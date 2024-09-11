В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 11 сентября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Автомобилист», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: Уфимская команда остается одной из двух в восточной половине лиге, которая не потеряла очки на старте, проведя при этом две встречи, в то время как почти все клубы поучаствовали в трех.

С 4 очками в активе «Салават Юлаев» занимает четвертое место. Такое же количество набранных баллов принадлежит «Автомобилисту» и «Нефтехимику».

Последние матчи: Первую встречу сезона команда Виктора Козлова провела под эгидой «Зеленого дерби», в котором эффектным образом добилась победы, справившись с колоссальным давлением «Ак Барса» (5:3).

Вторая встреча с точки зрения событийности прошла заметно скромнее, но не менее успешно: «Салават Юлаев» обыграл «Трактор» в серии послематчевых бросков благодаря двум голам Лейво и шайбе Шарова (2:1 Б).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Не сыграют: Защитник Михаил Науменков и нападающий Данил Алалыкин пропустят предстоящий матч.

Состояние команды: Сохранив в своем составе лидеров атаки, «Салават Юлаев» вошел в новый сезон с намерением побороться за высокие позиции. А уверенный старт может вдохновить команду на новые свершения.

«Автомобилист»

Турнирное положение: В течение нескольких игровых дней Екатеринбург примкнул к лидерам Восточной конференции, хотя как долго он задержится вверху — спрогнозировал трудно.

В трех матчах «Автомобилист» набрал 4 очка, с которыми расположился на второй строчке, опередив «Нефтехимик» и «Салават Юлаев», но отстав на 2 балла от «Авангарда».

Последние матчи: Как и будущий соперник, «Автомобилист» начал сезон с регионального противостояния: на домашней площадке он в прямом смысле выстрадал победу над «Трактором» (3:2).

Намного полезнее в контексте реализации команда Николая Заварухина выглядела в игре с «Сибирью», которую разбила у себя дома (4:0). Первое же поражение «Авто» потерпело в гостях у «Торпедо» (1:3).

Не сыграют: Евгений Кашников и Семен Кизимов по-прежнему не смогут помочь «Автомобилисту».

Состояние команды: В данный момент игра «Авто», несмотря на недавние победы, вызывает вопросы: если бы не вратари, команда не смогла бы взять 4 очка на старте. Очевидно, что ставка на голкиперов не принесет пользу на длинной дистанции.

Статистика для ставок

В двух очных гостевых матчах в Уфе в прошлом сезоне «Автомобилист» ни разу не забил больше гола, хотя в одной такой встрече даже сумел победить (1:0)

В девяти официальных личных встречах из десяти предыдущих общая результативность не превышала отметку в 4 заброшенные шайбы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.32, ничья — в 4.20, а победа «Автомобилиста» — в 2.74.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.80.

Прогноз: В текущих условиях борьбы выезд в Уфу — это тяжелейшее испытание для «Автомобилиста». Но с такими вызовами команда должна справляться, если в будущем нацелена выйти в плей-офф и задержаться там до высоких стадий включительно.

Ставка: «Автомобилист» победит в матче за 2.05.

Прогноз: Несмотря на то что статистика последних игр «Автомобилиста» в Уфе оставляет желать лучшего, на старте нового сезона — пока силы достаточно свежие — в нее можно внести изменения.

Ставка: Индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 2.5 за 2.00.