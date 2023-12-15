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    Победная серия «Эдмонтона» не прекратится в игре с «Тампой-Бэй»

    «Эдмонтон» — «Тампа-Бэй». Ставка и прогноз (к. 3.40) на хоккейный матч НХЛ 15 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»
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    Коннор Макдэвид
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 15 декабря. Начало встречи — в 05:00 мск. «Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Эдмонтон»

    В преддверии сезона «Эдмонтон» рассматривался в качестве главного претендента на лидерство на Западе, а если забегать далеко вперед, то и на выход в финал конференции в плей-офф. Однако реальность оказалась не такой радужной.

    Цикл неудач, окружение, состоящее главных аутсайдеров таблицы, и тренерская отставка преследовали «Ойлерз» по ходу стартового отрезка чемпионата. Но теперь ситуация меняется в лучшую для них сторону.

    По итогам 26 матчей «Эдмонтон» поднялся на девятое место в Западной конференции с 27 очками. На один балл он отстает от восьмой «Аризоны», которая провела на две встречи больше. По дополнительным показателям канадцы обходят «Сент-Луис».

    Все прогнозы на НХЛ

    В преддверии матча с «Тампой-Бэй» команда Криса Кноблауха оформила восемь побед подряд, о чем на старте регулярки могла лишь мечтать. С 7 по 13 декабря «Эдмонтон» четырежды сыграл дома, где взял верх над «Каролиной» (6:1), «Миннесотой» (4:3), «Нью-Джерси» (4:1) и «Чикаго» (4:1).

    «Тампа-Бэй»

    Несмотря на сбалансированный состав и большой опыт, «Тампе-Бэй» пророчили непростой старт сезона. К сожалению, пессимистичные прогнозы подтвердились: команда показывает результаты, которые слабо ассоциируются с ее статусом.

    В 30 матчах «Тампа-Бэй» набрала 31 очко, в который раз опустившись на десятое место в Восточной конференции. Столько же баллов заработали выше идущие конкуренты — «Вашингтон» и «Каролина».

    С 28 ноября по 2 декабря команду Джона Купера преследовала очередная серия поражений, в рамках которой она осталась без набранных очков в четырех встречах подряд, пропустив 16 голов при 4 забитых.

    Но в дальнейшем ситуация стала лучше, хотя идти вдолгую без поражений «Лайтнинг» все равно не удается. Так, в игре 8 декабря «Тампа-Бэй» была разгромлена «Нэшвиллом» (1:5), а после победы над «Сиэтлом» (4:3 ОТ) она крупно влетела «Ванкуверу» (1:4).

    Прогноз и ставка

    На победу «Эдмонтона» букмекеры дают коэффициент 2.14, на ничью — 4.90, а на победу «Тампы-Бэй» — 2.92.

    К игре с «Тампой-Бэй» канадцы подходят в сумасшедшей форме, которую набрали неделями ранее и поддерживают по сей день, в то время как их будущий соперник на регулярной основе терпит неудачи.

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    Особенно тяжело «Тампе-Бэй» даются матчи с командами, которые ловят кураж, поэтому трудно представить, что именно она может предложить «Ойлерз», чтобы встреча в «Роджерс Плейс» проходила в равных условиях.

    На домашнем катке, да еще и в нынешних кондициях, команда Криса Кноблауха является бесспорным фаворитом, который едва ли захочет делить очки. Наши прогноз и ставка — «Эдмонтон» победит + ТБ 6.5 за 3.40.

    Минимум 4 шайбы Макдэвид и компания забрасывали в семи матчах из последних восьми. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 3.5 за 1.95.

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    «Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 15.12.2023. Прогнозы на хоккей. Победная серия «Эдмонтона» не прекратится в игре с «Тампой-Бэй»
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