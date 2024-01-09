ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — «Ливерпуль»Наказание за расточительность. «Ливерпуль» заставил «Арсенал» заплатить за упущенные шансы Айван ТоуниТоуни и еще четыре игрока, которых «Арсенал» должен подписать зимой Джонни ГодроКакая из худших команд НХЛ могла бы пройти путь от аутсайдера к чемпиону, как это в свое время сделал «Сент-Луис»?
  • 08:12
    • «Реал» достиг полной договоренности о переходе Мбаппе
  • 00:54
    • Кубок Испании: «Барселона» с трудом прошла «Барбастро», «Реал Сосьедад» выбил «Малагу»
  • 00:47
    • Ассист Миранчука помог «Аталанте» поделить очки с «Ромой»
  • 00:39
    • Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» разнести «Ревель» в Кубке Франции
  • 23:49
    • «Валенсия» и «Атлетик» пробились в 1/8 финала Кубка Испании
  • 22:03
    • «Ювентус» вырвал победу у «Салернитаны»
  • 21:30
    • «Ливерпуль» переиграл «Арсенал» в Кубке Англии
    Все новости спорта

    Способен ли «Барыс» на сенсацию в Казани?

    «Ак Барс» — «Барыс». Ставка (к. 2.08) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 9 января 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Ак Барс Прогнозы на Барыс
    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Барыс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Аркадий Шестаков
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 9 января. Начало встречи — в 19:30 мск. «Ак Барс» — «Барыс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Ак Барс»

    Турнирное положение: В 47 играх «Ак Барс» набрал 56 очков, но пока не сумел подняться выше седьмой строчки в Восточной конференции. На один балл он отстает от шестого «Трактора», на фоне которого имеет пару встреч в запасе.

    Последние матчи: Неделями ранее «Ак Барс» пережил очередную серию поражений, в которую вошли четыре провальных по всем параметрам — от развала обороны до отсутствия нормальной реализации — матча.

    Однако в трех последних встречах ситуация немного выровнялась: команда Зинэтулы Билялетдинова добилась трех побед. Поочередно «Ак Барс» разобрался с «Салаватом Юлаевым» (3:2), «Адмиралом» (2:1 ОТ) и «Автомобилистом» (2:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    Не сыграют: Нападающий Дмитрий Яшкин — травма.

    Состояние команды: На данном этапе регулярки «Ак Барс» чередует небольшие провальные отрезки и победные серии, из-за чего — со своим звездным составом — давно выбыл из гонки лидеров и едва ли туда вернется в ближайшие недели.

    «Барыс»

    Турнирное положение: Представитель Казахстана провел 48 матчей, набрав при этом всего 39 очков, и в который раз очутился на 11-м месте в Восточной конференции. От зоны кубковой восьмерки «Барыс» отстает на 12 баллов.

    Последние матчи: В конце прошлого и начале наступившего года «Барыс» выдал 4-матчевую победную серию, что для него в наши дни является крайней редкостью. Кроме того, данная серия закончилась успехом на льду «Локомотива» — лидера Запада (5:4 Б).

    После сенсации на «Арене-2000» команда Олега Болякина вернулась в привычную атмосферу неудач и разочарований. В частности, «Барыс» проиграл «Трактору» (1:5) и «Салавату Юлаеву» (3:5).

    Не сыграют: Под вопросом участие нападающего Батырлана Муратова из-за травмы.

    Состояние команды: Вторая по ходу сезона перестановка тренера дала «Барысу» новый импульс, позволив отыграть несколько матчей на высоком уровне, после чего у команды вновь начались ее привычные проблемы, главной из которых остается крайне слабая оборона.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается в 1.46, ничья — в 5.20, а победа «Барыса» — в 6.20.

    Безусловно, «Барыс» прибудет на «Татнефть-Арену» в статусе явного аутсайдера, который в двух последних матчах проиграл, пропустив в сумме 10 голов.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Однако до этого казахи выдали отличную по своим меркам серию побед, а «Ак Барс» на текущий момент не является такой уж грозной силой, которая громила бы всех на своем катке.

    В трех последних матчах казанцы выиграли с максимально тонким перевесом и без запредельно высокой результативности, что, безусловно, дает надежду гостям. Наши прогноз и ставка — «Барыс» победит с форой +1.5 за 2.08.

    Днем ранее казахи забросили три шайбы «Салавату Юлаеву». На пару голов им должно хватить сил и теперь. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Барыса» больше 1.5 за 1.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Адмирал — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Амур — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Аделаида Юнайтед — Макартур
  • Футбол
  • Сегодня в 11:45
    •  3.44
  • Прогноз на матч Ботсвана — Мозамбик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сирия — Малайзия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Докса — Пафос
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Маккаби Петах-Тиква — Хапоэль Хайфа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч ОФИ — Ламия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Сенегал — Нигер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Гана — Намибия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уиган — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  5.61
  • Экспресс дня 8 января
  • Сегодня в 23:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Морейренсе — Каса Пия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ак Барс» — «Барыс»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 09.01.2024. Прогнозы на хоккей. Способен ли «Барыс» на сенсацию в Казани?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры