В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 14 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: Игра «Спартака» в последних поединках действительно впечатляет, поскольку коллектив Жамнова забрался уже на вторую позицию в своей конференции.

Последние матчи: В двух последних поединках «Спартак» отгрузил девять голов двум «Динамо», причем против минского удалось уйти со счета 0:2.

Травмированные игроки: У московской команды сейчас принимать участие в матчах не может защитник Егор Зайцев, но главный тренер «красно-белых» научился играть со «Спартаком» и без него.

Общий тонус клуба: Игра против нижегородского «Торпедо» обещает быть «огненной», поскольку оба клуба настроены играть исключительно в атаку.

«Торпедо»

Турнирное положение: Неудачный старт сезона «Торпедо» постепенно начинает оставаться где-то позади, поскольку коллектив Ларионова постепенно просыпается, но пока находится в нижней части турнирной таблицы своей конференции.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: В последнем сыгранном матче «Торпедо» удалось вырвать победу на выезде у самого ЦСКА.

Травмированные игроки: У «Торпедо» уже три травмированных игрока, хотя сезон только начался. Сейчас не могут играть Андрей Белевич, Антон Берлев и Михаил Орлов.

Общий тонус клуба: В мачте против «Спартака» мы в праве рассчитывать на один из самых невероятных развитий матча, как это было не раз по прошлому регулярному чемпионату.

Статистика для ставок

Меньше пяти голов в трех последних очных поединках между этими командами не забивалось

Последний матч между клубами в Москве завершился в пользу коллектива из Нижнего Новгорода

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.74, на ничью — 4.45, на гостей — 3.80.

Прогноз: Гости могут дать бой, но хозяева не позволят им этого сделать в предстоящей игре

Альтернативный прогноз: Клубы часто устраивали веселый хоккей по прошлому сезону. В этом будет то же самое.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.74.

Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.53.