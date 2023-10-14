В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Лада Арене» 14 октября. Начало встречи — в 16:00 мск. «Лада» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лада»

В прошлом месяце «Лада» была настоящим подарком для тех, кто любит красивые истории о том, как тот, кого считали слабым, демонстрирует свою мощь. Увы, в октябре этот рассказ закончился: почти безупречная статистика тольяттинцев была испачкана.

В 18 играх «Лада» заработала 20 очков, но пока держится в верхней половине таблицы Востока, на четвертой строчке. По дополнительным цифрам она обходит пятый «Трактор» и на 2 балла отстает от третьего «Автомобилиста».

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За этот период команда Олега Браташа забросила и пропустила по 36 шайб. Если ее нападение входит в пятерку самых скромных в конференции, то своими защитными звеньями тольяттинцы вправе гордиться, ведь это третий показатель надежности.

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С 5 по 10 октября «Лада» задержалась на Дальнем Востоке. Правда, эту командировку она предпочла бы вычеркнуть из истории, поскольку команда Олега Браташа по два раза проиграла «Адмиралу» (1:2 ОТ, 2:3) и «Амуру» (2:4, 0:3).

«Адмирал»

В преддверии старта регулярки «Адмиралу» пророчили трудную переходную кампанию. К сожалению, на данном этапе сезона сбываются все самые пессимистичные прогнозы, да еще и без явных предпосылок к улучшению.

В 15 матчах «Адмирал» набрал всего 12 очков и застрял на 11-й строчке в Восточной конференции. Всего один балл отделяет его от последнего места, к которому сейчас приклеен «Нефтехимик». От зоны кубковой восьмерки участника плей-офф прошлого сезона отделяют 5 очков.

С 33 заброшенными шайбами команда Леонида Тамбиева входит в тройку самых скромных по реализации в Восточной конференции. При этом лидером атаки остается 22-летний нападающий Даниил Гутик (4+11). Пропустить «Адмирал» успел 40 голов.

В октябре дальневосточная команда провела серию матчей на «Фетисов-Арене», где сперва дважды была обыграна «Лада» (2:1 ОТ, 3:2), а затем случились ожидаемые поражения от «Ак Барса» (1:2, 0:3).

Коэффициенты

На победу «Лады» букмекеры дают коэффициент 2.23, на ничью — 3.65, а на победу «Адмирала» — 2.91.

Прогноз

Четыре подряд поражения на Дальнем Востоке — серьезный удар для команды, подарившей главную сентябрьскую сенсацию. Однако заострять внимание на этой серии «Лада» не станет, ведь впереди цикл домашних матчей против вполне проходимых соперников, включая «Адмирал», который застрял на дне таблицы и, кажется, не имеет ни настроения, ни ресурсов, чтобы оттуда выбраться .

Ставка

При поддержке домашних трибун (как бы банально это ни звучало) команда Браташа сможет на время забыть о ее текущих проблемах. Наши прогноз и ставка — «Лада» победит за 2.23.