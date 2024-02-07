«Флорида»
«Флорида» после не совсем вразумительной проигранной серии из четырех поединков кряду снова набирает ход и не проигрывает те же четыре встречи кряду.
Причем две последние против «Айлендерс» и «Питтсбурга» получились максимально сложными, так как победы были добыты не в основное время.
Коэффициенты матча Флорида — Филадельфия
Состав у коллектива Мориса более, чем серьезный, и решать задачи по сезону он будет самые серьезные.
В игре с «Филадельфией» придется очень сильно постараться, чтобы победить, поскольку пенсильванская команда одна из лучших по защите в своей конференции.
«Филадельфия»
«Филадельфия» в чёрной полосе, и пока что конца и края ей не особо видно. Пять поражений подряд — это удар для Тортореллы и его тренерского штаба.
Соперники по отрезку были довольно серьезными, но даже с ними вполне можно было играть. Но вот проиграть «Оттаве» нужно было ещё постараться.
По этим встречам складывалось впечатление, что обороны, как таковой, у «летчиков» и в помине даже нет.
Вряд ли в игре против остро атакующей «Флориды» что-то радикально сменится, поскольку слишком уже полярное настроение у двух клубов к нынешнему временному отрезку.
Прогноз и ставка
На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.77, на ничью — 4.70, на гостей — 3.58.
Прогноз: «Флорида» имеет больше шансов на успех.
Альтернативный прогноз: Игра будет закрытой без большого количества заброшенных шайб.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.77.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.58.