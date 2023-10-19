В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 19 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Пока столичный клуб находится на стадии восстановления после провальной стартовой кампании, однако по-прежнему ему не удается справляться с командами помощнее, способными дать отпор. При этом с аутсайдерами ЦСКА разбирается умело.

В 19 встречах «московские армейцы» заработали 21 очко и расположились на шестой позиции в Западной конференции, опередив на один балл СКА, который провел на игру меньше. От пятого «Сочи» команда Сергея Федорова отстает на 2 очка.

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В последних играх ЦСКА удалось неплохо прокачать свою результативность. С 61 заброшенной шайбой атака столичного клуба, лидерами которой являются Константин Окулов (2+13), Михаил Григоренко (5+9) и Никита Нестеров (4+9), стала второй по продуктивности в Западной конференции.

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После поражения от «Спартака» (3:5) ЦСКА в очередной раз добился победы над «Сочи» (2:1). А новую неделю «армейцы» начали с праздника высокой результативности, который стал возможен благодаря «Куньлуню» (7:0).

«Локомотив»

Еще недавно «Локомотив» проводил очередную беспроигрышную серию, которая закрепила за ним статус лидера Западной конференции. И хотя недавнее поражение не повлияло на его позицию, негативный эффект был очевиден.

После 19 матчей «Локомотив» остается первым в Западной конференции с 29 очками в активе. Однако второй «Спартак» уже дышит в спину. Сейчас дистанция между этими клубами минимальна — один балл.

За текущий период ярославцы отметились 55 заброшенными шайбами. Самым результативным игроком является Максим Шалунов (7+9). И если атака «Локомотива» на фоне других представителей Запада выглядит обыденно, то оборона остается сильнейшей в чемпионате (34 пропущенных).

В период с 9 по 13 октября «Локомотив» добился трех подряд побед с общим счетом 10:2, а прервалась уверенная серия команды в конце прошлой недели, на территории «Авангарда» (1:4).

Коэффициенты

На победу ЦСКА букмекеры дают коэффициент 2.24, на ничью — 3.85, а на победу «Локомотива» — 2.80.

Прогноз

В преддверии непростого выезда в столицу «Локомотив» был разгромлен «Авангардом», что для нынешней команды Игоря Никитина не является нормой.

Однако ярославцы — это по-прежнему самый мощный (или один из) представитель лиги, который мастерски читает игру серьезных соперников и действует в зависимости от событий на катке, добиваясь при этом нужных результатов. Так будет и в предстоящем матче, ведь при плотной конкуренции со «Спартаком» «Локомотив» получает дополнительную мотивацию.

Ставка

ЦСКА сколько угодно может разрывать аутсайдеров, но игра с «Локомотивом» — вызов другого уровня. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» победит в матче за 2.09.

При всей своей атакующей силе гости не решатся на высокоскоростной хоккей против соперника, способного наказать за неосмотрительность в обороне. Наш альтернативный прогноз — «Локомотив» не проиграет + ТМ 6.5 за 1.90.