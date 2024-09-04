Торпедо
Северсталь
«Торпедо»
Турнирное положение: Начинается ещё один сезон, за который «Торпедо» и его перспективному наставнику придется доказать свою зрелость.
Последние матчи: Предсезонная подготовка велась с переменным успехом, но никто не форсировал события.
Торпедо — Северсталь: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Ларионов и его помощники сделали все возможное, чтобы предсезонная подготовка обошлась без травм и повреждений.
Общий тонус клуба: С «Северсталью» на своем льду можно и нужно играть с позиции силы. Нижегородцам вполне по силам провести первую яркую игру сезона на своем льду.
«Северсталь»
Турнирное положение: В прошлом сезоне «Северсталь» искала оптимальный вариант, как и кем заменить Разина, чтобы был хоть какой-то результат.
Последние матчи: Отчасти провинциальный клуб с этим справился, но все равно внятной игры не было. То же самое наблюдалось и в августе месяце, когда череповецкая команда пропускала голы пачками.
Травмированные игроки: Тренерский штаб отлично постарался, чтобы игроки были перед началом сезона в максимальном тонусе.
Общий тонус клуба: Приезжей команде будет довольно тяжело, поскольку привыкнуть к скоростям нижегородского клуба будет очень тяжело.
Статистика для ставок
- В трех последних предсезонных матчах с участием «Торпедо» не забрасывалось более пять шайб
- В четырех последних предсезонных матчах с участием «Северстали» не забрасывалось менее восьми шайб
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.32, на ничью — 4.00, на гостей — 2.69.
Прогноз: «Торпедо» выглядит более явным претендентом на победу
- 1.81Металлург Мг — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.80Динамо М — Куньлунь: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.26Автомобилист — Трактор: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Альтернативный прогноз: Будет «огненный» хоккей с обилием моментов и заброшенных шайб
Ставка: П1 с коэффициентом 2.32.
Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.73.