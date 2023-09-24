В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 24 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

На данном этапе регулярки «Ак Барс» ведет борьбу за первую позицию на Востоке, которая принадлежит «Металлургу» Мг. В восьми встречах казанцы заработали 12 очков и закрепились на второй строчке, уступая 3 балла «Магнитке», проведшей на матч больше.

«Ак Барс» забросил 29 шайб и стал лидером по данному показателю среди всех представителей Востока. Во всем чемпионате казанцы по этой статистике попадают в пятерку лучших. Пропустить клуб из Татарстана успел 20 голов.

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В составе «Ак Барса» собраны мощные спецбригады нападения, которые на старте сезона показывают себя с лучшей стороны. Самой заметной фигурой атаки стал Дмитрий Яшкин, набравший 11 очков (7+4). В верхней части клубного рейтинга бомбардиров также находятся Вадим Шипачев (4+7), Александр Радулов (2+7), Никита Лямкин (0+8) и Дмитрий Кагарлицкий (3+4).

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В первом в сезоне «Зеленом дерби» «Ак Барс», ведя на льду «Салавата» 2:0, проморгал собственное преимущество и потерпел поражение (2:3). А после той встречи команда Зинэтулы Билялетдинова одержала две волевые победы, которые были подкреплены высокой результативностью. Так, казанцы взяли верх над «Торпедо» (4:3) и «Витязем» (5:4 ОТ).

«Салават Юлаев»

Победный цикл «Салавата Юлаева» омрачило поражение в последнем матче. Но это не мешает ему продолжать борьбу за место в тройке сильнейших на Востоке. Сейчас уфимцы занимают пятую позицию с 10 очками.

В восьми матчах «Салават Юлаев» забросил 18 шайб — далекая от идеала статистика. А вот по игре в обороне команде Виктора Козлова сейчас нет равных. 13 пропущенных — первый в чемпионате показатель надежности.

Ведущим форвардом в составе «Салавата Юлаева» остается Вячеслав Лещенко, который в восьми играх набрал 6 очков (5+1). За ним в клубном списке бомбардиров идут Александер Хмелевский (4+2) и Иван Дроздов (1+4).

В период с 14 по 20 сентября «Салават Юлаев» одержал три подряд победы — над «Ак Барсом» (3:2), «Торпедо» (1:0 ОТ) и «Нефтехимиком» (4:2). Последняя игра, прошедшая в Уфе, обернулась потерей очков, о которой позаботился «Автомобилист» (0:1).

Коэффициенты

На победу «Ак Барса» букмекеры дают коэффициент 1.74, на ничью — 4.30, а на победу «Салавата Юлаева» — 3.89.

Прогноз

В прошлом очном матче «Ак Барс» в начале первого периода сделал все для своей победы, которую также благополучно упустил по собственной вине . Теперь казанцы намереваются взять реванш. В их пользу в предстоящей встрече играет фактор домашней арены и горький опыт, полученный 14 сентября.

Ставка

Несмотря на одиночные промахи, общие результаты команды Билялетдинова в порядке, и сыграть с «Салаватом Юлаевым» с позиции силы — это то, на что казанцы гарантированно могут рассчитывать в качестве хозяев. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит + ТМ 6.5 за 2.13.

В первом очном матче команда Билялетдинова поняла, насколько опасно терять концентрацию, когда ей противостоит крайне неуступчивый соперник, поэтому держать игру под контролем хозяева попытаются в течение всех 60 минут. Наш альтернативный прогноз — «Ак Барс» не проиграет ни одного периода за 2.08.