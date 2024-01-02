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    В плей-офф раунд Канада войдет уверенно

    Канада — Чехия. Ставка (к. 2.10) и прогноз на хоккейный матч Молодежного чемпионата мира 2 января 2024 года

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    Сборная Канады
    В матче четвертьфинала Молодежного чемпионата мира по хоккею Канада сыграет с Чехией. Встреча пройдет в «Скандинавиуме» 2 января. Начало запланировано на 16:30 мск. Канада — Чехия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Канада

    Турнирное положение: Вопреки ожиданиям, Канада закончила групповой раунд не так идеально, как могла бы: в четырех матчах она набрала 9 очков и заняла второе место, показав при этом лучшую атаку среди всех конкурентов — 21 гол.

    Последние матчи: Нынешний турнир действующие чемпионы начали ярко, добившись разгромных побед над Финляндией (5:2) и Латвией (10:0), за которыми последовало поражение от Швеции (0:2). Но групповой этап команда Алана Летанга закончила на позитивной ноте, разгромив Германию (6:3).

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    Не сыграют: В преддверии плей-офф у Канады нет кадровых потерь.

    Состояние команды: Несмотря одну осечку на групповом этапе, Канада остается в списке главных претендентов на золотые медали, поэтому с соперниками уровня Чехии она на этом пути намерена разобраться максимально уверенно.

    Чехия

    Турнирное положение: В ходе групповой кампании Чехия одержала две победы и столько же раз проиграла. В итоге она оказалась на третьем месте с 7 набранными очками. За этот период чехи забросили 17 шайб при 13 пропущенных.

    Последние матчи: В новый турнир Чехия вошла позорно. Сборная ее статуса вряд ли должна была проигрывать Словакии со счетом 2:6.

    Однако в трех следующих матчах команда Патрика Аугусты показала совершенно другой уровень. Сперва она разбила Норвегию (8:1), затем провела достойную встречу с США, уступив лишь по буллитам (3:4 Б), а вдогонку оформила победу над Швейцарией (4:2).

    Не сыграют: К предстоящему матчу Чехия готовится в полном составе.

    Состояние команды: Чехия — это команда, которая любит действовать по ситуации и добиваться успехов, отталкиваясь от игры соперников, если речь не идет о матчах с явными аутсайдерами уровня Норвегии. Тем не менее в плей-офф — в текущих условиях — ей едва ли все это поможет.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Канады оценивается в 1.26, ничья — в 8.10, а победа Чехии — в 11.7.

    На групповом этапе канадцы продемонстрировали свое умение давить аутсайдеров. Так, в трех матчах с соперниками низшего класса команда Летанга выиграла с разницей в 3 шайбы и более.

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    Вероятно, такой же исход ждет в предстоящем матче Чехию. При этом сейчас речь идет о плей-офф, где собранность и решимость канадцев заиграет более насыщенными цветами.

    На пути к полуфиналу североамериканцы не захотят сталкиваться ни с какими неприятными ситуациями. Наши прогноз и ставка — Канада победит с форой -3 за 2.10.

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    Канада — Чехия: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 02.01.2024. Прогнозы на хоккей. В плей-офф раунд Канада войдет уверенно
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