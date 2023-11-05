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    Гости смогут взломать оборону «островитян»?

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Каролина». Ставка (к. 2.23), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 05 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Айлендерс» — «Каролина»
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    «Каролина»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Ю-Би-Эс Арене» 05 ноября. Начало встречи — в 02:30 мск. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 05 Ноября 2023 года

    «Нью-Йорк Айлендерс»

    «Нью-Йорк Айлендерс» постепенно начинает вспоминать свою любимый хоккей, который основан на разрушении, а не созидании.

    Для «островитян» образца последних сезонов характерна игра от обороны, причем этого не чуралась команда Тротца, не чурается и коллектив Ламберта.

    Показательным в этом плане оказался последний матч против «Вашингтона», когда клуб из Нью-Йорка забил уже на первой минуте матча, а потом просто ушёл в оборону, несмотря на то, что по потенциалу именно «Айлендерс» выглядели фаворитами той игры.

    Все прогнозы на НХЛ

    В предстоящей встрече против «Каролины» у хозяев очень неплохие шансы на успех, поскольку клуб из Роли довольно серьезно барахлит.

    «Каролина»

    Не сказать, что «Каролина» полностью вышла из состяния нокдауна, в котором она находилась на старте сезона, но определенный позитив в игре команды Бриндамора имеется.

    В последнем матче «Харрикейнз», правда, проиграли «Рейнджерс» (1:2), но до этого проигрыша клуб из Роли олержал три победы подряд.

    Лидеры клуба постепенно возвращаюится к агрессивному хоккею, но уже в новых сочетаниях и с дополнительными функциями на площадке.

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    С «Айлендерс» не предвидится легкой прогулки, поскольку они ничуть не хуже «Рейджерс» в плане защиты собственных ворот.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.66, на ничью — 4.30, на гостей — 2.22.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Матч будет без большого количества шайб.

    Альтернативный прогноз: Овертайм в этом поединке весьма вероятен.

    Ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.23.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.

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    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Каролина»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 05.11.2023. Прогнозы на хоккей. Гости смогут взломать оборону «островитян»?
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