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    «Даллас» и «Детройт» выдадут насыщенный в плане голов матч

    «Даллас» — «Детройт». Ставка и прогноз (к. 2.00) на хоккейный матч НХЛ 12 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Детройт»
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    «Детройт» в преддверии гостевой игры с «Рейнджерс»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 12 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Даллас» — «Детройт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 12 Декабря 2023 года

    «Даллас»

    Как и в предыдущем сезоне, «Даллас» готов к тяжелейшей борьбе за максимально высокие позиции на Западе в преддверии выхода в плей-офф, в котором в Техасе не сомневаются.

    Тем не менее последние результаты «Старз» существенно отдалили их от лидеров, замедлив процесс продвижения. В 26 матчах они набрали 33 очка, с которыми занимают пятое место в конференции, отставая от первой тройки на 3+ балла.

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    Со второй половины ноября «Даллас» играет рваными отрезками, чередуя победы и поражения. Но последние преобладают в статистике «Старз». Так, в 7 матчах из 11 предыдущих команда Питера Дебура проиграла.

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    Победой техасцев закончилась всего одна встреча из четырех. В гостях «Даллас» разобрался с «Вашингтоном» (5:4 ОТ). В последнем на сегодняшний день матче «Старз» на своем катке были раздавлены «Вегасом» (1:6).

    «Детройт»

    «Детройту» удалось укрепить состав мощными игроками атаки, с которыми он намерен навязать борьбу элите Востока за высокие места и добиться кубковой квалификации, что было бы хорошим промежуточным успехом.

    По итогам 26 матчей клуб из одноименного города в штате Мичиган занимает пятое место в Восточной конференции с 32 очками. По дополнительным пунктам он отстает от «Торонто» и на 2 балла дистанцируется от третьей строчки.

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    • Результаты, которые сейчас показывают «Ред Уингз» на дистанции, выглядят достойно. В частности, недавно команда Дерека Лалонда выдала пару 3-матчевых серий побед. Последняя прошла в период с 1 по 6 декабря.

    Правда, за циклом удачных игр последовали определенные проблемы. На домашнем льду «Детройт» остался без одного очка в матче с «Сан-Хосе» (5:6 ОТ), а затем стал жертвой разгрома, крупно влетев на своем катке «Оттаве» (1:5).

    Прогноз и ставка

    На победу «Далласа» букмекеры дают коэффициент 1.88, на ничью — 4.70, а на победу «Детройта» — 3.25.

    На льду «Американ Эйрлайнс Центра» сойдутся два клуба, которые в своих конференциях — на данном этапе чемпионата — претендуют на высокие позиции, предпочитая добиваться результатов за счет высококлассного атакующего хоккея.

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    «Детройт» вообще является самым забивным клубом на Востоке и становится одним из главных открытий на текущий момент, во многом благодаря усилению линии атаки.

    Пытаясь добиться очередного локального успеха, соперники сыграют в своем привычном стиле, основной которого является динамика на чужой половине катка. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 за 2.00.

    Учитывая нынешнюю форму команд, их шансы на победу будут равны, возможно, встреча не ограничится тремя периодами. Наши прогноз и ставка — «Детройт» не проиграет за 1.97.

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    «Даллас» — «Детройт»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 12.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Даллас» и «Детройт» выдадут насыщенный в плане голов матч
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