В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать московское «Динамо». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 12 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» М, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: Игра «Спартака» на старте нового сезона действительно впечатляет, и нет ничего удивительного, что подопечные Алексея Жамнова расположились на второй строчке в таблице западной конференции.

Последние матчи: Московская команда проиграла только в одном матче, где обидчиком выступил «Сочи», но даже в нем «красно-белые» проиграли лишь по буллитам, заработав одно очко.

Травмированные игроки: У «красно-белых» по-прежнему не может играть защитник Егор Зайцев, но в ближайшее время планируется его возвращение в состав.

Общий тонус клуба: Встреча с московским «Динамо» будет принципиальной, поэтому на легкий набор очередных двух очков рассчитывать не стоит.

«Динамо» М

Турнирное положение: С полной мерой ответственности можно утверждать, что у московского «Динамо» есть проблемы с игрой, и предпоследнее место на Западе отчетливо об этом говорит.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: Коллектив Кудашова выиграл только один матч из стартовых трех и заметно заставил нервничаться своих многочилсенных поклонников.

Травмированные игроки: Московское «Динамо» является одним из немногих кубов, который не имеет в своем составе травмированных и дисквалифицированных хоккеистов.

Общий тонус клуба: Перед игрой с принципиальным соперником внутреннее состояние хоккеистов «бело-голубых» явно оставляет желать лучшего.

Статистика для ставок

Пять из шести последних очных матчей между этими клубами не завершались в основное время

«Спартак» выиграл у «Динамо» четыре последних домашних поединка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.45, на ничью — 4.15, на гостей — 2.45.

Прогноз: «Спартаку» вполне по силам продлить победную домашнюю серию против московского «Динамо»

Альтернативный прогноз: Матч ожидается упорным, поэтому вероятность очередной дополнительной пятиминутки крайне высока

Ставка: П1 с коэффициентом 2.45.

Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.53.