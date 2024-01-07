В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 7 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Ак Барс» — «Автомобилист»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ак Барс»

Турнирное положение: В 46 матчах «Ак Барс» набрал 54 очка, с которыми остался на седьмом месте в Восточной конференции. Так, минимум на 3 балла казанцы отстают от выше идущих соперников и на таком же расстоянии находятся от восьмой «Сибири».

Последние матчи: В конце прошлого месяца «Ак Барс» пережил серию из трех поражений, а его общий негативный ряд состоял из пяти потерь очков в шести встречах.

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Но закончить год казанцам удалось на позитиве благодаря важнейшей в психологическом понимании победе над «Салаватом Юлаевым» (3:2). За принципиальным дерби последовала победа над «Адмиралом» в дебютной игре 2024-го (2:1 ОТ).

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: Нападающий Дмитрий Яшкин — травма.

Состояние команды: Несмотря на то что «Ак Барс» не стал жертвой каких-либо продолжительных серий неудач, его состояние вызывает обеспокоенность. Команда показывает слабую реализацию и во многом надеется на своего вратаря — Тимура Билялова.

«Автомобилист»

Турнирное положение: В 49 играх «Автомобилисту» удалось набрать 59 очков, благодаря которым он поднялся на четвертое место в Восточной конференции. Всего 2 балла отделяют его от первой тройки, но «Салават» и «Авангард» имеют несколько матчей в запасе.

Последние матчи: Во второй половине декабря «Автомобилист» успел зарядить 4-матчевую серию побед, которую в игре 30-го числа без всяких угрызений совести испортил СКА (0:4).

Но после неудачного выезда в «Ледовый» команда Николая Заварухина выдала два ярких матча, которые запоминались хорошей результативностью. В частности, «Автомобилист» победил «Трактор» (4:3) и «Сочи» (4:1).

Не сыграют: Защитники Кирилл Воробьев, Максим Осипов, нападающий Семен Кизимов — травмы, нападающий Владимир Кузнецов — болезнь.

Состояние команды: На текущий момент «Автомобилист» набрал безумный темп, о котором не мог мечтать месяцами ранее. Поставив победы на поток, ему удалось значительно улучшить свои позиции в обостренной борьбе за пределами первой тройки Восточной конференции.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается в 2.02, ничья — в 3.75, а победа «Автомобилиста» — в 3.28.

К игре в Казани «Автомобилист» подходит в превосходной форме , и даже поражение от СКА в конце 2023 года на это не влияет.

Сказать, что команда Зинэтулы Билялетдинова пребывает в лучших кондициях, никак нельзя. И, несмотря на недавнюю победу над «Адмиралом», к игра «Ак Барса» оставляет желать лучшего.

Казанцам тяжело даются моменты и далеко не всегда команда сохраняет концентрацию, играя против аутсайдеров. Безусловно, гости с Урала готовы воспользоваться слабыми точками такого соперника. Наши прогноз и ставка — «Автомобилист» победит за 3.28.

В четырех матчах из последних шести с участием «Автомобилиста» общий тотал подбирался к отметке в 5 голов и выше. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 4.5 за 1.81.