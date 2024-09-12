Спартак
Динамо
«Спартак»
Турнирное положение: Игра «Спартака» на старте нового сезона действительно впечатляет, и нет ничего удивительного, что подопечные Алексея Жамнова расположились на второй строчке в таблице западной конференции.
Последние матчи: Московская команда проиграла только в одном матче, где обидчиком выступил «Сочи», но даже в нем «красно-белые» проиграли лишь по буллитам, заработав одно очко.
Спартак — Динамо: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: У «красно-белых» по-прежнему не может играть защитник Егор Зайцев, но в ближайшее время планируется его возвращение в состав.
Общий тонус клуба: Встреча с московским «Динамо» будет принципиальной, поэтому на легкий набор очередных двух очков рассчитывать не стоит.
«Динамо» М
Турнирное положение: С полной мерой ответственности можно утверждать, что у московского «Динамо» есть проблемы с игрой, и предпоследнее место на Западе отчетливо об этом говорит.
Последние матчи: Коллектив Кудашова выиграл только один матч из стартовых трех и заметно заставил нервничаться своих многочилсенных поклонников.
Травмированные игроки: Московское «Динамо» является одним из немногих кубов, который не имеет в своем составе травмированных и дисквалифицированных хоккеистов.
Общий тонус клуба: Перед игрой с принципиальным соперником внутреннее состояние хоккеистов «бело-голубых» явно оставляет желать лучшего.
Статистика для ставок
- Пять из шести последних очных матчей между этими клубами не завершались в основное время
- «Спартак» выиграл у «Динамо» четыре последних домашних поединка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.45, на ничью — 4.15, на гостей — 2.45.
Прогноз: «Спартаку» вполне по силам продлить победную домашнюю серию против московского «Динамо»
- 1.96Авангард — Амур: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.89Витязь — Динамо Мн: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Салават Юлаев — Автомобилист: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Матч ожидается упорным, поэтому вероятность очередной дополнительной пятиминутки крайне высока
Ставка: П1 с коэффициентом 2.45.
Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.53.