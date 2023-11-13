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    ЦСКА добудет вторую победу в ноябре

    ЦСКА — «Нефтехимик». Ставка и прогноз (к. 1.93) на хоккейный матч КХЛ 13 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Нефтехимик»
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    Максим Мамин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 13 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 13 Ноября 2023 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
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    ЦСКА

    Несколькими неделями ранее ЦСКА удалось вклиниться в непростую борьбу за место в первой пятерке, в рамках которой столичному клубу противостояли сразу несколько конкурентов. И в определенный момент «московские армейцы» имели точечные успехи.

    Однако последние потери очков в очередной раз испортили все планы. Теперь ЦСКА находится на седьмом месте с 30 очками по итогам 28 матчей. Столько же баллов набрал шестой СКА и восьмая «Северсталь».

    Коэффициенты матча ЦСКА — Нефтехимик

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    В ноябре команда Сергея Федорова ступила на лед четырежды, но победить сумела только в одной встрече. В матче 2-го числа «московские армейцы» сыграли со «Спартаком» на «Мегаспорт Арене» и уверенно взяли реванш за предыдущее поражение (3:0).

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    После «сухой» победы в дерби ЦСКА накрыла новая серия потерь. Трижды кряду команда Федорова осталась без набранных очков, пропустив от четырех шайб и более. Ее соперниками оказались «Лада» (3:4), «Трактор» (0:4) и «Авангард» (4:6).

    «Нефтехимик»

    После мощнейшей по меркам «Нефтехимика» беспроигрышной серии во второй половине ноября команда ожидаемо сбавила темп. Теперь ее результаты рвутся на единичные матчи: сперва нижнекамцы терпят неудачу, затем побеждают.

    На данном этапе регулярки «Нефтехимик» занимает восьмое место в Восточной конференции с 29 очками в активе. Столько же баллов набрала девятая «Сибирь» при одинаковом количестве сыгранных матчей (по 29). На одно очко он опережает десятый «Амур».

    В этом месяце команда Олега Леонтьева провела пять матчей, три из которых были проиграны. В каждой такой встрече «Нефтехимик» оставался без набранных баллов, а его результативность чаще ограничивалась одной заброшенной шайбой.

    Последняя победа состоялась 6 ноября. В гостях команда Олега Леонтьева одержала верх над «Салаватом Юлаевым» (4:3). В двух следующих матчах «Нефтехимик» не справился с большими западными соперниками — «Спартаком» (1:4) и СКА (2:4).

    Коэффициенты

    На победу ЦСКА букмекеры дают коэффициент 1.64, на ничью — 4.70, а на победу «Нефтехимика» — 4.30.

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    Прогноз

    Столичная команда сейчас явно не в форме, и три поражения с 4+ пропущенными шайбами в каждом таком матче являются лучшим тому подтверждением.

    Но прервать серию неудач «армейцы» могут уже в понедельник, так как «Нефтехимик», который недавно шел по дистанции относительно уверенно, вновь теряет очки и нередко покидает каток, потерпев крупное поражение. На домашнем льду перед командой Сергея Федорова открывается реальный шанс набрать важнейшие очки, чтобы не отстать сильнее от всех прямых конкурентов.

    Ставка

    Мотивации и желания у «московских армейцев» будет достаточно, а класса и мастерства хватит для достижения целей, поставленных на эту игру. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит + ТБ 3.5 за 1.93.

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    ЦСКА — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 13.11.2023. Прогнозы на хоккей. ЦСКА добудет вторую победу в ноябре
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