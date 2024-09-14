«Автомобилист»
Турнирное положение: По итогам четырех матчей екатеринбуржцы закрепились на 5-й строчке в Восточной конференции с 4 очками.
Такое же количество набранных баллов имеет «Амур», в то время как трактор «Трактор» обошел «Авто» на одно очко. Оба конкурента провели по четыре встречи.
Последние матчи: В новый сезон команда Николая Заварухина вошла ярко, победив дома «Трактор» (3:2) и «Сибирь» (4:0). Однако за пределами родного катка начались проблемы. Так, Екатеринбург уступил «Торпедо» (1:3) и «Салавату Юлаеву» (3:5).
Не сыграют: В составе екатеринбургского клуба по-прежнему травмированы Евгений Кашников и Семен Кизимов.
Состояние команды: На текущий момент «Автомобилист» испытывает явные трудности с гостевыми матчами, о чем свидетельствуют два недавних поражения.
Вместе с тем команда Заварухина является одной из самых полезных по игре впереди на Востоке: в частности, в четырех встречах «Автомобилист» забросил 11 шайб.
Оборона на старте остается одной из ощутимых проблем, на что указывают 10 пропущенных голов, которые «Автомобилист» получил в свои ворота в четырех играх.
«Салават Юлаев»
Турнирное положение: В дебюте сезона уфимская команда закрепилась на третьем месте в Восточной конференции. В трех встречах она набрала 6 очков.
На момент публикации «Салават Юлаев» неожиданно уступает «Нефтехимику» по дополнительным показателям, а разница между первым «Авангардом» составляет всего один балл.
Последние матчи: Чемпионат для команды Виктора Козлова начался с эффектной домашней победы над «Ак Барсом» (5:3). После успеха в «Зеленом дерби» уфимцы обыграли «Трактор» (2:1 Б) и «Автомобилист» (5:3).
Не сыграют: В составе клуба из Татарстана по-прежнему отсутствует Даниил Алалыкин.
Состояние команды: Вопреки не самым обнадеживающим раскладам первые матчи регулярки «Салават Юлаев» может внести себе в актив.
На текущий момент команда Козлова является одной из самых убедительных в плане атакующей игры. Так, за этот период «Салават Юлаев» в среднем забрасывал по 4 шайбы.
С точки зрения оборонительных показателей у «Салавата Юлаева» дела идут сравнительно неплохо, хотя моментами команде не хватает концентрации, когда она начинает вести в счете.
Статистика для ставок
- В двух последних официальных очных матчах «Салават Юлаев» победил, забив в сумме 9 голов
- Ни в одной очной встрече из последних четырех на льду «Авто» общая результативность не превышала отметку в 4 шайбы
- В двух играх из трех на старте сезона уфимцы забили по 5 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.44, ничья — в 3.78, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.55.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.71, на тотал меньше 4.5 — за 2.14.
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Прогноз: В предыдущем матче команды выдали яркую игру, а если судить в целом по короткой дистанции стартового отрезка, то создается ощущение, что оба клуба заряжены на насыщенную борьбу.
Как долго это продлится — спрогнозировать сложно, однако от очередной очной встречи вполне законно ждать высокую результативность.
Ставка: Тотал больше 5 за 1.94.
Прогноз: На старте нового сезона «Автомобилист» выигрывает только на домашней территории, что в целом типично для команды Заварухина, в связи с чем ближе к двум на текущий момент находятся хозяева.
Ставка: «Автомобилист» победит в матче за 1.86.