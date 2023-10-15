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    Очередной победный матч дополнит серию «Локомотива»

    «Авангард» — «Локомотив». Ставка и прогноз (к. 2.32) на хоккейный матч КХЛ 15 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Локомотив»
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    «Локомотив» является лидером КХЛ по очкам
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 15 октября. Начало встречи — в 12:30 мск. «Авангард» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 15 Октября 2023 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 12:30 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
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    «Авангард»

    В двух последних матчах «Авангард», будто получив новый прилив энергии, вновь напомнил версию самого себя первой половины сентября, когда в его статистике было немало побед с высоким процентом реализации.

    По итогам 16 матчей «Авангард» оказался шестым в Восточной конференции с 20 очками. Столько же баллов имеют три других клуба, окруживших омичей со всех сторон. В частности, седьмой «Трактор» и выше идущие «Лада» и «Салават Юлаев».

    Коэффициенты матча Авангард — Локомотив

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    В 16 встречах команда Михаила Кравеца забросила. 41 шайбу — ничем не выделяющаяся результативность на фоне других топ-соперников. Но опять же, к своим лучшим показателям в атаке «Авангард» вернулся только в паре последних матчей.

    Все прогнозы на КХЛ

    После двух недавних поражений омичам удалось добиться значимых побед с общей разницей голов 7:1. На своей территории «Авангард» не проявил ни капли сочувствия к «Металлургу» Мг (4:1) и московскому «Динамо» (3:0).

    «Локомотив»

    Ярославский клуб по-прежнему уверенно идет по дистанции, выдерживая заданный им самим высочайший темп, благодаря которому в его статистику бесперебойно начисляются заслуженные победные баллы.

    Так, после 18 матчей «Локомотив» остается лидером Западной конференции с 29 очками. Ни один клуб КХЛ на данном этапе турнира не набрал больше баллов. От второго «Торпедо» ярославцы успели оторваться на четыре очка.

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    • В 18 встречах «Локомотив» забросил 54 шайбы. Его нападение входит в пятерку самых продуктивных на Западе. Пропустили ярославцы всего 30 голов. И это лучшая на две половины лиги статистика по игре в обороне.

    В матче 9 октября команда Игоря Никитина добилась важнейшей победы над «Торпедо» в битве лидеров (1:0), после чего отняла очки у СКА и максимально жестко прошлась по «Барысу» на его территории (6:0).

    Коэффициенты

    На победу «Авангарда» букмекеры дают коэффициент 2.71, на ничью — 3.85, а на победу «Локомотива» — 2.29.

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    Прогноз

    В последних матчах «Авангард» вновь показал свою лучшую игру, которая была подкреплена высокой результативностью. Однако даже две победы над серьезными соперниками не делают омичей фаворитами предстоящей встречи.

    «Локомотив» набрал сумасшедшую форму, которая позволила стать первым в чемпионате по многим параметрам, включая игру в обороне и набранные очки. И пока команда Никитина чувствует себя превосходно, даже близкий к идеалу «Авангард» вряд ли сможет испортить ей победную серию.

    Ставка

    В матче двух соперников, любящих высококлассный оборонительный хоккей, осторожность возьмет верх над скоростью и результативностью, при этом гости имеют все шансы получить очередные два очка. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.32.

    Если не отталкиваться от исхода в чью-то пользу, в качестве альтернативы можно взять ставку — тотал меньше 4.5 за 2.17.

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    «Авангард» — «Локомотив»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 15.10.2023. Прогнозы на хоккей. Очередной победный матч дополнит серию «Локомотива»
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