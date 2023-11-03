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    Дома «Бостон» добьется очередной победы

    «Бостон» — «Торонто». Ставка и прогноз (к. 2.08) на хоккейный матч НХЛ 3 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Торонто»
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    «Бостон» в матче с «Флоридой»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «ТД Гарден» 3 ноября. Начало встречи — в 02:30 мск. «Бостон» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 03 Ноября 2023 года

    «Бостон»

    Сейчас «Бостон» остается одним из немногих, кто идет по дистанции почти без ошибок. В восьми встречах из девяти клуб из одноименного города в штате Массачусетс набирал по 2 очка, а в единственной проигранной встрече сумел взять один балл.

    В девяти матчах «Бостон» заработал 17 очков, с которыми закрепился в статусе первой команды Восточной конференции. На 3 балла «Брюинз» дистанцировались от вторых «Рейнджерс» при равенстве проведенных встреч.

    В период с 12 по 25 октября команда Джима Монтгомери добилась шести побед подряд и вошла в тройку представителей НХЛ с лучшим стартом. Каждый матч «Брюинз» закрыли в основное время и только два раза пропустили больше гола.

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    На фоне таких результатов особенно неожиданной оказалась осечка в домашней встрече с «Анахаймом» (3:4 ОТ). Но после игры с «Дакс» «Бостон» вернулся на прежний уровень. Так, в двух следующих матчах он победил «Детройт» (4:1) и «Флориду» (3:2 ОТ).

    «Торонто»

    Как и в прошлом сезоне, в новой кампании «Торонто» не демонстрирует ничего выдающегося: команда из канадской провинции Онтарио выдает короткие победные серии, но непременно чередует их с несколькими неудачными матчами.

    По итогам девяти игр «Мэйпл Лифс» занимают седьмое место в Восточной конференции с 11 очками в активе. Столько же баллов удалось набрать шестому «Нью-Джерси» и восьмой «Тампе-Бэй».

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    • В течение нескольких прошлых недель команда Шелдона Кифа провела небольшую, но яркую победную серию, в которой — в двух матчах из трех — дважды разгромила соперников с разницей в 3 шайбы.

    Но после гостевой встречи с «Далласом» 27 октября (4:1) «Торонто» вошел в очередную фазу потерь. В следующем выездном матче он уступил «Нэшвиллу» (2:3 ОТ), а на своем катке был разгромлен «Лос-Анджелесом» (1:4).

    Коэффициенты

    На победу «Бостона» букмекеры дают коэффициент 2.08, на ничью — 4.30, а на победу «Торонто» — 2.95.

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    Прогноз

    «Бостон», ударно начавший регулярку, неожиданно споткнулся на «Анахайме», которому проиграл дома. Но за матчем с «Дакс» последовали еще две победы на своем льду, и, кажется, третья уже на подходе.

    «Торонто» по-прежнему далек от оптимальных кондиций уровня топ-клуба, и едва ли в нынешних условиях он способен отнять 2 очка у «Брюинз» на их катке.

    Ставка

    С апреля 2019 года «Бостон» не проигрывает «Торонто» в «ТД Гарден». И сейчас ему ничто не помешает продолжить приятную для себя традицию. Наши прогноз и ставка — «Бостон» победит за 2.02.

    Даже на пике формы «Брюинз» играют расчетливо и не тратят силы на то, чтобы разгромить своих соперников. Только в двух матчах из девяти в текущем сезоне общий тотал подбирался к отметке в 6 шайб. Поэтому наш альтернативный прогноз — тотал меньше 5.5 за 2.09.

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    «Бостон» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 03.11.2023. Прогнозы на хоккей. Дома «Бостон» добьется очередной победы
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