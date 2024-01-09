В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 9 января. Начало встречи — в 19:30 мск. «Ак Барс» — «Барыс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ак Барс»

Турнирное положение: В 47 играх «Ак Барс» набрал 56 очков, но пока не сумел подняться выше седьмой строчки в Восточной конференции. На один балл он отстает от шестого «Трактора», на фоне которого имеет пару встреч в запасе.

Последние матчи: Неделями ранее «Ак Барс» пережил очередную серию поражений, в которую вошли четыре провальных по всем параметрам — от развала обороны до отсутствия нормальной реализации — матча.

Однако в трех последних встречах ситуация немного выровнялась: команда Зинэтулы Билялетдинова добилась трех побед. Поочередно «Ак Барс» разобрался с «Салаватом Юлаевым» (3:2), «Адмиралом» (2:1 ОТ) и «Автомобилистом» (2:1).

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Не сыграют: Нападающий Дмитрий Яшкин — травма.

Состояние команды: На данном этапе регулярки «Ак Барс» чередует небольшие провальные отрезки и победные серии, из-за чего — со своим звездным составом — давно выбыл из гонки лидеров и едва ли туда вернется в ближайшие недели.

«Барыс»

Турнирное положение: Представитель Казахстана провел 48 матчей, набрав при этом всего 39 очков, и в который раз очутился на 11-м месте в Восточной конференции. От зоны кубковой восьмерки «Барыс» отстает на 12 баллов.

Последние матчи: В конце прошлого и начале наступившего года «Барыс» выдал 4-матчевую победную серию, что для него в наши дни является крайней редкостью. Кроме того, данная серия закончилась успехом на льду «Локомотива» — лидера Запада (5:4 Б).

После сенсации на «Арене-2000» команда Олега Болякина вернулась в привычную атмосферу неудач и разочарований. В частности, «Барыс» проиграл «Трактору» (1:5) и «Салавату Юлаеву» (3:5).

Не сыграют: Под вопросом участие нападающего Батырлана Муратова из-за травмы.

Состояние команды: Вторая по ходу сезона перестановка тренера дала «Барысу» новый импульс, позволив отыграть несколько матчей на высоком уровне, после чего у команды вновь начались ее привычные проблемы, главной из которых остается крайне слабая оборона.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается в 1.46, ничья — в 5.20, а победа «Барыса» — в 6.20.

Безусловно, «Барыс» прибудет на «Татнефть-Арену» в статусе явного аутсайдера, который в двух последних матчах проиграл, пропустив в сумме 10 голов .

Однако до этого казахи выдали отличную по своим меркам серию побед, а «Ак Барс» на текущий момент не является такой уж грозной силой, которая громила бы всех на своем катке.

В трех последних матчах казанцы выиграли с максимально тонким перевесом и без запредельно высокой результативности, что, безусловно, дает надежду гостям. Наши прогноз и ставка — «Барыс» победит с форой +1.5 за 2.08.

Днем ранее казахи забросили три шайбы «Салавату Юлаеву». На пару голов им должно хватить сил и теперь. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Барыса» больше 1.5 за 1.80.