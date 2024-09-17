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    «Автомобилист» одержит уверенную домашнюю победу?

    Автомобилист — Барыс: ставка и прогноз, новости. 17.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Барыс»
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    «Автомобилист»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Уралец-Арене» 17 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — «Барыс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Автомобилист»

    Турнирное положение: На данный момент времени «Автомобилист» располагается на четвертом вместе в своей конференции, но потенциал для более высоких позиций в таблице своей конференции имеется.

    Последние матчи: Заварухин и его «Автомобилист» после удачного старта потерпели два поражения подряд, но в крайнем матче все же смог разобраться с «Салаватом».

    Травмированные игроки: Травмированные игроки «Автомобилиста» вернулись в строй, и сейчас у уральского клуба полная обойма хоккеистов.

    Общий тонус клуба: В противостоянии с «Барысом» расклад сил виден перед стартовым свитском арбитра. Вряд ли хозяева встречи испытают какие-то сложности с добычей необходимого результата.

    «Барыс»

    Турнирное положение: Казахстанский «Барыс» по-прежнему двигается по сезону без побед, располагаясь на последней строчке в таблице восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: За четыре сыгранных встречи «Барыс» смог завоевать только одно очко, которое пришлось на стартовую игру сезона против «Нефтехимика».

    Травмированные игроки: Батырлан Муратов и Натан Больё продолжают оставаться на больничном и присоединиться к «Барысу» в ближайшее время не смогут.

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    Общий тонус клуба: В матче против «Автомобилиста» гостям ничего хорошего не светит, если брать во внимание, какой раздрай у них в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Барыс» набрал всего лишь одно очко с начала нового регулярного сезона

    • «Автомобилист» выиграл три из последних четырех очных матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.55, на ничью — 5.10, на гостей — 5.15.

    Прогноз: «Автомобилист» выглядит более реальным претендентом на победу

    Альтернативный прогноз: В этом матче соперники продемонстрируют результативную игру, поэтому вероятность большого числа голове весьма высока.

    Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.90.

    Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.59.

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    «Автомобилист» — «Барыс»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 17.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Автомобилист» одержит уверенную домашнюю победу?
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