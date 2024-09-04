ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе Джекпот для Мбаппе и «Ювентуса», провал «Барсы». Победители и неудачники летнего трансферного окна Дженгиз УндерТрансферный дайджест. 27 августа — 2 сентября Карлос Алькарас Неожиданные поражения Алькараса и Джоковича, провал Мирры и прогресс Шнайдер
    Все новости спорта

    «Торпедо» порадует местных болельщиков?

    Торпедо — Северсталь: ставка и прогноз, новости. 04.09.2024

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Торпедо Прогнозы на Северсталь
    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Северсталь»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Торпедо»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Барыс Арене» 04 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Северсталь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 04 Сентября 2024 года

    Торпедо

  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 19:00 Северсталь

    Северсталь

  • Череповец
    •

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Начинается ещё один сезон, за который «Торпедо» и его перспективному наставнику придется доказать свою зрелость.

    Последние матчи: Предсезонная подготовка велась с переменным успехом, но никто не форсировал события.

    Торпедо — Северсталь: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Ларионов и его помощники сделали все возможное, чтобы предсезонная подготовка обошлась без травм и повреждений.

    Общий тонус клуба: С «Северсталью» на своем льду можно и нужно играть с позиции силы. Нижегородцам вполне по силам провести первую яркую игру сезона на своем льду.

    «Северсталь»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне «Северсталь» искала оптимальный вариант, как и кем заменить Разина, чтобы был хоть какой-то результат.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: Отчасти провинциальный клуб с этим справился, но все равно внятной игры не было. То же самое наблюдалось и в августе месяце, когда череповецкая команда пропускала голы пачками.

    Травмированные игроки: Тренерский штаб отлично постарался, чтобы игроки были перед началом сезона в максимальном тонусе.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Общий тонус клуба: Приезжей команде будет довольно тяжело, поскольку привыкнуть к скоростям нижегородского клуба будет очень тяжело.

    Статистика для ставок

    • В трех последних предсезонных матчах с участием «Торпедо» не забрасывалось более пять шайб

    • В четырех последних предсезонных матчах с участием «Северстали» не забрасывалось менее восьми шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.32, на ничью — 4.00, на гостей — 2.69.

    Прогноз: «Торпедо» выглядит более явным претендентом на победу

    Альтернативный прогноз: Будет «огненный» хоккей с обилием моментов и заброшенных шайб

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.32.

    Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.73.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.16
  • Прогноз на матч Синнер — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Иноуэ — Дохени
  • Бои
  • Сегодня в 15:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Амкар — Торпедо Миасс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бадоса — Наварро
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  3.26
  • Экспресс дня 3 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Чжэн — Соболенко
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ливан — Таджикистан
  • Футбол
  • Завтра в 11:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Йокогама Ф-Маринос — Хоккайдо Консадоле Саппоро
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Альбирекс Ниигата — Матида Зельвия
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кавасаки Фронтале — Вентфорет Кофу
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Нагоя Грампус — Санфречче Хиросима
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Торпедо» — «Северсталь»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 04.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Торпедо» порадует местных болельщиков?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры