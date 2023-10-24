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    Во Владивостоке ЦСКА реабилитируется за 1:4 от «Ак Барса»

    «Адмирал» — ЦСКА. Ставка и прогноз (к. 2.36) на хоккейный матч КХЛ 24 октября 2023 года

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    Владислав Каменев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 24 октября. Начало встречи — в 12:30 мск. «Адмирал» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 24 Октября 2023 года
    Адмирал
  • КХЛ
    •  Адмирал 12:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Адмирал»

    Команда из Владивостока вынуждена сосуществовать с очередной серией поражений. Кроме того, отныне «Адмирал», сам того не заметив, стал наихудшим клубом в плане набора очков, заставив временно выдохнуть подмосковный «Витязь».

    В 19 встречах «Адмирал» заработал 12 очков, с которыми рухнул на последнее место в Восточной конференции. От 11-го «Барыса» он успел отстать на 8 баллов, а от зоны кубковой восьмерки отдалился на 10 очков.

    Коэффициенты матча Адмирал — ЦСКА

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    За этот период команда Леонида Тамбиева забросила 40 шайб при 56 пропущенных. По результативности владивостокцы являются последними в своей конференции и идут вторыми с конца во всем чемпионате. При этом самой заметной фигурой в нападении остается 22-летний Даниил Гутик, набравший 18 очков (6+12).

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    С 8 по 22 октября «Адмирал» провел шесть матчей. И каждый был проигран. За все это время команде Тамбиева не удалось заработать ни одного очка, а в трех последних она пропустила по 4+ шайбы. В недавней встрече владивостокцы дома уступили «Спартаку» (3:4).

    ЦСКА

    В турнирной жизни ЦСКА не происходит ничего существенно нового: команда выдает небольшие победные отрезки — в основном против аутсайдеров — затем натыкается на пребывающего в отличной форме топ-соперника и терпит неудачу.

    В 21 матче команда Сергея Федорова заработала 23 очка, с которыми поднялась на пятую строчку в Западной конференции, но не смогла оторваться от шестого «Сочи», который отстает исключительно по дополнительным показателям.

    В 21 игре хоккеисты ЦСКА отметились 65 заброшенными шайбами. Атака «московских армейцев» входит в четверку самых активных на Западе. А ее лидерами являются Никита Нестеров (5+11), Константин Окулов (2+14), Михаил Григоренко (6+9), Павел Карнаухов (6+7) и Виталий Абрамов (7+5).

    С 14 по 19 октября ЦСКА успел выдать 3-матчевую победную серию, в рамках которой одержал верх над «Сочи» (2:1), «Куньлунем» (7:0) и «Локомотивом» (3:0). Испортил же идеальную статистику «Ак Барс». Казанцам столичный клуб уступил крупно (1:4).

    Коэффициенты

    На победу «Адмирала» букмекеры дают коэффициент 4.20, на ничью — 4.40, а на победу ЦСКА — 1.70.

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    Прогноз

    «Московские армейцы» уступили 1:4 «Ак Барсу», из-за чего настал конец их и без того краткосрочной победной серии. «Адмирал» в этой ситуации окажется без вины виноватой жертвой, на которой ЦСКА захочет отыграться.

    Ставка

    Не так редко возникают случаи, когда после поражения сильный клуб разрывает аутсайдера в следующем матче. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит + ТБ 3.5 за 2.36.

    В двух последних выигранных матчах команда Сергея Федорова забрасывала минимум 3 шайбы. Поэтому наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал ЦСКА больше 2.5 за 1.83.

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    «Адмирал» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 24.10.2023. Прогнозы на хоккей. Во Владивостоке ЦСКА реабилитируется за 1:4 от «Ак Барса»
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