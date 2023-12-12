В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 12 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Даллас» — «Детройт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Даллас»

Как и в предыдущем сезоне, «Даллас» готов к тяжелейшей борьбе за максимально высокие позиции на Западе в преддверии выхода в плей-офф, в котором в Техасе не сомневаются.

Тем не менее последние результаты «Старз» существенно отдалили их от лидеров, замедлив процесс продвижения. В 26 матчах они набрали 33 очка, с которыми занимают пятое место в конференции, отставая от первой тройки на 3+ балла.

Коэффициенты матча Даллас — Детройт 1X2Новым игрокам 1.854.803.30Бонус$9500

Со второй половины ноября «Даллас» играет рваными отрезками, чередуя победы и поражения. Но последние преобладают в статистике «Старз». Так, в 7 матчах из 11 предыдущих команда Питера Дебура проиграла.

Все прогнозы на НХЛ

Победой техасцев закончилась всего одна встреча из четырех. В гостях «Даллас» разобрался с «Вашингтоном» (5:4 ОТ). В последнем на сегодняшний день матче «Старз» на своем катке были раздавлены «Вегасом» (1:6).

«Детройт»

«Детройту» удалось укрепить состав мощными игроками атаки, с которыми он намерен навязать борьбу элите Востока за высокие места и добиться кубковой квалификации, что было бы хорошим промежуточным успехом.

По итогам 26 матчей клуб из одноименного города в штате Мичиган занимает пятое место в Восточной конференции с 32 очками. По дополнительным пунктам он отстает от «Торонто» и на 2 балла дистанцируется от третьей строчки.

Результаты, которые сейчас показывают «Ред Уингз» на дистанции, выглядят достойно. В частности, недавно команда Дерека Лалонда выдала пару 3-матчевых серий побед. Последняя прошла в период с 1 по 6 декабря.

Правда, за циклом удачных игр последовали определенные проблемы. На домашнем льду «Детройт» остался без одного очка в матче с «Сан-Хосе» (5:6 ОТ), а затем стал жертвой разгрома, крупно влетев на своем катке «Оттаве» (1:5).

Прогноз и ставка

На победу «Далласа» букмекеры дают коэффициент 1.88, на ничью — 4.70, а на победу «Детройта» — 3.25.

На льду «Американ Эйрлайнс Центра» сойдутся два клуба, которые в своих конференциях — на данном этапе чемпионата — претендуют на высокие позиции, предпочитая добиваться результатов за счет высококлассного атакующего хоккея.

«Детройт» вообще является самым забивным клубом на Востоке и становится одним из главных открытий на текущий момент, во многом благодаря усилению линии атаки.

Пытаясь добиться очередного локального успеха, соперники сыграют в своем привычном стиле, основной которого является динамика на чужой половине катка. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 за 2.00.

Учитывая нынешнюю форму команд, их шансы на победу будут равны, возможно, встреча не ограничится тремя периодами. Наши прогноз и ставка — «Детройт» не проиграет за 1.97.