В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Лада Арене» 20 ноября. Начало встречи — в 18:00 мск. «Лада» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лада»

На этапе лидерства в Восточной конференции «Ладе» удавалось выдерживать непростую конкуренцию с «Магниткой» и «Ак Барсом». Однако к их компании присоединился «Авангард», а сам клуб из Тольятти допустил пару ошибок, из-за которых ситуация в таблице претерпела изменения.

В 33 встречах «Лада» набрала 42 очка, с которыми опустилась на третье место на Востоке. На один балл она отстает от «Авангарда», а на 4 — от первого «Металлурга» Мг, имея с ним одинаковое количество сыгранных матчей.

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В первой половине ноября у команды Олега Браташа по-прежнему все было замечательно: она провела короткий, зато максимально убедительный победный отрезок, поочередно разделавшись с элитными представителями двух конференций.

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Ее соперниками на тот момент были ЦСКА (4:3), «Ак Барс» (3:2) и «Спартак» (4:3 Б). Но во второй половине месяца «Лада» допустила два промаха. На чужом катке она уступила «Сочи» (4:5 Б), а затем получила ответку от «Спартака» в Москве (3:5).

«Динамо» Минск

В Западной конференции — особенно в нижней ее половине — события развиваются крайне динамично: любая возможная осечка одного соперника по умолчанию становится шансом для другого улучшить свое положение в таблице. Белорусы это прочувствовали на себе.

Еще недавно «Динамо» Минск замыкало первую пятерку, но из-за серии неудач и лучших результатов прямых конкурентов ему пришлось смириться с переездом на восьмую строчку. На один балл белорусы отстают от «Северстали» и на 4 — от двух «армейских» клубов.

Последними моментами триумфа для минского «Динамо» оказались домашние матчи с «Сочи». Первая встреча закончилась скромной победой (2:1), а во второй команда Дмитрия Квартальнова показала всю свою атакующую мощь (6:2).

В последних матчах ситуация стала мрачнее. Белорусский клуб остался без набранных очков трижды подряд, а его пределом результативности была одна заброшенная шайба. Так, «Динамо» Минск проиграло московскому «Динамо» (1:2), «Металлургу» Мг (1:4) и «Витязю» (1:2).

Прогноз и ставка

На победу «Лады» букмекеры дают коэффициент 2.65, на ничью — 4.10, а на победу «Динамо» Минск — 2.33.

Две последние встречи «Лады» оказались настоящим безумием в плане событийности, включая количество заброшенных шайб.

Однако прошлые поражения вряд ли говорят о назревающем игровом кризисе : в каждом матче тольяттинцы бились до последнего и не отказывались от атакующего стиля.

На своем катке «Лада» готова доказать случайность произошедшего днями ранее, отняв 2 очка у клуба, который на неделе обходится без побед и крайне неубедительно выглядит в впереди.

Минское «Динамо» для нынешней команды Олега Браташа остается проходным соперником, которого она должна обыгрывать дома. Наши прогноз и ставка — «Лада» победит в матче за 2.01.

Несмотря на потери очков, «Лада» не разучилась играть в нападении. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 5 за 1.81.