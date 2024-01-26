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    «Нефтехимик» способен отнять победу у «Трактора»

    «Нефтехимик» — «Трактор». Ставка (к. 2.08) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 26 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Трактор»
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    Филипп Долганов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 26 января. Начало встречи — в 19:30 мск. «Нефтехимик» — «Трактор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: «Нефтехимик» провел 56 матчей, в которых набрал 56 очков и закрепился на восьмом месте в Восточной конференции, оторвавшись на 3 балла от «Сибири» и «Амура».

    Последние матчи: На прошлой неделе «Нефтехимик» выдал очередную сенсацию игрового дня 18 января, одержав победу над московским «Динамо» на «ВТБ Арене» (2:1).

    В следующем матче команда Олега Леонтьева — уже у себя дома — разобралась с «Адмиралом» (3:2), а в среду ей на своем катке удалось отнять один балл у «Торпедо» (2:3 ОТ).

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    Не сыграют: Вратарь Эмиль Гарипов, Артем Загидулин, защитник Илья Хохлов, нападающие Наиль Якупов, Рафаэль Бикмуллин — травмы.

    Состояние команды: На текущий момент «Нефтехимик» является фаворитом в борьбе за восьмое место, однако игры в запасе у его прямых конкурентов, безусловно, не дают команде Леонтьева покоя и не позволяют расслабиться.

    «Трактор»

    Турнирное положение: В 55 матчах «Трактор» набрал 66 очков, с которыми опустился на шестую строчку в таблице Востока. Такое же количество баллов набрали пятый «Ак Барс» и седьмая «Лада».

    Последние матчи: Неделями ранее челябинцам удалось отнять два очка у «Ак Барса» (3:1) — одного из прямых конкурентов. Однако позже у них начались проблемы.

    В частности, команда Олега Леонтьева проиграла «Динамо» Минск (3:1) и «Северстали» (0:1 Б), хотя в двух последних матчах «Трактор» все же забрал свое — добился побед над «Сочи» (6:1) и «Сибирью» (3:1).

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    • Не сыграют: Нападающий Андрей Чибисов — травма.

    Состояние команды: «Трактор» — это твердый середняк Востока, который может побороться за место в первой пятерке, хотя сместить оттуда «Автомобилист» или «Ак Барс» будет весьма непросто.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается в 2.75, ничья — в 3.80, а победа «Трактора» — в 2.45.

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    Предельная собранность и мотивация позволяют «Нефтехимику» добиваться необходимых результатов, хотя, как говорит Олег Леонтьев, команда хочет претендовать на большее.

    С такой решимостью нижнекамцы вполне способны отбирать очки у соперников уровня «Трактора», особенно когда дело доходит до домашних матчей. Наши прогноз и ставка — «Нефтехимик» победит с форой 0 за 2.08.

    В играх такой категории атака нижнекамского клуба может превзойти свои базовые показатели результативности. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Нефтехимика» больше 2.5 за 1.93.

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    «Нефтехимик» — «Трактор»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 26.01.2024. Прогнозы на хоккей. «Нефтехимик» способен отнять победу у «Трактора»
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