В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Барыс Арене» 04 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Северсталь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: Начинается ещё один сезон, за который «Торпедо» и его перспективному наставнику придется доказать свою зрелость.

Последние матчи: Предсезонная подготовка велась с переменным успехом, но никто не форсировал события.

Травмированные игроки: Ларионов и его помощники сделали все возможное, чтобы предсезонная подготовка обошлась без травм и повреждений.

Общий тонус клуба: С «Северсталью» на своем льду можно и нужно играть с позиции силы. Нижегородцам вполне по силам провести первую яркую игру сезона на своем льду.

«Северсталь»

Турнирное положение: В прошлом сезоне «Северсталь» искала оптимальный вариант, как и кем заменить Разина, чтобы был хоть какой-то результат.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: Отчасти провинциальный клуб с этим справился, но все равно внятной игры не было. То же самое наблюдалось и в августе месяце, когда череповецкая команда пропускала голы пачками.

Травмированные игроки: Тренерский штаб отлично постарался, чтобы игроки были перед началом сезона в максимальном тонусе.

Общий тонус клуба: Приезжей команде будет довольно тяжело, поскольку привыкнуть к скоростям нижегородского клуба будет очень тяжело.

Статистика для ставок

В трех последних предсезонных матчах с участием «Торпедо» не забрасывалось более пять шайб

В четырех последних предсезонных матчах с участием «Северстали» не забрасывалось менее восьми шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.32, на ничью — 4.00, на гостей — 2.69.

Прогноз: «Торпедо» выглядит более явным претендентом на победу

Альтернативный прогноз: Будет «огненный» хоккей с обилием моментов и заброшенных шайб

Ставка: П1 с коэффициентом 2.32.

Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.73.