В третьем матче финальной плей-офф серии Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 14 июня. Начало встречи — в 03:00 (мск). «Эдмонтон» — «Флорида»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Эдмонтон»

Путь к плей-офф: В преддверии первого для нынешних суперзвезд «Ойлерз» финала Кубка Стэнли команда прошла тяжелейший путь в регулярном сезоне, который был обусловлен аномально слабым началом.

Тем не менее ответственный отрезок регулярки канадцы провели практически образцово, благодаря чему уверенно квалифицировались в кубковый раунд с пятого места в Западной конференции, набрав 104 очка.

Последние матчи: Главная серия для команды Криса Кноблауха и всей Альберты складывается на текущий момент не лучшим образом — пока канадцы не демонстрируют тот уровень игры, с которым привыкли ассоциироваться Макдэвид, Драйзайтль и остальные.

Оба гостевых матча с «Флоридой» «Эдмонтон» провалил как в плане реализации, так и в контексте итогового счета, уступив дважды разгромно (0:3, 1:4) и значительно усложнив себе возвращение домой.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Не сыграют: В составе «Ойлерз» на момент публикации имеется лишь одна кадровая потеря — защитник Трой Стечер.

Состояние команды: Если в первом матче «Эдмонтон» был хорош в атаке, но наткнулся на непоколебимую стену в виде Бобровского, то игру №2 канадцы провели пассивнее у чужих ворот, показав некую растерянность.

«Флорида»

Путь к плей-офф: Второму за два сезона финалу Кубка Стэнли предшествовала довольно мощная регулярка, в ходе которой «Пантерз» — в моменте — даже боролись за Президентский трофей.

В 82 играх «Флорида» заработала 110 очков и обосновалась на третьем месте в таблице Восточной конференции, отстав от «Рейнджерс» и «Каролины» на 3 и 1 балл соответственно.

Последние матчи: В отличие от соперничества с «Вегасом» годом ранее, текущая серия пошла по плану команды Пола Мориса, которая на домашнем катке показала стопроцентный результат — 3:0, 4:1.

Сергей Бобровский в свои 35 тащит «Флориду» к первому золоту. В дебютной встрече с «Ойлерз» россиянин отразил 32 броска в исполнении, пожалуй, самой разрывной атаки лиги, а в матче №2 выдал 18 спасений.

Не сыграют: Перед первой встречей в Канаде у «Флориды» нет кадровых потерь.

Состояние команды: Хотя бы одна победа на катке «Ойлерз» существенно приблизит «Пантерз» к Кубку, тем не менее в предстоящем матче команду ждет сумасшедший натиск мотивированного соперника, который способен скорректировать ее амбициозные планы.

Статистика для ставок

На домашнем льду «Эдмонтон» добился четырех побед в пяти последних матчах

Всего в одной встрече из пяти предыдущих в Канаде «Ойлерз» пропустили больше двух голов

«Флорида» летит в Альберту с серией из шести подряд гостевых матчей без поражений в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Эдмонтона» оценивается букмекерами в 2.33, ничья — в 4.26, а победа «Флориды» — в 2.85.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.02, на тотал меньше 5.5 — за 1.92.

Прогноз: Два поражения на чужом катке — это безапелляционный удар, восстановиться после которого крайне тяжело, но вполне возможно.

Чтобы сохранить шансы на дальнейшую борьбу, «Ойлерз» нужна домашняя победа. Для команды Кноблауха текущий расклад становится базовым мотивационным подтекстом, который приблизит «Эдмонтон» к первому локальному подвигу.

Ставка: «Эдмонтон» победит за 2.29.

Прогноз: Вероятно, предстоящий матч может стать самым результативным в серии на данный момент, если учесть задачи, которые соперники собираются решать на льду «Роджерс Плейс».

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.06.