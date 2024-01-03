В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет в «Большом» 3 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Сочи» — «Металлург» Мг: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сочи»

Турнирное положение: Мучения южан в регулярке продолжаются: команда терпит неудачи и не может победить с ноября. По итогам 46 матчей «Сочи» опустился на 11-е место в Западной конференции с 33 очками. От зоны плей-офф его отделяют 9 баллов.

Последние матчи: В последнем месяце 2023 года «Сочи» провел 10 матчей. И поражением закончился каждый. В семи встречах южане уступили в основное время и пропустили от четырех шайб и более.

Коэффициенты матча Сочи — Металлург Мг 1X2Новым игрокам 5.705.401.48Бонус$9500

Последний балл команда Дмитрия Кокорева набрала 23 декабря, проиграв в овертайме «Барысу» (2:3 ОТ). Закончился же год для «Сочи» провальными матчами с «Адмиралом» (3:5), «Салаватом Юлаевым» (4:6) и минским «Динамо» (4:7).

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: На момент публикации информации о травмированных нет.

Состояние команды: Результативность «Сочи» моментами смахивает на топ-уровень, однако главной бедой команды является полнейший разлад в обороне. Из сентябрьской команды-сенсации южане превратились в привычных неудачников.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: На праздничный перерыв «Металлург» Мг ушел в статусе сильнейшего клуба Востока. Набрав 63 очка в 46 играх, он сумел оторваться на 2 балла от второго «Авангарда», у которого все еще припасены две встречи.

Последние матчи: Декабрьская пауза в чемпионате явно пошла «Магнитке» на пользу. После отдыха она прервала 4-матчевую серию поражений и добилась четырех побед в пяти встречах.

Самыми яркими в этот период оказались две последние встречи в 2023 году. В них команда Андрея Разина разгромила соперников, пропустив всего по голу. Так, магнитогорцы разделались с «Ак Барсом» (4:1) и «Куньлунем» (4:1).

Не сыграют: Нападающий Данила Квартальнов — травма.

Состояние команды: После форменного спада, обусловленного безумной осенней серией побед, «Металлург» Мг вновь вернулся на прежний уровень, демонстрируя результаты, соответствующие его лидерскому статусу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается в 5.04, ничья — в 5.05, а победа «Металлурга» Мг — в 1.50.

Праздновать Новый год магнитогорцы отправились в приподнятом настроении: помимо торжественной даты в календаре, им в который раз удалось уйти в отрыв в гонке лидеров Востока и закончить 2023-й в статусе самого результативного клуба конференции.

На фоне таких достижений «Сочи» выглядит совершенно беспомощным с учетом общего командного тонуса и проблем, которые уже давно преследуют южан.

В текущих условиях сочинцы просто не смогут противостоять «Магнитке» и пропорционально отвечать на ее выпады, поэтому в предстоящем матче от гостей вполне логично ожидать высококлассную атакующую манеру игры. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг забьет в каждом периоде за 2.53.