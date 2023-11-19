«Амур»
При достаточно неплохом и качественном атакующем ресурсе «Амур» на данном этапе сезона ведет борьбу за последнее место в кубковой восьмерке. В процессе стремительно набирающей обороты гонке хабаровский клуб недавно имел определенные успехи.
Однако сейчас он вновь находится за пределами зоны топ-8 — на десятом месте с 30 очками после 31 матча. От восьмой «Сибири» «Амур» отстает на 2 балла, а от девятого «Нефтехимика» — на одно очко. Все прямые конкуренты имеют одинаковое количество проведенных встреч.
В период с 6 по 12 ноября «Амур» выдал домашнюю серию, в рамках которой добился двух побед в четырех матчах. Последние 2 очка на своем катке он одержал во встрече с «Торпедо» (4:3).
За игрой с нижегородцами состоялся недолгий выезд, однако он оказался безуспешным. Сперва команда Андрея Мартемьянова ожидаемо проиграла ЦСКА (1:2), а затем была без шансов разгромлена «Нефтехимиком» (0:4).
«Адмирал»
После сказочного прошлого сезона и ухода лидеров в новом «Адмирал» испытывает немало проблем во всех направлениях. Безусловно, это отражается на общих результатах, которые превратили команду в главное разочарование Востока.
В 29 играх «Адмиралу» удалось набрать 20 очков, с которыми он занимает последнее место в конференции. От 11-го «Барыса» дальневосточный клуб отстает на 5 баллов, в то время как разрыв между первой восьмеркой увеличился до 12 очков.
С 26 октября и по сегодняшний день команда Леонида Тамбиева имеет в своем активе только одну победу в девяти играх. Добыта она была 8 ноября: на «Фетисов-Арене» аутсайдер уничтожил «Локомотив» (5:2).
После временного прилива сил «Адмирал» накрыла очередная серия потерь. Сперва он крупно проиграл «Торпедо» (0:3), затем дважды уступил «Автомобилисту» (3:4 Б, 0:3), а еще позже лишился одного балла во встрече с «Авангардом» (1:2 Б).
Прогноз и ставка
На победу «Амура» букмекеры дают коэффициент 2.07, на ничью — 3.95, а на победу «Адмирала» — 3.15.
К дерби Дальнего Востока команды подходят не с самым воодушевляющим эмоциональным фоном. Но если «Амур» играет с переменчивым успехом и отчаянно сражается за место в первой восьмерке, то «Адмирал» давно стал главным неудачником конференции, не имея перспектив к улучшению.
В принципиальной встрече — да еще и на своем катке —
С мотивацией у хабаровчан все будет в порядке, да и ее форма — пусть и далекая от идеала — позволит справиться с гостями. Наши прогноз и ставка — «Амур» не проиграет + ТМ 5.5 за 1.90.
Если хабаровчане и выигрывают, то почти всегда делают это в основное время. В текущем сезоне только раз они решили исход матча в свою пользу после трех периодов. Кажется, в предстоящей встрече хозяева готовы придерживаться привычной в этом плане нормы. Наш альтернативный прогноз — «Амур» победит за 2.07.