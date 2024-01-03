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    «Сочи» — «Металлург» Мг. Ставка (к. 2.53) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 3 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Металлург» Мг
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    Робин Пресс
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет в «Большом» 3 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Сочи» — «Металлург» Мг: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 03 Января 2024 года
    Сочи
  • Сочи
    •  Сочи 17:00 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
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    «Сочи»

    Турнирное положение: Мучения южан в регулярке продолжаются: команда терпит неудачи и не может победить с ноября. По итогам 46 матчей «Сочи» опустился на 11-е место в Западной конференции с 33 очками. От зоны плей-офф его отделяют 9 баллов.

    Последние матчи: В последнем месяце 2023 года «Сочи» провел 10 матчей. И поражением закончился каждый. В семи встречах южане уступили в основное время и пропустили от четырех шайб и более.

    Коэффициенты матча Сочи — Металлург Мг

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    Последний балл команда Дмитрия Кокорева набрала 23 декабря, проиграв в овертайме «Барысу» (2:3 ОТ). Закончился же год для «Сочи» провальными матчами с «Адмиралом» (3:5), «Салаватом Юлаевым» (4:6) и минским «Динамо» (4:7).

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    Не сыграют: На момент публикации информации о травмированных нет.

    Состояние команды: Результативность «Сочи» моментами смахивает на топ-уровень, однако главной бедой команды является полнейший разлад в обороне. Из сентябрьской команды-сенсации южане превратились в привычных неудачников.

    «Металлург» Мг

    Турнирное положение: На праздничный перерыв «Металлург» Мг ушел в статусе сильнейшего клуба Востока. Набрав 63 очка в 46 играх, он сумел оторваться на 2 балла от второго «Авангарда», у которого все еще припасены две встречи.

    Последние матчи: Декабрьская пауза в чемпионате явно пошла «Магнитке» на пользу. После отдыха она прервала 4-матчевую серию поражений и добилась четырех побед в пяти встречах.

    Самыми яркими в этот период оказались две последние встречи в 2023 году. В них команда Андрея Разина разгромила соперников, пропустив всего по голу. Так, магнитогорцы разделались с «Ак Барсом» (4:1) и «Куньлунем» (4:1).

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    Состояние команды: После форменного спада, обусловленного безумной осенней серией побед, «Металлург» Мг вновь вернулся на прежний уровень, демонстрируя результаты, соответствующие его лидерскому статусу.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается в 5.04, ничья — в 5.05, а победа «Металлурга» Мг — в 1.50.

    Праздновать Новый год магнитогорцы отправились в приподнятом настроении: помимо торжественной даты в календаре, им в который раз удалось уйти в отрыв в гонке лидеров Востока и закончить 2023-й в статусе самого результативного клуба конференции.

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    На фоне таких достижений «Сочи» выглядит совершенно беспомощным с учетом общего командного тонуса и проблем, которые уже давно преследуют южан.

    В текущих условиях сочинцы просто не смогут противостоять «Магнитке» и пропорционально отвечать на ее выпады, поэтому в предстоящем матче от гостей вполне логично ожидать высококлассную атакующую манеру игры. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг забьет в каждом периоде за 2.53.

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    «Сочи» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (2.53), статистика, коэффициенты матча 03.01.2024. Прогнозы на хоккей. Атака «Магнитки» не разочарует в «Большом»
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