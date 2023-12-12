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    «Айлендерс» решатся еще на один безумный матч дома

    «Айлендерс» — «Торонто». Ставка и прогноз (к. 3.48) на хоккейный матч НХЛ 12 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Торонто»
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    «Айлендерс» в игре с «Лос-Анджелесом»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Торонто». Игра пройдет на «UBS Арене» 12 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Айлендерс» — «Торонто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 12 Декабря 2023 года

    «Айлендерс»

    В регулярном чемпионате перед «Айлендерс» стоит лишь одна задача — пробиться в плей-офф. При этом за высокие позиции на Востоке она едва ли будет бороться, а в Кубке Стэнли вряд ли сможет задержаться надолго.

    В 26 играх «Айлендерс» удалось набрать 31 очко и подняться на седьмое место в Восточной конференции. Всего один балл отделяет их от четвертой позиции, которую сейчас удерживает будущий соперник — «Торонто».

    На фоне ноябрьских провалов текущая серия ньюйоркцев действительно впечатляет: в четырех матчах из пяти последних команда Лейна Ламберта победила, а еще в одной встрече — с «Сан-Хосе» дома (4:5 ОТ) — получила один балл.

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    После упомянутого матча с «Шаркс» «Айлендерс» провели еще две игры на «UBS Арене». В первой они показали атакующий мастер-класс, уничтожив «Коламбус» (7:3), а во второй сумели добиться волевой победы над «Лос-Анджелесом» (3:2 ОТ).

    «Торонто»

    В прошлом сезоне «Торонто» покончил с проклятием ранних стадий плей-офф. Безусловно, в новой кампании канадцы из Онтарио хотели бы превзойти свое достижение. Ради этого они в регулярке поборются за места повыше.

    После 24 матчей «Торонто», имея в активе 32 очка, занимает четвертую строчку в Восточной конференции. Благодаря лучшим дополнительным показателям он сместил «Детройт». Столько же баллов набрала и шестая «Филадельфия».

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  • 07/12/2023

    • Как и «Айлендерс», «Торонто» в преддверии встречи 12 декабря добился четырех побед в пяти матчах и сумел заполучить одно очко в домашней игре с «Бостоном», в которой допустил ошибку в овертайме (3:4 ОТ).

    За встречей с «Брюинз» последовали две игры, в которых «Мэйпл Лифс» победили, забросив по 4 шайбы. Сперва команда Шелдона Кифа одержала верх над «Оттавой» в дерби Онтарио (4:3), а затем разгромила «Нэшвилл» на домашнем катке (4:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Айлендерс» букмекеры дают коэффициент 2.81, на ничью — 4.74, а на победу «Торонто» — 2.23.

    «Айлендерс» ломают стереотип о хоккее оборонительного плана, с которым всегда ассоциировались. Со второй половины ноября ньюйоркцы добиваются результатов за счет высококлассной игры в нападении, в то время как защита по-прежнему оставляет желать лучшего.

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    В очередном матче на «UBS Арене» «Айлс» ждет непростой соперник, который в последних встречах также добивался побед благодаря активности впереди. Кажется, в очной игре эти команды захотят выяснить, чья атака все же круче в рамках динамичной борьбы.

    В четырех матчах из пяти предыдущих команда Лейна Ламбера забрасывала свои шайбы в каждой двадцатиминутке. Наши прогноз и ставка — «Айлендерс» забьют во всех периодах за 3.48.

    В трех играх из четырех предыдущих «Торонто» забрасывал по 4 шайбы. Такую же результативность «Айлендерс» демонстрировали в пяти последних встречах из шести. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 6.5 за 2.19.

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    «Айлендерс» — «Торонто»: прогноз, ставка (3.48), статистика, коэффициенты матча 12.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Айлендерс» решатся еще на один безумный матч дома
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