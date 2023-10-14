ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федор ЧаловГол пишем, два в уме. Матч с Камеруном вернул большой футбол в Россию «Бостон Селтикс»«Бостон» и «Мемфис» в лидерах, спад «Лейкерс» и «Денвера». Превью нового сезона НБА СавиоСавио из «Жироны» внезапно разорвал Ла Лигу на старте сезона. Теперь его ждут в «Ман Сити»
  • 23:56
    • Испания справилась с Шотландией, дубль Холанна помог Норвегии разгромить Кипр
  • 23:44
    • Албания разгромила дома Чехию, Польша увезла три очка с Фарер
  • 23:43
    • Турция на выезде переиграла Хорватию
  • 23:42
    • Косово победило в гостях Андорру, Беларусь и Румыния не выявили победителя
    Все новости спорта

    На домашнем катке «Лада» забудет о последних проблемах

    «Лада» — «Адмирал». Ставка и прогноз (к. 2.23) на хоккейный матч КХЛ 14 октября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Ладу Прогнозы на Адмирал
    Прогноз и ставки на «Лада» — «Адмирал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лада» не побеждает в течение четырех последних матчей
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Лада Арене» 14 октября. Начало встречи — в 16:00 мск. «Лада» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 14 Октября 2023 года
    Лада
  • КХЛ
    •  Лада 16:00 Адмирал Адмирал
  • КХЛ
    •

    «Лада»

    В прошлом месяце «Лада» была настоящим подарком для тех, кто любит красивые истории о том, как тот, кого считали слабым, демонстрирует свою мощь. Увы, в октябре этот рассказ закончился: почти безупречная статистика тольяттинцев была испачкана.

    В 18 играх «Лада» заработала 20 очков, но пока держится в верхней половине таблицы Востока, на четвертой строчке. По дополнительным цифрам она обходит пятый «Трактор» и на 2 балла отстает от третьего «Автомобилиста».

    Коэффициенты матча Лада — Адмирал

    1X2Новым игрокам
  • 2.503.552.85Бонус$9500
    •

    За этот период команда Олега Браташа забросила и пропустила по 36 шайб. Если ее нападение входит в пятерку самых скромных в конференции, то своими защитными звеньями тольяттинцы вправе гордиться, ведь это третий показатель надежности.

    Все прогнозы на КХЛ

    С 5 по 10 октября «Лада» задержалась на Дальнем Востоке. Правда, эту командировку она предпочла бы вычеркнуть из истории, поскольку команда Олега Браташа по два раза проиграла «Адмиралу» (1:2 ОТ, 2:3) и «Амуру» (2:4, 0:3).

    «Адмирал»

    В преддверии старта регулярки «Адмиралу» пророчили трудную переходную кампанию. К сожалению, на данном этапе сезона сбываются все самые пессимистичные прогнозы, да еще и без явных предпосылок к улучшению.

    В 15 матчах «Адмирал» набрал всего 12 очков и застрял на 11-й строчке в Восточной конференции. Всего один балл отделяет его от последнего места, к которому сейчас приклеен «Нефтехимик». От зоны кубковой восьмерки участника плей-офф прошлого сезона отделяют 5 очков.

  • Тренерские отставки, серия разгромов, усиление для СКА
  • КХЛ 2023/24: обзор пятой игровой недели
  • 09/10/2023

    • С 33 заброшенными шайбами команда Леонида Тамбиева входит в тройку самых скромных по реализации в Восточной конференции. При этом лидером атаки остается 22-летний нападающий Даниил Гутик (4+11). Пропустить «Адмирал» успел 40 голов.

    В октябре дальневосточная команда провела серию матчей на «Фетисов-Арене», где сперва дважды была обыграна «Лада» (2:1 ОТ, 3:2), а затем случились ожидаемые поражения от «Ак Барса» (1:2, 0:3).

    Коэффициенты

    На победу «Лады» букмекеры дают коэффициент 2.23, на ничью — 3.65, а на победу «Адмирала» — 2.91.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    Четыре подряд поражения на Дальнем Востоке — серьезный удар для команды, подарившей главную сентябрьскую сенсацию. Однако заострять внимание на этой серии «Лада» не станет, ведь впереди цикл домашних матчей против вполне проходимых соперников, включая «Адмирал», который застрял на дне таблицы и, кажется, не имеет ни настроения, ни ресурсов, чтобы оттуда выбраться.

    Ставка

    При поддержке домашних трибун (как бы банально это ни звучало) команда Браташа сможет на время забыть о ее текущих проблемах. Наши прогноз и ставка — «Лада» победит за 2.23.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.63
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Миннесота — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Даллас — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Чили — Перу
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бразилия — Венесуэла
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Куба — Гондурас
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Соррибес-Тормо — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Викмайер — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Тревизан — Мертенс
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Димитров — Харри
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Фернандес — Фрухвиртова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Япония — Канада
  • Футбол
  • Сегодня в 13:35
    •  2.19
  • Прогноз на матч Синякова — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лада» — «Адмирал»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 14.10.2023. Прогнозы на хоккей. На домашнем катке «Лада» забудет о последних проблемах
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры