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    «Флорида» продолжит страдания «летчиков»

    «Флорида» — «Филадельфия». Ставка (к. 2.16), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 07 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Филадельфия»
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    «Флорида»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «ФЛА Лайв Арене» 07 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Флорида» — «Филадельфия»: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 07 Февраля 2024 года

    «Флорида»

    «Флорида» после не совсем вразумительной проигранной серии из четырех поединков кряду снова набирает ход и не проигрывает те же четыре встречи кряду.

    Причем две последние против «Айлендерс» и «Питтсбурга» получились максимально сложными, так как победы были добыты не в основное время.

    Коэффициенты матча Флорида — Филадельфия

    1X2Новым игрокам
  • 1.754.603.75Бонус$9500
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    Состав у коллектива Мориса более, чем серьезный, и решать задачи по сезону он будет самые серьезные.

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    В игре с «Филадельфией» придется очень сильно постараться, чтобы победить, поскольку пенсильванская команда одна из лучших по защите в своей конференции.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» в чёрной полосе, и пока что конца и края ей не особо видно. Пять поражений подряд — это удар для Тортореллы и его тренерского штаба.

    Соперники по отрезку были довольно серьезными, но даже с ними вполне можно было играть. Но вот проиграть «Оттаве» нужно было ещё постараться.

    По этим встречам складывалось впечатление, что обороны, как таковой, у «летчиков» и в помине даже нет.

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    Вряд ли в игре против остро атакующей «Флориды» что-то радикально сменится, поскольку слишком уже полярное настроение у двух клубов к нынешнему временному отрезку.

    Прогноз и ставка

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.77, на ничью — 4.70, на гостей — 3.58.

    Прогноз: «Флорида» имеет больше шансов на успех.

    Альтернативный прогноз: Игра будет закрытой без большого количества заброшенных шайб.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.77.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.58.

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    «Флорида» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 07.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Флорида» продолжит страдания «летчиков»
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