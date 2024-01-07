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    «Автомобилист» способен на подвиг в Казани?

    «Ак Барс» — «Автомобилист». Ставка (к. 3.28) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 7 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Автомобилист»
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    Брук Мэйсек
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 7 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Ак Барс» — «Автомобилист»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 07 Января 2024 года
    Ак Барс
  • Казань
    •  Ак Барс 17:00 Автомобилист Автомобилист
  • Екатеринбург
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    «Ак Барс»

    Турнирное положение: В 46 матчах «Ак Барс» набрал 54 очка, с которыми остался на седьмом месте в Восточной конференции. Так, минимум на 3 балла казанцы отстают от выше идущих соперников и на таком же расстоянии находятся от восьмой «Сибири».

    Последние матчи: В конце прошлого месяца «Ак Барс» пережил серию из трех поражений, а его общий негативный ряд состоял из пяти потерь очков в шести встречах.

    Коэффициенты матча Ак Барс — Автомобилист

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    Но закончить год казанцам удалось на позитиве благодаря важнейшей в психологическом понимании победе над «Салаватом Юлаевым» (3:2). За принципиальным дерби последовала победа над «Адмиралом» в дебютной игре 2024-го (2:1 ОТ).

    Все прогнозы на КХЛ

    Не сыграют: Нападающий Дмитрий Яшкин — травма.

    Состояние команды: Несмотря на то что «Ак Барс» не стал жертвой каких-либо продолжительных серий неудач, его состояние вызывает обеспокоенность. Команда показывает слабую реализацию и во многом надеется на своего вратаря — Тимура Билялова.

    «Автомобилист»

    Турнирное положение: В 49 играх «Автомобилисту» удалось набрать 59 очков, благодаря которым он поднялся на четвертое место в Восточной конференции. Всего 2 балла отделяют его от первой тройки, но «Салават» и «Авангард» имеют несколько матчей в запасе.

    Последние матчи: Во второй половине декабря «Автомобилист» успел зарядить 4-матчевую серию побед, которую в игре 30-го числа без всяких угрызений совести испортил СКА (0:4).

    Но после неудачного выезда в «Ледовый» команда Николая Заварухина выдала два ярких матча, которые запоминались хорошей результативностью. В частности, «Автомобилист» победил «Трактор» (4:3) и «Сочи» (4:1).

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    • Не сыграют: Защитники Кирилл Воробьев, Максим Осипов, нападающий Семен Кизимов — травмы, нападающий Владимир Кузнецов — болезнь.

    Состояние команды: На текущий момент «Автомобилист» набрал безумный темп, о котором не мог мечтать месяцами ранее. Поставив победы на поток, ему удалось значительно улучшить свои позиции в обостренной борьбе за пределами первой тройки Восточной конференции.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается в 2.02, ничья — в 3.75, а победа «Автомобилиста» — в 3.28.

    К игре в Казани «Автомобилист» подходит в превосходной форме, и даже поражение от СКА в конце 2023 года на это не влияет.

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    Сказать, что команда Зинэтулы Билялетдинова пребывает в лучших кондициях, никак нельзя. И, несмотря на недавнюю победу над «Адмиралом», к игра «Ак Барса» оставляет желать лучшего.

    Казанцам тяжело даются моменты и далеко не всегда команда сохраняет концентрацию, играя против аутсайдеров. Безусловно, гости с Урала готовы воспользоваться слабыми точками такого соперника. Наши прогноз и ставка — «Автомобилист» победит за 3.28.

    В четырех матчах из последних шести с участием «Автомобилиста» общий тотал подбирался к отметке в 5 голов и выше. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 4.5 за 1.81.

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    «Ак Барс» — «Автомобилист»: прогноз, ставка (3.28), статистика, коэффициенты матча 07.01.2024. Прогнозы на хоккей. «Автомобилист» способен на подвиг в Казани?
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