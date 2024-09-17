«Автомобилист»
Турнирное положение: На данный момент времени «Автомобилист» располагается на четвертом вместе в своей конференции, но потенциал для более высоких позиций в таблице своей конференции имеется.
Последние матчи: Заварухин и его «Автомобилист» после удачного старта потерпели два поражения подряд, но в крайнем матче все же смог разобраться с «Салаватом».
Травмированные игроки: Травмированные игроки «Автомобилиста» вернулись в строй, и сейчас у уральского клуба полная обойма хоккеистов.
Общий тонус клуба: В противостоянии с «Барысом» расклад сил виден перед стартовым свитском арбитра. Вряд ли хозяева встречи испытают какие-то сложности с добычей необходимого результата.
«Барыс»
Турнирное положение: Казахстанский «Барыс» по-прежнему двигается по сезону без побед, располагаясь на последней строчке в таблице восточной конференции.
Последние матчи: За четыре сыгранных встречи «Барыс» смог завоевать только одно очко, которое пришлось на стартовую игру сезона против «Нефтехимика».
Травмированные игроки: Батырлан Муратов и Натан Больё продолжают оставаться на больничном и присоединиться к «Барысу» в ближайшее время не смогут.
Общий тонус клуба: В матче против «Автомобилиста» гостям ничего хорошего не светит, если брать во внимание, какой раздрай у них в обороне.
Статистика для ставок
- «Барыс» набрал всего лишь одно очко с начала нового регулярного сезона
- «Автомобилист» выиграл три из последних четырех очных матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.55, на ничью — 5.10, на гостей — 5.15.
Прогноз: «Автомобилист» выглядит более реальным претендентом на победу
- 1.92Салават Юлаев — Авангард: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 3.14Сибирь — Нефтехимик: прогноз и ставкаЗавтра в 15:30
- 2.05Адмирал — Куньлунь: прогноз и ставкаЗавтра в 12:30
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Альтернативный прогноз: В этом матче соперники продемонстрируют результативную игру, поэтому вероятность большого числа голове весьма высока.
Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.90.
Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.59.