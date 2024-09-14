ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — ЦСКА8-й тур РПЛ. Непомнящий и Кирьяков не верят в победу «Зенита» над ЦСКА Антон МиранчукПереход через Альпы. Антон Миранчук перебрался в швейцарский «Сьон» Райан Гравенберх«Либо Субименди, либо никто». Как Слот и Гравенберх сэкономили для «Ливерпуля» десятки миллионов евро
  • 22:31
    • «Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби
    Все новости спорта

    «Авто» и «Салават» снова проведут результативную встречу?

    Автомобилист — Салават Юлаев: ставка и прогноз, новости. 14.09.2024

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Автомобилист Прогнозы на Салават Юлаев
    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Салават Юлаев»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Обидин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 14 сентября. Начало встречи — в 14:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — «Салават Юлаев», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Автомобилист»

    Турнирное положение: По итогам четырех матчей екатеринбуржцы закрепились на 5-й строчке в Восточной конференции с 4 очками.

    Такое же количество набранных баллов имеет «Амур», в то время как трактор «Трактор» обошел «Авто» на одно очко. Оба конкурента провели по четыре встречи.

    Последние матчи: В новый сезон команда Николая Заварухина вошла ярко, победив дома «Трактор» (3:2) и «Сибирь» (4:0). Однако за пределами родного катка начались проблемы. Так, Екатеринбург уступил «Торпедо» (1:3) и «Салавату Юлаеву» (3:5).

    Не сыграют: В составе екатеринбургского клуба по-прежнему травмированы Евгений Кашников и Семен Кизимов.

    Состояние команды: На текущий момент «Автомобилист» испытывает явные трудности с гостевыми матчами, о чем свидетельствуют два недавних поражения.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Вместе с тем команда Заварухина является одной из самых полезных по игре впереди на Востоке: в частности, в четырех встречах «Автомобилист» забросил 11 шайб.

    Оборона на старте остается одной из ощутимых проблем, на что указывают 10 пропущенных голов, которые «Автомобилист» получил в свои ворота в четырех играх.

    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: В дебюте сезона уфимская команда закрепилась на третьем месте в Восточной конференции. В трех встречах она набрала 6 очков.

    На момент публикации «Салават Юлаев» неожиданно уступает «Нефтехимику» по дополнительным показателям, а разница между первым «Авангардом» составляет всего один балл.

    Последние матчи: Чемпионат для команды Виктора Козлова начался с эффектной домашней победы над «Ак Барсом» (5:3). После успеха в «Зеленом дерби» уфимцы обыграли «Трактор» (2:1 Б) и «Автомобилист» (5:3).

    Не сыграют: В составе клуба из Татарстана по-прежнему отсутствует Даниил Алалыкин.

    Состояние команды: Вопреки не самым обнадеживающим раскладам первые матчи регулярки «Салават Юлаев» может внести себе в актив.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    На текущий момент команда Козлова является одной из самых убедительных в плане атакующей игры. Так, за этот период «Салават Юлаев» в среднем забрасывал по 4 шайбы.

    С точки зрения оборонительных показателей у «Салавата Юлаева» дела идут сравнительно неплохо, хотя моментами команде не хватает концентрации, когда она начинает вести в счете.

    Статистика для ставок

    • В двух последних официальных очных матчах «Салават Юлаев» победил, забив в сумме 9 голов

    • Ни в одной очной встрече из последних четырех на льду «Авто» общая результативность не превышала отметку в 4 шайбы

    • В двух играх из трех на старте сезона уфимцы забили по 5 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.44, ничья — в 3.78, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.55.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.71, на тотал меньше 4.5 — за 2.14.

    Прогноз: В предыдущем матче команды выдали яркую игру, а если судить в целом по короткой дистанции стартового отрезка, то создается ощущение, что оба клуба заряжены на насыщенную борьбу.

    Как долго это продлится — спрогнозировать сложно, однако от очередной очной встречи вполне законно ждать высокую результативность.

    Ставка: Тотал больше 5 за 1.94.

    Прогноз: На старте нового сезона «Автомобилист» выигрывает только на домашней территории, что в целом типично для команды Заварухина, в связи с чем ближе к двум на текущий момент находятся хозяева.

    Ставка: «Автомобилист» победит в матче за 1.86.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Стефанини — Боузкова
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гарсия — Шибахара
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Остапенко — Стакушич
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Форталеза
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Завтра в 03:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Чжэцзян Профессионал — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Завтра в 14:35
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА Ереван — Ван
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кызылкум — Согдиана
  • Футбол
  • Завтра в 16:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ашхабад — Аркадаг
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Слуцк — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Пахтакор — Нефтчи Фергана
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Соррибес-Тормо — Шрамкова
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Вест Армения — Пюник
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Автомобилист» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 14.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Авто» и «Салават» снова проведут результативную встречу?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры