В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 22 февраля. Начало встречи — в 19:30 (мск). «Динамо» Москва — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: Московская команда находится в шаге от лидера Запада — СКА, дистанция между которым сократилась до одного балла с учетом игры столичного клуба в запасе.

В 65 матчах «Динамо» Москва набрало 92 очка, у санкт-петербуржцев по итогам 66 игр 93 балла. Ниже бело-синих располагается «Локомотив», который по итогам 65 проведенных встреч имеет 89 очков в активе.

Последние матчи: С 6 февраля «Динамо» Москва покидает площадку исключительно в роли победителя. Его текущий ряд состоит из шести матчей, три из которых завершились либо в овертайме, либо в серии буллитов.

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Дважды за этот период команда Алексея Кудашова обыграла «Автомобилист» (5:3, 2:1 ОТ), между матчами с которыми одержала верх над «Магниткой», внеся свои коррективы в битву лидеров Востока. В остальных встречах столичный клуб разобрался с минским «Динамо» (2:1), «Витязем» и «Салаватом Юлаевым» (2:1 ОТ).

Не сыграют: В составе москвичей этот матч пропустит форвард Седрик Пакетт из-за травмы.

Состояние команды: Решающий отрезок регулярного сезона «Динамо» Москва проводит в борьбе за лидерство на Западе, имея на фоне ошибок СКА высокие шансы решить эту задачу. С учетом уверенных столичного клуба цель становится ближе.

«Северсталь»

Турнирное положение: За три матча до завершения сезона у череповецкой команды не осталось никаких турнирных задач. На текущий момент она занимает пятое место на Западе без риска опуститься ниже или шанса продвинуться вверх.

В 65 матчах «Северсталь» заработала 80 очков и на 6 баллов ушла в отрыв от «Торпедо», которое провело на игру больше. Разрыв между четвертым «Спартаком» составляет 6 баллов с учетом встречи в запасе по отношению к красно-белым.

Последние матчи: Как и будущий соперник, «Северсталь» набрала безумный темп, который позволяет идти по дистанции без поражений в течение пяти матчей — именно такую беспроигрышную серию демонтирует «сталь» на данном этапе.

Беспроигрышная партия команды Андрея Козырева состоит из матчей с «Локомотивом» (3:2 Б), «Динамо» Минск (3:2), «Спартаком» (4:2), «Нефтехимиком» (3:2 ОТ). Последнюю игру «Северсталь» провела территории СКА, где нанесла «армейцам» первое в истории «СКА Арены» поражение, разгромив хозяев всухую благодаря дублю Коростелева и шайбе Адама Лишки (3:0).

Не сыграют: Из-за повреждений предстоящий матч пропустят вратари Константин Шостак и Дмитрий Шугаев, а также нападающий Тимур Муханов.

Состояние команды: Отсутствие любых турнирных задач за неделю до окончания регулярного чемпионата для «Северстали» не является поводом перестать играть. Команда близка к тому, чтобы войти плей-офф на пике своей формы.

Статистика для ставок

Пять матчей «Динамо» Москва из девяти последних закончились вничью в основное время

«Северсталь» набирает очки в девяти подряд матчах (8 побед, 1 поражение)

Только в двух домашних встречах «Динамо» из пяти последних общая результативность преодолевала показатель в 3 заброшенные шайбы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 1.92, ничья — в 3.85, а победа «Северстали» — в 3.93.

Коэффициенты матча Динамо — Северсталь 1X2Новым игрокам 1.903.853.95Бонус$9500

На тотал больше 5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5 — за 1.95.

Прогноз: Перед столичным клубом замаячила перспектива возглавить Западную конференцию, в то время как в турнирной повестке «Северстали» нет никаких значимых целей. Кажется, во встрече такого уровня мотивационный фон станет ключевым. И у «Динамо» он, безусловно, выше.

Ставка: «Динамо» Москва победит с форой -1 за 1.90.

Прогноз: Обе команды подходят к очной игре в форме, которая едва ли может быть лучше на финише сезона. А нежелание уступать, и тем самым обнулять серию поражений, заставит соперников больше времени проводить в атаке. К счастью, с этим компонентом у них сейчас все в порядке.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.20.