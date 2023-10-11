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    Крупное поражение от «Салавата» не отразится на дальнейших результатах «Магнитки»

    «Авангард» — «Металлург» Мг. Ставка и прогноз (к. 2.01) на хоккейный матч КХЛ 11 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Металлург» Мг
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    Максим Карпов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «G-Drive Арене» 11 октября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 11 Октября 2023 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 16:30 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
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    «Авангард»

    Омичи потерпели шесть поражений в восьми последних матчах. Это явно не то продолжение кампании, на которое рассчитывали в команде после хорошего старта сезона, где было пять побед из шести возможных.

    На момент написания прогноза «Авангард» занимает восьмое место в Восточной конференции с 16 очками после 14 игр. Такую же статистику набранных баллов имеют «Салават Юлаев» и «Сибирь», которые идут в таблице выше. На два очка омичи дистанцировались от девятого «Амура» при равенстве проведенных встреч.

    Коэффициенты матча Авангард — Металлург Мг

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    К матчу с лидером Востока команда Михаила Кравеца подходит с явными проблемами в нападении. В сумме «Авангард» забросил 34 шайбы, что является одним из худших показателей в конференции. При этом в трех встречах из пяти последних омичи ограничивались максимум одним голом.

    Все прогнозы на КХЛ

    Последняя победа «Авангарда» состоялась 3 октября. В Нижнем команда Кравеца пригвоздила «Торпедо» единственной шайбой Дениса Венгрыжановского (1:0). Затем омичи устроили голевое безумие на площадке «Ак Барса», которому проиграли в овертайме (4:5 ОТ), а в последнем матче они были разгромлены «Трактором» (1:4).

    «Металлург» Мг

    С конца сентября турнирный путь «Металлурга» Мг был кристально чистым, но в воскресенье его запятнало крупное поражение от «Салавата Юлаева» (2:6), которое, правда, не сильно повлияло на распределение сил в группе лидеров Востока.

    «Металлург» Мг по-прежнему занимает первое место. В его активе 25 набранных баллов по итогам 17 матчей и 3-очковый отрыв от второго «Автомобилиста», проведшего 16 встреч. Следовательно, в ближайшие дни «Магнитка» — при любом раскладе — не опустится ниже.

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    • В 17 играх команда Андрея Разина забросила 54 шайбы. До начала понедельничных матчей ее атака была второй по силе во всем чемпионате. Однако пропускают магнитогорцы много — 45 шайб. На Востоке это третий худший показатель.

    Перед упомянутым ранее поражением от «Салавата Юлаева» «Металлург» Мг добился четырех подряд побед, забросив 18 шайб. Дважды «Магнитка» разделалась с «Салаватом» (1:0, 6:3) и «Нефтехимиком» (8:3, 3:1).

    Коэффициенты

    На победу «Авангарда» букмекеры дают коэффициент 2.40, на ничью — 4.10, а на победу «Металлурга» Мг — 2.55.

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    Прогноз

    Домашнее поражение от «Салавата», да еще и со счетом 2:6, это, конечно, неприятно, но не катастрофически. Команда Андрея Разина проведет работу над ошибками и покажет совершенно другую игру на территории «Авангарда», форма которого вызывает много вопросов.

    Ставка

    В матче с «Авангардом», статистика которого теперь состоит в большей степени из поражений, лидер Востока сможет вернуться к набору очков. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит с форой 0 за 2.01.

    Минимум три шайбы команда Разина забрасывала в трех встречах из четырех последних. Поэтому наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 2.5 за 2.15.

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    «Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 11.10.2023. Прогнозы на хоккей. Крупное поражение от «Салавата» не отразится на дальнейших результатах «Магнитки»
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