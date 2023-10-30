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    «Нью-Джерси» готов к очередному трудному вызову у себя дома

    «Нью-Джерси» — «Миннесота». Ставка и прогноз (к. 215) на хоккейный матч НХЛ 30 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Миннесота»
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    Йесперт Братт
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 30 октября. Начало встречи — в 00:00 мск. «Нью-Джерси» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 30 Октября 2023 года

    «Нью-Джерси»

    На начальном этапе сезона «Нью-Джерси» стал одним из самых эффектных и интересных клубов Восточной конференции: команда из одноименного города в штате Ньюарк выдает яркие матчи, в большинстве из которых (4 из 7) побеждает.

    По итогам семи проведенных встреч «Девилз» заняли восьмое место в Восточной конференции с 9 очками в активе. Столько же набранных баллов имеют девятый «Монреаль» и седьмая «Филадельфия» — максимальная плотность со всех сторон.

    Коэффициенты матча Нью-Джерси — Миннесота

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    За этот период команда Линди Раффа забросила 29 шайб, пропустив 27. В плане игры в атаке «Нью-Джерси» является одним из лучших в конференции и входит в первую четверку по результативности.

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    Сейчас «Девилз» проводят домашнюю серию, в период которой уже состоялись два матча. 26 октября случилось поражение в насыщенной голами битве с «Вашингтоном» (4:6), а после нее пришла победа в зрелищной встрече с «Баффало» (5:4).

    «Миннесота»

    В свой новый сезон команда из Сент-Пола, штат Миннесота, вошла проблематично: в 5 матчах из 8 она проиграла, пропустив в четырех встречах по 4+ шайбы. При этом сами в атаке хоккеисты «Уайлд» не так часто демонстрируют уверенность.

    В восьми играх «Миннесота» набрала 8 очков и обосновалась на седьмой строчке в Западной конференции, всего на один балл уйдя в отрыв от восьмого «Сент-Луиса». Такое же количество очков имеет шестой «Виннипег».

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    • За этот период «Уайлд» забросили 29 шайб, однако главной их проблемой остается оборона. Команда Дина Эвансона пропустила 34 шайбы, что является худшим показателем на Западе. Даже мертвый «Сан-Хосе» получил в свои ворота чуть меньше (32).

    В преддверии третьего подряд выездного матча «Миннесота» потерпела два поражения. На территории «Филадельфии» гости из Сент-Пола отлетели по-крупному (2:6), а на катке «Вашингтона» смазали больше попыток в серии буллитов (2:3 Б).

    Коэффициенты

    На победу «Нью-Джерси» букмекеры дают коэффициент 1.90, на ничью — 4.40, а на победу «Миннесоты» — 3.35.

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    Прогноз

    Если посмотреть на старт, который выдает «Миннесота», то становится очевидно, что команда по-прежнему не набрала тот темп, с которым планирует идти по дистанции, направленной на кубковую квалификацию.

    «Нью-Джерси» же в этом компоненте в начале кампании более успешен. В статистике «Девилз» тоже хватает поражений, но в каждом матче команда Линди Раффа бьется до финальной сирены и не проигрывает крупно, все время стараясь акцентироваться на атаке. В своей нынешней форме клуб из Ньюарка способен отнять очки у шаткой «Миннесоты» на домашнем катке.

    Ставка

    Минимум 6 шайб было заброшено суммарно в каждом матче «Девилз» в этом сезоне. Наши прогноз и ставка — «Нью-Джерси» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.15.

    Кроме того, меньше трех голов в основное время команда Раффа еще не забивала, чаще эта цифра доходит до четырех и более. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Нью-Джерси» больше 3.5 за 1.97.

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    «Нью-Джерси» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 30.10.2023. Прогнозы на хоккей. «Нью-Джерси» готов к очередному трудному вызову у себя дома
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