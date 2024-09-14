Спартак
Торпедо
«Спартак»
Турнирное положение: Игра «Спартака» в последних поединках действительно впечатляет, поскольку коллектив Жамнова забрался уже на вторую позицию в своей конференции.
Последние матчи: В двух последних поединках «Спартак» отгрузил девять голов двум «Динамо», причем против минского удалось уйти со счета 0:2.
Спартак — Торпедо: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: У московской команды сейчас принимать участие в матчах не может защитник Егор Зайцев, но главный тренер «красно-белых» научился играть со «Спартаком» и без него.
Общий тонус клуба: Игра против нижегородского «Торпедо» обещает быть «огненной», поскольку оба клуба настроены играть исключительно в атаку.
«Торпедо»
Турнирное положение: Неудачный старт сезона «Торпедо» постепенно начинает оставаться где-то позади, поскольку коллектив Ларионова постепенно просыпается, но пока находится в нижней части турнирной таблицы своей конференции.
Последние матчи: В последнем сыгранном матче «Торпедо» удалось вырвать победу на выезде у самого ЦСКА.
Травмированные игроки: У «Торпедо» уже три травмированных игрока, хотя сезон только начался. Сейчас не могут играть Андрей Белевич, Антон Берлев и Михаил Орлов.
Общий тонус клуба: В мачте против «Спартака» мы в праве рассчитывать на один из самых невероятных развитий матча, как это было не раз по прошлому регулярному чемпионату.
Статистика для ставок
- Меньше пяти голов в трех последних очных поединках между этими командами не забивалось
- Последний матч между клубами в Москве завершился в пользу коллектива из Нижнего Новгорода
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.74, на ничью — 4.45, на гостей — 3.80.
Прогноз: Гости могут дать бой, но хозяева не позволят им этого сделать в предстоящей игре
- 2.45Барыс — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.94Автомобилист — Салават Юлаев: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
- 2.30Нефтехимик — Локомотив: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Клубы часто устраивали веселый хоккей по прошлому сезону. В этом будет то же самое.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.74.
Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.53.