«Сибирь»
Турнирное положение: По итогам 46 матчей «Сибирь» по-прежнему занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, имея 48 очков в активе. Однако к ней уже почти вплотную подобрался девятый «Амур». Разрыв между клубами составляет 2 балла с учетом двух встреч в запасе у хабаровчан.
Последние матчи: В 20-х числах прошлого месяца «Сибирь» потерпела три поражения в четырех матчах, забросив больше шайбы всего лишь в одной встрече. Победить в этот не самый удачный период команде Сергея Кривокрасова удалось «Ак Барс» 23 декабря (4:2).
Коэффициенты матча Сибирь — Адмирал
За успешной встречей с кризисными казанцами последовали домашние матчи с «Авангардом» (2:3 ОТ) и «Трактором» (0:3).
Не сыграют: На момент публикации потерь в составе «Сибири» нет.
Состояние команды: Еще несколько недель назад «Сибири» было максимально комфортно на восьмой строчке. Однако последние неудачи и параллельные успехи конкурентов заставляют всех в Новосибирске хвататься за голову. В текущей форме команда рискует покинуть зону плей-офф.
«Адмирал»
Турнирное положение: «Адмирал» в который раз преуспевает в гонке крупнейших неудачников Восточной конференции. В конце ушедшего года он рухнул на последнее место в таблице, хотя по набранным очкам идет синхронно с «Барысом». В 44 встречах он набрал 37 очков.
Последние матчи: Несмотря на такие скупые турнирные показатели, «Адмирал» на данном этапе сезона не проваливает матчи сериями — иногда команде Леонида Тамбиева удается разбавлять неудачные результаты какой-нибудь победой.
В конце 2023 года дальневосточный представитель КХЛ проиграл «Северстали» (1:3), взял верх над «Сочи» (5:3) и остался без набранных баллов в матчах с «Нефтехимиком» (3:4, 2:5).
Не сыграют: Нападающий Павел Махановский — травма.
Состояние команды: Еще перед началом кампании «Адмиралу» пророчили серьезные проблемы. И на данный момент все пессимистичные расклады сбываются: команда Тамбиева томится на самом дне таблицы без шансов ворваться в гонку плей-офф.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается в 2.05, ничья — в 4.00, а победа «Адмирала» — в 3.15.
Новосибирцы даже не в лучшем игровом тонусе умеют здорово собираться на значимые в турнирном понимании матчи. А с учетом того, что «Амур» на текущий момент уже дышит в спину, предстоящая встреча станет именно такой.
Два очка в матче с математически слабейшим клубом Востока на своем катке — важнейшая локальная задача для «Сибири» в первые дни 2024 года. Наши прогноз и ставка — «Сибирь» победит за 2.05.
Несмотря на серию результативных матчей в конце ушедшего года, «Адмирал» превратит предстоящую игру в скудное в плане голов зрелище. Наш альтернативный прогноз — «Сибирь» не проиграет + ТМ 5.5 за 1.90.