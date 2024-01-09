«Ак Барс»
Турнирное положение: В 47 играх «Ак Барс» набрал 56 очков, но пока не сумел подняться выше седьмой строчки в Восточной конференции. На один балл он отстает от шестого «Трактора», на фоне которого имеет пару встреч в запасе.
Последние матчи: Неделями ранее «Ак Барс» пережил очередную серию поражений, в которую вошли четыре провальных по всем параметрам — от развала обороны до отсутствия нормальной реализации — матча.
Однако в трех последних встречах ситуация немного выровнялась: команда Зинэтулы Билялетдинова добилась трех побед. Поочередно «Ак Барс» разобрался с «Салаватом Юлаевым» (3:2), «Адмиралом» (2:1 ОТ) и «Автомобилистом» (2:1).
Не сыграют: Нападающий Дмитрий Яшкин — травма.
Состояние команды: На данном этапе регулярки «Ак Барс» чередует небольшие провальные отрезки и победные серии, из-за чего — со своим звездным составом — давно выбыл из гонки лидеров и едва ли туда вернется в ближайшие недели.
«Барыс»
Турнирное положение: Представитель Казахстана провел 48 матчей, набрав при этом всего 39 очков, и в который раз очутился на 11-м месте в Восточной конференции. От зоны кубковой восьмерки «Барыс» отстает на 12 баллов.
Последние матчи: В конце прошлого и начале наступившего года «Барыс» выдал 4-матчевую победную серию, что для него в наши дни является крайней редкостью. Кроме того, данная серия закончилась успехом на льду «Локомотива» — лидера Запада (5:4 Б).
После сенсации на «Арене-2000» команда Олега Болякина вернулась в привычную атмосферу неудач и разочарований. В частности, «Барыс» проиграл «Трактору» (1:5) и «Салавату Юлаеву» (3:5).
Не сыграют: Под вопросом участие нападающего Батырлана Муратова из-за травмы.
Состояние команды: Вторая по ходу сезона перестановка тренера дала «Барысу» новый импульс, позволив отыграть несколько матчей на высоком уровне, после чего у команды вновь начались ее привычные проблемы, главной из которых остается крайне слабая оборона.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается в 1.46, ничья — в 5.20, а победа «Барыса» — в 6.20.
Безусловно, «Барыс» прибудет на «Татнефть-Арену» в статусе явного аутсайдера, который в двух последних матчах проиграл,
Однако до этого казахи выдали отличную по своим меркам серию побед, а «Ак Барс» на текущий момент не является такой уж грозной силой, которая громила бы всех на своем катке.
В трех последних матчах казанцы выиграли с максимально тонким перевесом и без запредельно высокой результативности, что, безусловно, дает надежду гостям. Наши прогноз и ставка — «Барыс» победит с форой +1.5 за 2.08.
Днем ранее казахи забросили три шайбы «Салавату Юлаеву». На пару голов им должно хватить сил и теперь. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Барыса» больше 1.5 за 1.80.