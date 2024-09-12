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    «Спартак» снова одолеет московское «Динамо» дома?

    Спартак — Динамо М: ставка и прогноз, новости. 12.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Динамо» М
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    «Спартак»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать московское «Динамо». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 12 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» М, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 12 Сентября 2024 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 19:30 Динамо

    Динамо

  • Москва
    •

    «Спартак»

    Турнирное положение: Игра «Спартака» на старте нового сезона действительно впечатляет, и нет ничего удивительного, что подопечные Алексея Жамнова расположились на второй строчке в таблице западной конференции.

    Последние матчи: Московская команда проиграла только в одном матче, где обидчиком выступил «Сочи», но даже в нем «красно-белые» проиграли лишь по буллитам, заработав одно очко.

    Спартак — Динамо: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: У «красно-белых» по-прежнему не может играть защитник Егор Зайцев, но в ближайшее время планируется его возвращение в состав.

    Общий тонус клуба: Встреча с московским «Динамо» будет принципиальной, поэтому на легкий набор очередных двух очков рассчитывать не стоит.

    «Динамо» М

    Турнирное положение: С полной мерой ответственности можно утверждать, что у московского «Динамо» есть проблемы с игрой, и предпоследнее место на Западе отчетливо об этом говорит.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: Коллектив Кудашова выиграл только один матч из стартовых трех и заметно заставил нервничаться своих многочилсенных поклонников.

    Травмированные игроки: Московское «Динамо» является одним из немногих кубов, который не имеет в своем составе травмированных и дисквалифицированных хоккеистов.

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    Общий тонус клуба: Перед игрой с принципиальным соперником внутреннее состояние хоккеистов «бело-голубых» явно оставляет желать лучшего.

    Статистика для ставок

    • Пять из шести последних очных матчей между этими клубами не завершались в основное время

    • «Спартак» выиграл у «Динамо» четыре последних домашних поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.45, на ничью — 4.15, на гостей — 2.45.

    Прогноз: «Спартаку» вполне по силам продлить победную домашнюю серию против московского «Динамо»

    Альтернативный прогноз: Матч ожидается упорным, поэтому вероятность очередной дополнительной пятиминутки крайне высока

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.45.

    Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.53.

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    «Спартак» — «Динамо» М: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 12.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Спартак» снова одолеет московское «Динамо» дома?
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