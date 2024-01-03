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    «Сибирь» ждут два очка в домашней встрече с «Адмиралом»

    «Сибирь» — «Адмирал». Ставка (к. 2.05) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 3 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Адмирал»
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    Павел Гоголев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 3 января. Начало встречи — в 13:30 мск. «Сибирь» — «Адмирал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 03 Января 2024 года
    Сибирь
  • Новосибирск
    •  Сибирь 13:30 Адмирал Адмирал
  • КХЛ
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    «Сибирь»

    Турнирное положение: По итогам 46 матчей «Сибирь» по-прежнему занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, имея 48 очков в активе. Однако к ней уже почти вплотную подобрался девятый «Амур». Разрыв между клубами составляет 2 балла с учетом двух встреч в запасе у хабаровчан.

    Последние матчи: В 20-х числах прошлого месяца «Сибирь» потерпела три поражения в четырех матчах, забросив больше шайбы всего лишь в одной встрече. Победить в этот не самый удачный период команде Сергея Кривокрасова удалось «Ак Барс» 23 декабря (4:2).

    Коэффициенты матча Сибирь — Адмирал

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  • 2.054.003.30Бонус$9500
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    За успешной встречей с кризисными казанцами последовали домашние матчи с «Авангардом» (2:3 ОТ) и «Трактором» (0:3).

    Все прогнозы на КХЛ

    Не сыграют: На момент публикации потерь в составе «Сибири» нет.

    Состояние команды: Еще несколько недель назад «Сибири» было максимально комфортно на восьмой строчке. Однако последние неудачи и параллельные успехи конкурентов заставляют всех в Новосибирске хвататься за голову. В текущей форме команда рискует покинуть зону плей-офф.

    «Адмирал»

    Турнирное положение: «Адмирал» в который раз преуспевает в гонке крупнейших неудачников Восточной конференции. В конце ушедшего года он рухнул на последнее место в таблице, хотя по набранным очкам идет синхронно с «Барысом». В 44 встречах он набрал 37 очков.

    Последние матчи: Несмотря на такие скупые турнирные показатели, «Адмирал» на данном этапе сезона не проваливает матчи сериями — иногда команде Леонида Тамбиева удается разбавлять неудачные результаты какой-нибудь победой.

    В конце 2023 года дальневосточный представитель КХЛ проиграл «Северстали» (1:3), взял верх над «Сочи» (5:3) и остался без набранных баллов в матчах с «Нефтехимиком» (3:4, 2:5).

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    Состояние команды: Еще перед началом кампании «Адмиралу» пророчили серьезные проблемы. И на данный момент все пессимистичные расклады сбываются: команда Тамбиева томится на самом дне таблицы без шансов ворваться в гонку плей-офф.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается в 2.05, ничья — в 4.00, а победа «Адмирала» — в 3.15.

    Обе команды ушли на праздники с тремя поражениями в пяти последних матчах. Тем не менее в предстоящей встрече, несмотря на одинаковый бэкграунд, фаворитом станет «Сибирь». И речь в нынешних условиях идет не о факторе домашней арены.

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    Новосибирцы даже не в лучшем игровом тонусе умеют здорово собираться на значимые в турнирном понимании матчи. А с учетом того, что «Амур» на текущий момент уже дышит в спину, предстоящая встреча станет именно такой.

    Два очка в матче с математически слабейшим клубом Востока на своем катке — важнейшая локальная задача для «Сибири» в первые дни 2024 года. Наши прогноз и ставка — «Сибирь» победит за 2.05.

    Несмотря на серию результативных матчей в конце ушедшего года, «Адмирал» превратит предстоящую игру в скудное в плане голов зрелище. Наш альтернативный прогноз — «Сибирь» не проиграет + ТМ 5.5 за 1.90.

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