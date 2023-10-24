В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 24 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Ак Барс» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

В октябре «Ак Барс» провел девять матчей, семь из которых закончились победой. При этом поражения казанцы терпели исключительно дома, да еще и в играх, где никто не мог предвидеть потерю очков.

В 20 матчах команда Зинэтулы Билялетдинова набрала 30 баллов и надежно обосновалась на втором месте в Восточной конференции, оторвавшись на 4 очка от «Лады» и «Автомобилиста». От первой «Магнитки» казанцев отделяют 2 балла.

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За этот период «Ак Барс» забросил 66 шайб при 46 пропущенных. Атака казанского клуба остается второй по результативности в конференции, а Вадим Шипачев (9+13), Александр Радулов (8+13) и Дмитрий Яшкин (11+5) являются ее лидерами.

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В первой половине месяца команда Зинэтулы Билялетдинова выдала 5-матчевую серию побед, которую на прошлой неделе испортила «Сибирь» (2:3 ОТ). Но после поражения «Ак Барс» продемонстрировал очередную искрометную игру дома, разгромив ЦСКА (4:1).

«Авангард»

На данном этапе сезона «Авангард» кружится в вихре непредсказуемых событий: сперва он проводит мощные победные серии, в которых мастерски разбирается с фаворитами, затем — в аналогичном статусе — терпит неудачи от аутсайдеров.

В 20 матчах омичи набрали 24 очка, с которыми им пока не удается сдвинуться с шестой позиции в Восточной конференции. На один балл команда Михаила Кравеца отстает от пятого «Салавата Юлаева», а два очка отделяют ее от зоны первой тройки.

На данном этапе регулярки «Авангард» имеет в активе 54 заброшенные шайбы при 57 пропущенных. В его составе сформирована тройка ярко выраженных лидеров в атаке: Владимир Ткачев (7+16), Райан Спунер (6+13) и Рид Буше (12+6). Однако по игре в обороне омичи входят в пятерку худших в конференции.

На неделе «Авангард» потерпел два поражения в трех встречах. Проигранными были гостевые матчи с «Витязем» (2:5) и «Ладой» (3:5). В последнем матче — на льду «Металлурга» Мг — омичи одержали волевую победу в овертайме (4:3 ОТ).

Коэффициенты

На победу «Ак Барса» букмекеры дают коэффициент 1.84, на ничью — 4.40, а на победу «Авангарда» — 3.60.

Прогноз

После неожиданного поражения от «Сибири» команда Зинэтулы Билялетдинова вернулась на победную тропу, доказав случайность тех событий. Продолжая погоню за «Магниткой», казанцы рассчитывают еще на одну домашнюю победу , хотя соперник к ним едет сложный.

Несмотря на умение «Авангарда» противостоять топ-клубам, «Ак Барс» будет более мотивирован и решителен одержать вторую громкую победу на родном катке.

Ставка

Принимая во внимание мощный стимул казанцев, в их крупной победе над «Авангардом» не будет ничего удивительного. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит с форой -1 за 2.09.

Если казанцы забросили 4 шайбы ЦСКА, умеющему образцово играть в обороне, то «Авангард» (с его проблемами в защите) они также не пожалеют. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 3 за 2.08.