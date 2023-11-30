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    «Металлург» Мг продолжит свою безумную серию?

    «Барыс» — «Металлург» Мг. Ставка и прогноз (к. 2.00) на хоккейный матч КХЛ 30 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Металлург» Мг
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    «Металлург» Мг в матче с «Сибирью»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Барыс Арене» 30 ноября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Металлург» Мг: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 30 Ноября 2023 года
    Барыс
  • Нур-Султан
    •  Барыс 16:30 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
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    «Барыс»

    Смена тренера, на которую «Барыс» решился по ходу сезона, не принесла тот эффект, на который рассчитывали в клубе. Более того, из-за новых серий провалов представитель Казахстана опередил «Адмирал» в битве неудачников.

    В 36 играх «Барыс» набрал всего 27 очков, с которыми рухнул на последнее место в Восточной конференции. От 11-го «Адмирала» он отстает по дополнительным показателям, но команда Леонида Тамбиева имеет два матча в запасе.

    Коэффициенты матча Барыс — Металлург Мг

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  • 3.804.201.85Бонус$9500
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    Во второй половине текущего месяца «Барыс» потерпел четыре поражения в пяти встречах. В период с 16 по 20 ноября казахи остались без набранных очков в трех подряд играх, забросив всего две шайбы в сумме.

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    Одну из редких побед «Барыс» отпраздновал на прошлой неделе, сумев выстоять в результативном матче с «Нефтехимиком» (4:3 ОТ). Однако новая семидневка началась с очередной катастрофы: на своем катке казахи были разгромлены «Витязем» (2:5).

    «Металлург» Мг

    На данном этапе регулярки «Металлургу» Мг нет равных в Восточной конференции. Этот факт обусловлен не только сумасшедшей серией побед, но и игрой команды в целом. Безусловно, это дает ей возможность уйти в отрыв в гонке лидеров.

    В 37 встречах «Металлург» Мг заработал 54 очка, с которыми закрепил за собой первую позицию в Восточной конференции, опередив на 7 баллов второй «Авангард». Однако омичи имеют три игры в запасе.

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    • В матче 31 октября команда Андрея Разина на своей территории одержала верх над «Барысом» (3:2). С этого момента стартовала победная серия «Магнитки», которая остается актуальной по сей день. Так, магнитогорцы не проигрывают в течение 11 встреч.

    На прошлой неделе «Металлург» Мг провел три подряд матча дома, а его соперниками были «Сибирь» (4:1), «Трактор» (6:3) и «Спартак» (3:1). В последней встрече команда Разина сотворила чудо: на льду «Нефтехимика» она отыгралась с 0:3 и вырвала победу в серии буллитов (4:3 Б).

    Прогноз и ставка

    На победу «Барыса» букмекеры дают коэффициент 3.60, на ничью — 4.20, а на победу «Металлурга» Мг — 1.86.

    В девяти предыдущих матчах «Барыс» потерпел семь поражений, что говорит о явном разладе во всех ключевых компонентах игры — от катастрофически слабой реализации до никуда не исчезнувших проблем в обороне.

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    На данном этапе сезона казахи банально не готовы к матчам с соперниками уровня «Магнитки», которая продолжает сметать всех, кто попадается ей на пути, демонстрируя при этом не только высокий класс в атаке, но и морально-волевые качества, как во встрече с «Нефтехимиком».

    Кажется, сил у команды Андрея Разина хватит, чтобы продержаться без поражений еще дольше. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит + ТБ 3.5 за 2.00.

    Минимум три шайбы получил «Барыс» в свои ворота в трех последних встречах, поэтому наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 3 за 2.00.

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    «Барыс» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 30.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Металлург» Мг продолжит свою безумную серию?
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