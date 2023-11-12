«Сиэтл»
В текущую регулярку «Сиэтл» вписался крайне неудачно, из-за чего только сейчас понемногу выпутывается из кризиса, в котором оказался в первые дни нового сезона.
В 14 встречах команде из одноименного города в штате Вашингтон удалось набрать 13 очков, с которыми он поднялся на десятое место в Западной конференции. По дополнительным показателям он отстает от двух конкурентов — «Сент-Луиса» и «Аризоны».
В начале текущей кампании команда Дэйва Хэкстола потерпела семь поражений в девяти матчах, после чего стала набирать очки гораздо чаще. Так, в пяти последних встречах «Кракену» достались 7 баллов из 10 возможных.
Период планомерного выхода из серии неудач начался с побед над «Тампой-Бэй» (4:3 ОТ) и «Нэшвиллом» (4:2), за которыми последовали поражения в игре с «Калгари» и «Аризоной» (3:4 Б). В последнем матче «Сиэтл» — в Денвере — одержал верх над «Колорадо» (4:3).
«Эдмонтон»
Бесспорно, «Эдмонтон» возглавляет список главных разочарований старта сезона. Клуб из канадской провинции Альберта, имея мощнейший атакующий ресурс, добился всего пары побед в 12 матчах.
На данном этапе чемпионата «Ойлерз» застряли на 15-м месте в Западной конференции, опередив по дополнительным показателям мертвый «Сан-Хосе». От ближайших соперников сверху они отстают на 4-5 баллов, а от зоны первой восьмерки — на 8 очков.
Последнюю (вторую по счету) победу в регулярке команда Джея Вудкрофта одержала над «Калгари» 30 октября. В рамках «Классики наследия» на «Стадионе Содружества» Макдэвид и компания разгромили принципиального соперника (5:2).
За дерби с «Флеймз» последовала очередная серия потерь, разросшаяся до четырех матчей. Без набранных очков «Эдмонтон» остался в играх с «Далласом» (3:4), «Нэшвиллом» (2:5), «Ванкувером» (2:6) и «Сан-Хосе» (2:3).
Коэффициенты
На победу «Сиэтла» букмекеры дают коэффициент 2.60, на ничью — 4.68, а на победу «Эдмонтона» — 2.34.
Прогноз
«Кракен» уже стал творцом нескольких сенсаций в текущем сезоне, обыграв «Каролину», «Тампу-Бэй» и «Колорадо». Кажется, в ближайшее время этот список пополнит еще один потенциальный фаворит.
Ставка
Форменный спад «Эдмонтона» — это хороший шанс для команд уровня «Сиэтла» показать себя. Наши прогноз и ставка — «Сиэтл» забьет во всех периодах за 3.20.
Если «Кракен» выдаст такую же результативность, как в последней встрече с «Колорадо», то сумеет довести этот матч до закономерного завершения. Наш альтернативный прогноз — «Сиэтл» победит (с учетом овертайма и буллитов) за 2.04.