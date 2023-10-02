В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Трактор Арене» 2 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трактор»

В Восточной конференции «Трактор» остается одним из самых загадочных клубов: его турнирную позицию нельзя назвать плохой, а вот результаты команды чаще огорчают, особенно если говорить об играх второй половины сентября, где количество поражений явно превосходило число побед.

Однако, как было упомянуто выше, в таблице у «Трактора» (по мере его возможностей и амбиций) все относительно хорошо: шестая строчка с 14 очками и один балл отставания от будущего соперника.

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В 13 матчах команда Анвара Гатиятулина забросила 28 шайб при 32 пропущенных. По игре в нападении челябинцы демонстрируют среднюю на Востоке статистику, а вот цифры в обороне входят в пятерку худших.

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С 18 по 23 сентября «Трактор» пережил 3-матчевую серию поражений, которая была прервана благодаря выездной победе над «Ладой» в этот понедельник (1:0 ОТ). Позже команда Гатиятулина проиграла «Салавату Юлаеву» (3:5), но смогла вернуться к набору очков во встрече со «Спартаком» (2:1 ОТ).

«Сибирь»

После крайне неудачного старта команда из Новосибирска нашла подходящий для нее стиль, способный приносить результат на дистанции. И даже недавнее поражение не мешает ей бороться за лидерские позиции в конференции.

В 12 матчах «Сибирь» заработала 15 очков и закрепилась на пятой строчке на Востоке. По дополнительным показателям она отстает от четвертого «Ак Барса» и всего на один балл — от третьего «Автомобилиста».

За это время команда Дэвида Немировского — в основном благодаря усилиям Тэйлора Бека и Николая Прохоркина — забросила 26 шайб, а пропустила 30. Что в плане атаке, что в обороне новосибирцы показывают среднюю статистику, без каких-то выдающихся цифр на фоне других клубов Востока.

В период с 17 по 25 сентября «Сибирь» осчастливила своих фанатов 4-матчевой победной серией, которой не дал разрастись дальше СКА в игре 27-го числа (0:3). Но уже в следующей встрече команда Немировского снова была на высоте. В противостоянии с «Барысом» она одержала верх (2:1) благодаря шайбам Ильи Морозова и Николая Прохоркина.

Коэффициенты

На победу «Трактора» букмекеры дают коэффициент 2.28, на ничью — 3.85, а на победу «Сибири» — 2.80.

Прогноз

Недавно челябинцы разобрались с «Ладой», а в последнем матче шокировали «Спартак», но по-прежнему команда Анвара Гатиятулина не впечатляет. Ее реализация все еще хромает , как и итоговые результаты. «Сибирь», которая оживилась в конце сентября, готова выехать на территорию «Трактора» за двумя баллами. Сил навязать свою игру у нее будет достаточно.

Ставка

Несмотря на предматчевые расклады, в этой встрече больше верится в гостей. Наши прогноз и ставка — «Сибирь» победит в матче за 2.12.

Если учесть при этом слабую атаку челябинцев, то в качестве альтернативы можно взять ставку — индивидуальный тотал «Трактора» меньше 2 с коэффициентом 2.20.