локомотив» победит + ТМ 5.5 за 2.05.

Прогноз: Несмотря на очевидное преимущество хозяев, «Ладе» в этом матче терять явно нечего. Команда Браташа навяжет борьбу и уж точно сумеет избежать крупного поражения.

Ставка: «Лада» победит с форой +2 за 1.93.