В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 14 сентября. Начало встречи — в 14:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — «Салават Юлаев», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Автомобилист»

Турнирное положение: По итогам четырех матчей екатеринбуржцы закрепились на 5-й строчке в Восточной конференции с 4 очками.

Такое же количество набранных баллов имеет «Амур», в то время как трактор «Трактор» обошел «Авто» на одно очко. Оба конкурента провели по четыре встречи.

Последние матчи: В новый сезон команда Николая Заварухина вошла ярко, победив дома «Трактор» (3:2) и «Сибирь» (4:0). Однако за пределами родного катка начались проблемы. Так, Екатеринбург уступил «Торпедо» (1:3) и «Салавату Юлаеву» (3:5).

Не сыграют: В составе екатеринбургского клуба по-прежнему травмированы Евгений Кашников и Семен Кизимов.

Состояние команды: На текущий момент «Автомобилист» испытывает явные трудности с гостевыми матчами, о чем свидетельствуют два недавних поражения.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Вместе с тем команда Заварухина является одной из самых полезных по игре впереди на Востоке: в частности, в четырех встречах «Автомобилист» забросил 11 шайб.

Оборона на старте остается одной из ощутимых проблем, на что указывают 10 пропущенных голов, которые «Автомобилист» получил в свои ворота в четырех играх.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: В дебюте сезона уфимская команда закрепилась на третьем месте в Восточной конференции. В трех встречах она набрала 6 очков.

На момент публикации «Салават Юлаев» неожиданно уступает «Нефтехимику» по дополнительным показателям, а разница между первым «Авангардом» составляет всего один балл.

Последние матчи: Чемпионат для команды Виктора Козлова начался с эффектной домашней победы над «Ак Барсом» (5:3). После успеха в «Зеленом дерби» уфимцы обыграли «Трактор» (2:1 Б) и «Автомобилист» (5:3).

Не сыграют: В составе клуба из Татарстана по-прежнему отсутствует Даниил Алалыкин.

Состояние команды: Вопреки не самым обнадеживающим раскладам первые матчи регулярки «Салават Юлаев» может внести себе в актив.

На текущий момент команда Козлова является одной из самых убедительных в плане атакующей игры. Так, за этот период «Салават Юлаев» в среднем забрасывал по 4 шайбы.

С точки зрения оборонительных показателей у «Салавата Юлаева» дела идут сравнительно неплохо, хотя моментами команде не хватает концентрации, когда она начинает вести в счете.

Статистика для ставок

В двух последних официальных очных матчах «Салават Юлаев» победил, забив в сумме 9 голов

Ни в одной очной встрече из последних четырех на льду «Авто» общая результативность не превышала отметку в 4 шайбы

В двух играх из трех на старте сезона уфимцы забили по 5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.44, ничья — в 3.78, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.55.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.71, на тотал меньше 4.5 — за 2.14.

Прогноз: В предыдущем матче команды выдали яркую игру, а если судить в целом по короткой дистанции стартового отрезка, то создается ощущение, что оба клуба заряжены на насыщенную борьбу.

Как долго это продлится — спрогнозировать сложно, однако от очередной очной встречи вполне законно ждать высокую результативность.

Ставка: Тотал больше 5 за 1.94.

Прогноз: На старте нового сезона «Автомобилист» выигрывает только на домашней территории, что в целом типично для команды Заварухина, в связи с чем ближе к двум на текущий момент находятся хозяева.

Ставка: «Автомобилист» победит в матче за 1.86.