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    «Сиэтл» готов к очередной сенсации

    «Сиэтл» — «Эдмонтон». Ставка и прогноз (к. 3.20) на хоккейный матч НХЛ 12 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сиэтл» — «Эдмонтон»
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    Оливер Бьоркстранд
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 12 ноября. Начало встречи — в 06:00 мск. «Сиэтл» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 12 Ноября 2023 года

    «Сиэтл»

    В текущую регулярку «Сиэтл» вписался крайне неудачно, из-за чего только сейчас понемногу выпутывается из кризиса, в котором оказался в первые дни нового сезона.

    В 14 встречах команде из одноименного города в штате Вашингтон удалось набрать 13 очков, с которыми он поднялся на десятое место в Западной конференции. По дополнительным показателям он отстает от двух конкурентов — «Сент-Луиса» и «Аризоны».

    В начале текущей кампании команда Дэйва Хэкстола потерпела семь поражений в девяти матчах, после чего стала набирать очки гораздо чаще. Так, в пяти последних встречах «Кракену» достались 7 баллов из 10 возможных.

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    Период планомерного выхода из серии неудач начался с побед над «Тампой-Бэй» (4:3 ОТ) и «Нэшвиллом» (4:2), за которыми последовали поражения в игре с «Калгари» и «Аризоной» (3:4 Б). В последнем матче «Сиэтл» — в Денвере — одержал верх над «Колорадо» (4:3).

    «Эдмонтон»

    Бесспорно, «Эдмонтон» возглавляет список главных разочарований старта сезона. Клуб из канадской провинции Альберта, имея мощнейший атакующий ресурс, добился всего пары побед в 12 матчах.

    На данном этапе чемпионата «Ойлерз» застряли на 15-м месте в Западной конференции, опередив по дополнительным показателям мертвый «Сан-Хосе». От ближайших соперников сверху они отстают на 4-5 баллов, а от зоны первой восьмерки — на 8 очков.

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    • Последнюю (вторую по счету) победу в регулярке команда Джея Вудкрофта одержала над «Калгари» 30 октября. В рамках «Классики наследия» на «Стадионе Содружества» Макдэвид и компания разгромили принципиального соперника (5:2).

    За дерби с «Флеймз» последовала очередная серия потерь, разросшаяся до четырех матчей. Без набранных очков «Эдмонтон» остался в играх с «Далласом» (3:4), «Нэшвиллом» (2:5), «Ванкувером» (2:6) и «Сан-Хосе» (2:3).

    Коэффициенты

    На победу «Сиэтла» букмекеры дают коэффициент 2.60, на ничью — 4.68, а на победу «Эдмонтона» — 2.34.

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    Прогноз

    К очередному гостевому матчу «Эдмонтон» готовится ментально сломленным: канадский то-клуб — с сильнейшими хоккеистами лиги в составе — терпит неудачи, проигрывая даже самым безнадежным аутсайдерам вроде «Сан-Хосе». И как в таком состоянии биться с дерзким и по-хорошему наглым «Сиэтлом» на его катке — неясно.

    «Кракен» уже стал творцом нескольких сенсаций в текущем сезоне, обыграв «Каролину», «Тампу-Бэй» и «Колорадо». Кажется, в ближайшее время этот список пополнит еще один потенциальный фаворит.

    Ставка

    Форменный спад «Эдмонтона» — это хороший шанс для команд уровня «Сиэтла» показать себя. Наши прогноз и ставка — «Сиэтл» забьет во всех периодах за 3.20.

    Если «Кракен» выдаст такую же результативность, как в последней встрече с «Колорадо», то сумеет довести этот матч до закономерного завершения. Наш альтернативный прогноз — «Сиэтл» победит (с учетом овертайма и буллитов) за 2.04.

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    «Сиэтл» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 12.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Сиэтл» готов к очередной сенсации
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