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    Дома «Колорадо» будет заряжен на крупную победу над «Сент-Луисом»

    «Колорадо» — «Сент-Луис». Ставка и прогноз (к. 2.02) на хоккейный матч НХЛ 2 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Сент-Луис»
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    Райан Джохансен
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет на «Болл Арене» 2 ноября. Начало встречи — в 04:30 мск. «Колорадо» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 02 Ноября 2023 года
    Колорадо
  • НХЛ
    •  Колорадо 04:30 Сент-Луис Сент-Луис
  • Сент-Луис
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    «Колорадо»

    Несколькими днями ранее «Колорадо» оставался одним из тех, кто продолжал идти по регулярке без поражений, но, как и в случаях с «Вегасом» и «Бостоном», его безупречная серия подошла концу.

    Тем не менее команда из Денвера, штат Колорадо, по-прежнему остается второй в Западной конференции с 12 очками после восьми матчей. На 7 баллов «Эвеланш» успели отстать от первого «Вегаса», который провел на две игры больше.

    Коэффициенты матча Колорадо — Сент-Луис

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    Победная фаза «Колорадо», в которую вошли пять матчей, была актуальной в период с 12 по 25 октября. В четырех встречах команда Джареда Беднара выиграла в основное время, забрасывая от 4 шайб и более. Трижды «Эвеланш» громили соперников с разницей в 3+ гола.

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    На фоне такой серии особенно неожиданно было наблюдать за тем, как «Колорадо» громят «Пингвинз» в матче 27 октября (0:4). Не менее провальным оказался выезд на территорию «Баффало», где все закончилось таким же крупным поражением (0:4).

    «Сент-Луис»

    Как и в прошлом сезоне, в новой кампании «Сент-Луису» будет тяжело пробиться в плей-офф. Команда вряд ли способна к конкурентной борьбе на длинной дистанции, в чем можно удостовериться уже на старте регулярки.

    В семи матчах «Блюз» потерпели четыре поражения и набрали 7 очков, с которыми занимают 12-е место в таблице Западной конференции. От зоны топ-8 их отделяет один балл, но войти в нее всеми силами будут мешать «Нэшвилл», «Миннесота» и, возможно, «Сиэтл» с «Аризоной».

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    • Сейчас команда Крейга Беруби в среднем забрасывает по 2 шайбы за игру, а 14 голов в сумме делают ее второй с конца в плане результативности во всем чемпионате. Беспомощнее в атаке выглядит только мертвый «Сан-Хосе» (9 шайб).

    С 25 октября «Сент-Луис» проводит гостевую серию, в рамках которой успел выйти на каток трижды, но в двух случаях — безуспешно. Так, «Блюз» проиграли «Виннипегу» (2:4), уверенно разобрались с «Калгари» (3:0) и крупно влетели «Ванкуверу» (0:5).

    Коэффициенты

    На победу «Колорадо» букмекеры дают коэффициент 1.67, на ничью — 4.70, а на победу «Сент-Луиса» — 4.10.

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    Прогноз

    Два подряд разгромных поражения в гостях, да еще и без заброшенных шайб — это в своеобразный репутационный удар по амбициозному «Колорадо», который вошел в новый сезон ярко и решительно.

    Однако последние результаты, скорее всего, являются чем-то вроде аномалии, и в ближайшее время «Эвеланш» вернутся на привычно высокий, учитывая, что к ним в гости едет проблемный соперник, для которого победы по-прежнему остаются знаковым событием.

    Ставка

    В трех проигранных матчах из четырех «Сент-Луис» пропускал минимум 4 шайбы. Кажется, мотивированная команда Беднара намерена дополнить эту неприятную для «Блюз» статистику. Наши прогноз и ставка — «Колорадо» победит + ТБ 4.5 за 2.02.

    Основываясь на сказанном выше, хорошим вариантом будет ставка — индивидуальный тотал «Колорадо» больше 3.5 за 1.81.

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