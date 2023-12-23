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    «Локомотив» дополнит свой победный ряд

    «Локомотив» — ЦСКА. Ставка (к. 2.07) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 23 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — ЦСКА
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    Мартин Гернат
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Арене-2000» 23 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Локомотив» — ЦСКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 23 Декабря 2023 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 17:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Локомотив»

    Турнирное положение: В 40 встречах «Локомотив» набрал 55 очков, с которыми все еще занимает третье место на Западе, опережая по дополнительным показателям СКА. От первого «Спартака» его отделяют 5 баллов с учетом двух игр в запасе.

    Последние матчи: Перед паузой в КХЛ «Локомотиву» удалось добиться двух побед подряд, две из которых пришлись на гостевые матчи с «Сочи» (2:0, 3:2 ОТ). За ними последовала домашняя встреча с «Ак Барсом» (3:1).

    Коэффициенты матча Локомотив — ЦСКА

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    Вернуться в чемпионат должным образом команда Игоря Никитина не сумела: на своем льду она минимально проиграла «Северстали» (0:1). Зато в матче 21 декабря «Локомотив» вновь показал подлинный уровень, разгромив «Витязь» (5:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    Не сыграют: Нападающий Егор Аверин — травма.

    Состояние команды: Оставив в прошлом длительный проблемный отрезок, «Локомотив» — на фоне последних промахов лидеров — вернулся в гонку за первое место в Западной конференции, пытаясь параллельно уйти в отрыв от нового прямого конкурента — СКА.

    ЦСКА

    Турнирное положение: По итогам 41 встречи ЦСКА, с 46 очками, томится на шестой позиции в Западной конференции, опережая седьмую «Северсталь» на 3 балла при равенстве матчей. От зоны первой пятерки столичный клуб отстает на 6 очков.

    Последние матчи: Декабрь начался для ЦСКА с потери двух баллов на катке «Трактора» (1:3), который на тот момент провел несколько ярких встреч. За матчем с челябинцами последовали победы над «Магниткой» (3:0) и «Витязем» (4:1).

    После паузы в КХЛ команда Сергея Федорова встретилась с двумя элитными представителями Запада и не смогла справиться ни с одним из них. Так, ЦСКА был разгромлен «Динамо» Москва (1:4) и СКА (2:6).

    Не сыграют: Нападающий Максим Сорокин — травма. Под вопросом участие защитника Даррена Дица.

    Состояние команды: В течение всего сезона, включая актуальный отрезок, ЦСКА играет равными сериями, в рамках которых несколько побед чередуются поражениями. Чаще «армейцы» проигрывают либо топ-клубами, либо командам-середнякам, набравшим хорошую форму.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается в 2.07, ничья — в 3.70, а победа ЦСКА — в 3.59.

    В последнем матче «Локомотив», разгромив «Витязь», реабилитировался за аномальное поражение от «Северстали» на своем катке и показал готовность вернуться в гонку лидеров.

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    ЦСКА же в очередной раз продемонстрировал неспособность противостоять большим соперникам. С учетом двух подряд крупных поражений от топ-команд Запада, третий матч с аналогичным исходом едва ли удивит.

    На данном этапе регулярки ярославцы по всем ключевым параметрам — от образцовой защиты до хорошей реализации — превосходят ЦСКА. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» победит за 2.07.

    Предыдущий матч запомнился очередной высокой результативностью команды Никитина, в то время как ЦСКА после паузы пропустил 10 голов. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Локомотива» больше 2.5 за 2.23.

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    «Локомотив» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 23.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» дополнит свой победный ряд
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