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    «Ак Барс» выключит «Амур» из игры?

    «Ак Барс» — «Амур». Ставка (к. 1.84) и прогноз на хоккей, КХЛ, 24 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Амур»
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    «Ак Барс» в игре с «Локомотивом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 24 февраля. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Ак Барс» — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ак Барс»

    Турнирное положение: За пару игр до конца сезона казанцам все еще необходимо набирать очки, чтобы уйти в отрыв от «Автомобилиста», если они не хотят завершить регулярку за пределами топ-4.

    По итогам 66 матчей «Ак Барс» занимает четвертую строчку в таблице Восточной конференции и по дополнительным показателям опережает екатеринбуржцев, которые провели на игру больше.

    Последние матчи: Прошедшую игровую неделю «Ак Барс» провел максимально плодотворно, одержав три уверенные победы. Поочередно казанцы разобрались с «Нефтехимиком» (3:0), «Металлургом» Мг (2:1) и «Спартаком» (3:0).

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    В близких к идеальным кондициях команда Зинэтулы Билялетдинова находилась до еще одной встречи с «Магниткой», которая состоялась в понедельник (1:2). Второе на неделе поражение «Ак Барс» потерпел в игре с «Локомотивом» (2:4).

    Не сыграют: Нападающий Дмитрий Яшкин уже давно выбыл из состава казанцев из-за травмы.

    Состояние команды: Вместо спокойного доигрывания сезона «Ак Барсу» придется бороться за очки в оставшихся матчах. К его счастью, на «Татнефть-Арену» едут дальневосточные аутсайдеры, а значит, ниже «Автомобилиста» казанцы вряд ли опустятся.

    «Амур»

    Турнирное положение: Нынешнюю регулярку, несмотря на все ее неровности, хабаровский клуб может внести в свой актив. Перестраивающаяся команда добилась главной цели — вышла в плей-офф.

    В 66 матчах «Амур» набрал 70 очков, с которыми закрепился на восьмой позиции в таблице Восточной конференции, опережая на 4 балла «Нефтехимик», который в борьбе за кубковую кампанию в определенный период был фаворитом.

    Последние матчи: В течение нескольких февральских недель «Амур» был исключителен: хабаровчане выдали 7-матчевую серию без поражений, что по нынешнему сезону стало для них приятной аномалией.

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    • В период с 13 по 18 февраля команда Андрея Мартемьянова разыграла последнюю в сезоне домашнюю партию, в рамках которой одержала верх над «Трактором» (5:3, 4:2) и «Барысом» (4:1, 2:1).

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    Поражением «Амура» закончился первый гостевой матч на неделе — на льду «Магнитки» дальневосточный клуб устроился на 0:3.

    Не сыграют: Защитник Кэмерон Ли, а также нападающие Евгений Грачев, Сергей Лапин и Петр Хохряков пропустят этот матч из-за травм.

    Состояние команды: Имея почти одинаковые дополнительные показатели с «Ладой», «Амур» сохраняет призрачные шансы на седьмое место. Но едва ли команда Мартемьянова надеется выиграть в двух оставшихся матчах, ожидая при этом, что тольяттинцы больше не наберут очки.

    Статистика для ставок

    • На «Татнефть-Арене» «Ак Барс» выиграл в 9 матчах из 11 последних

    • «Амур» набирал минимум один балл в пяти гостевых встречах из последних семи (3 победы, 4 поражения)

    • Только в одной встрече «Ак Барса» из семи предыдущих общая результативность преодолела барьер в 3 заброшенные шайбы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.84, ничья — в 3.90, а победа «Амура» — в 4.35.

    Поставить на тотал больше 4.5 можно за 2.06, на тотал меньше 4.5 — за 1.76.

    Прогноз: Свою четвертую позицию на Востоке — которая едва ли в начале сезона ассоциировалась с Казанью — «Ак Барс» все еще должен заслужить.

    За пару игр до конца сезона ему необходимо набирать очки, чтобы уйти в отрыв от «Автомобилиста». Но в домашних матчах с утратившими мотивацию аутсайдерами команда Билялетдинова едва ли способна облажаться.

    Ставка: «Ак Барс» победит за 1.84.

    Прогноз: Неделями ранее казанцы, пытаясь поставить качественную игру в обороне, выдали серию по-настоящему высококлассных в защитном плане матчей.

    «Ак Барс» съедал соперников у своих ворот, не позволяя тем создавать остроту. В текущих условиях хозяева намерены выключить из атаки и «Амур», который, скорее всего, не будет настаивать на обратном.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Амура» меньше 1.5 за 2.06.

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    «Ак Барс» — «Амур»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 24.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Ак Барс» выключит «Амур» из игры?
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