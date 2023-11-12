В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 12 ноября. Начало встречи — в 14:30 мск. «Салават Юлаев» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

После небольшого игрового спада (3 поражения в 4 матчах) «Салавату Юлаеву» удалось вернуться к привычным показателям, свойственным крепкому середняку, который ведет упорную борьбу за более выгодные позиции в таблице сразу с несколькими соперниками.

В 28 матчах уфимский клуб набрал 35 очков, с которыми опустился на шестую строчку в Восточной конференции. По дополнительным показателям он обходит «Трактор», на один балл отстает от пятого «Автомобилиста» и на 2 очка — от четвертого «Авангарда».

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В период с 31 октября по 4 ноября «Салават Юлаев» провел очередную победную серию. В нее вошли всего три матча, однако каждый был закончен в основное время, ни разу в нем не было пропущено больше одной шайбы.

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Команда Виктора Козлова обыграла «Амур» (4:1), «Ак Барс» (3:1) и «Сибирь» (2:0). И только «Нефтехимику» удалось прервать данный цикл (3:4). За этим поражением последовала новая победа: на своем катке «Салават Юлаев» одержал верх над «Сочи» (3:1).

«Локомотив»

Лучший ранее по многим параметрам клуб Западной конференции теперь страдает от ряда разноплановых проблем, которые негативно отражаются на итоговых результатах. Это и слабая реализация, и сбои в традиционно образцовой обороне.

По итогам 28 матчей «Локомотив» закрепился на четвертом месте в Западной конференции с 36 очками. На 4 балла он опережает пятое «Динамо» Минск, имеющее игру в запасе, и на 2 очка отстает от третьего «Торпедо».

Во второй половине октября команда Игоря Никитина потерпела четыре поражения подряд. И только во встрече с «Северсталью» (4:3) эту серию удалось остановить. Однако ноябрь начался с новых неудач. В частности, ярославцы проиграли «Динамо» Минск (1:2 ОТ) и «Динамо» Москва (0:3).

6-го числа текущего месяца стартовала выездная серия, которую повезло начать с разгромной победы над «Амуром» (4:1). В следующих матчах «Локомотив» крупно проиграл «Адмиралу» (2:5) и одержал верх над «Сибирью» (2:1).

Коэффициенты

На победу «Салавата Юлаева» букмекеры дают коэффициент 2.44, на ничью — 3.85, а на победу «Локомотива» — 2.60.

Прогноз

В пользу «Салавата Юлаева», помимо фактора домашней встречи, играет тот факт, что на дистанции он выглядит лучше своего ближайшего соперника .

Сейчас уфимцы не выдают сумасшедшие по продолжительности серии, но по-прежнему сохраняют высокую надежность, когда дело доходит до игры в обороне. «Локомотиву» с его очевидным форменным спадом будет трудно претендовать на очки на катке крайне решительного и уверенного в себе соперника.

Ставка

Такому «Локо» команда Виктора Козлова не уступит победу на своей территории. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» победит за 2.45.

Учитывая крайне слабую атаку ярославцев и хорошую защитную линию «Салавата», в предстоящем матче вряд ли ожидается большое количество заброшенных шайб. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 4.5 за 1.90.