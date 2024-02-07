В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «ФЛА Лайв Арене» 07 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Флорида» — «Филадельфия»: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Флорида»

«Флорида» после не совсем вразумительной проигранной серии из четырех поединков кряду снова набирает ход и не проигрывает те же четыре встречи кряду.

Причем две последние против «Айлендерс» и «Питтсбурга» получились максимально сложными, так как победы были добыты не в основное время.

Коэффициенты матча Флорида — Филадельфия 1X2Новым игрокам 1.754.603.75Бонус$9500

Состав у коллектива Мориса более, чем серьезный, и решать задачи по сезону он будет самые серьезные.

Все прогнозы на НХЛ

В игре с «Филадельфией» придется очень сильно постараться, чтобы победить, поскольку пенсильванская команда одна из лучших по защите в своей конференции.

«Филадельфия»

«Филадельфия» в чёрной полосе, и пока что конца и края ей не особо видно. Пять поражений подряд — это удар для Тортореллы и его тренерского штаба.

Соперники по отрезку были довольно серьезными, но даже с ними вполне можно было играть. Но вот проиграть «Оттаве» нужно было ещё постараться.

По этим встречам складывалось впечатление, что обороны, как таковой, у «летчиков» и в помине даже нет.

Вряд ли в игре против остро атакующей «Флориды» что-то радикально сменится, поскольку слишком уже полярное настроение у двух клубов к нынешнему временному отрезку.

Прогноз и ставка

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.77, на ничью — 4.70, на гостей — 3.58.

Прогноз: «Флорида» имеет больше шансов на успех.

Альтернативный прогноз: Игра будет закрытой без большого количества заброшенных шайб.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.77.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.58.