В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 30 октября. Начало встречи — в 00:00 мск. «Нью-Джерси» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Джерси»

На начальном этапе сезона «Нью-Джерси» стал одним из самых эффектных и интересных клубов Восточной конференции: команда из одноименного города в штате Ньюарк выдает яркие матчи, в большинстве из которых (4 из 7) побеждает.

По итогам семи проведенных встреч «Девилз» заняли восьмое место в Восточной конференции с 9 очками в активе. Столько же набранных баллов имеют девятый «Монреаль» и седьмая «Филадельфия» — максимальная плотность со всех сторон.

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За этот период команда Линди Раффа забросила 29 шайб, пропустив 27. В плане игры в атаке «Нью-Джерси» является одним из лучших в конференции и входит в первую четверку по результативности.

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Сейчас «Девилз» проводят домашнюю серию, в период которой уже состоялись два матча. 26 октября случилось поражение в насыщенной голами битве с «Вашингтоном» (4:6), а после нее пришла победа в зрелищной встрече с «Баффало» (5:4).

«Миннесота»

В свой новый сезон команда из Сент-Пола, штат Миннесота, вошла проблематично: в 5 матчах из 8 она проиграла, пропустив в четырех встречах по 4+ шайбы. При этом сами в атаке хоккеисты «Уайлд» не так часто демонстрируют уверенность.

В восьми играх «Миннесота» набрала 8 очков и обосновалась на седьмой строчке в Западной конференции, всего на один балл уйдя в отрыв от восьмого «Сент-Луиса». Такое же количество очков имеет шестой «Виннипег».

За этот период «Уайлд» забросили 29 шайб, однако главной их проблемой остается оборона. Команда Дина Эвансона пропустила 34 шайбы, что является худшим показателем на Западе. Даже мертвый «Сан-Хосе» получил в свои ворота чуть меньше (32).

В преддверии третьего подряд выездного матча «Миннесота» потерпела два поражения. На территории «Филадельфии» гости из Сент-Пола отлетели по-крупному (2:6), а на катке «Вашингтона» смазали больше попыток в серии буллитов (2:3 Б).

Коэффициенты

На победу «Нью-Джерси» букмекеры дают коэффициент 1.90, на ничью — 4.40, а на победу «Миннесоты» — 3.35.

Прогноз

Если посмотреть на старт, который выдает «Миннесота», то становится очевидно, что команда по-прежнему не набрала тот темп, с которым планирует идти по дистанции, направленной на кубковую квалификацию.

«Нью-Джерси» же в этом компоненте в начале кампании более успешен. В статистике «Девилз» тоже хватает поражений, но в каждом матче команда Линди Раффа бьется до финальной сирены и не проигрывает крупно, все время стараясь акцентироваться на атаке . В своей нынешней форме клуб из Ньюарка способен отнять очки у шаткой «Миннесоты» на домашнем катке.

Ставка

Минимум 6 шайб было заброшено суммарно в каждом матче «Девилз» в этом сезоне. Наши прогноз и ставка — «Нью-Джерси» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.15.

Кроме того, меньше трех голов в основное время команда Раффа еще не забивала, чаще эта цифра доходит до четырех и более. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Нью-Джерси» больше 3.5 за 1.97.