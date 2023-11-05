«Нью-Йорк Айлендерс»
«Нью-Йорк Айлендерс» постепенно начинает вспоминать свою любимый хоккей, который основан на разрушении, а не созидании.
Для «островитян» образца последних сезонов характерна игра от обороны, причем этого не чуралась команда Тротца, не чурается и коллектив Ламберта.
Показательным в этом плане оказался последний матч против «Вашингтона», когда клуб из Нью-Йорка забил уже на первой минуте матча, а потом просто ушёл в оборону, несмотря на то, что по потенциалу именно «Айлендерс» выглядели фаворитами той игры.
В предстоящей встрече против «Каролины» у хозяев очень неплохие шансы на успех, поскольку клуб из Роли довольно серьезно барахлит.
«Каролина»
Не сказать, что «Каролина» полностью вышла из состяния нокдауна, в котором она находилась на старте сезона, но определенный позитив в игре команды Бриндамора имеется.
В последнем матче «Харрикейнз», правда, проиграли «Рейнджерс» (1:2), но до этого проигрыша клуб из Роли олержал три победы подряд.
Лидеры клуба постепенно возвращаюится к агрессивному хоккею, но уже в новых сочетаниях и с дополнительными функциями на площадке.
С «Айлендерс» не предвидится легкой прогулки, поскольку они ничуть не хуже «Рейджерс» в плане защиты собственных ворот.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.66, на ничью — 4.30, на гостей — 2.22.
Прогноз и ставка
Прогноз: Матч будет без большого количества шайб.
Альтернативный прогноз: Овертайм в этом поединке весьма вероятен.
Ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.23.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.