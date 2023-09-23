В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Металлург». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 23 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Северсталь» — «Металлург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Северсталь»

В этот сезон «Северсталь» входила без каких-либо ожиданий, поскольку она потеряла Андрея Разина, с которым и были связаны все последние успехи клуба.

С Козыревым пока что получается неплохо, но есть опасения, что это лишь стартовый спурт, который к концу месяца вполне может закончиться.

В двух последних встречах провинциальный коллектив проиграл. В одном случае обидчиком выступил «Сочи» (3:5), а в другом разъяренный СКА (1:4).

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В игре против отлично слаженного «Металлурга» на своем льду будет предельно тяжело. Ресурсы для набора очков есть, но ими нужно правильно воспользоваться.

«Металлург»

«Металлург» сделал большие шаги вперед по планомерному обновлению состава и структуры игры, который требовал тактических и стратегических изменений.

У Разина с этим всегда был полный порядок, поэтому неудивительно, что «магнитка» максимально убедительно стартовала в своей конференции и по делу занимает место на вершине Востока.

Материала в лице мастеровитых игроков у главного тренера более, чем достаточно. Самое главное — максимально грамотно тасовать звенья и применять «эффект неожиданности».

В предстоящем поединке против «Северстали» гости выглядят наиболее явными претендентами на убедительную победу в гостевом поединке.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.85, на ничью — 4.15, на гостей — 2.10.

Прогноз и ставка

Прогноз: В этой встрече победят гости, поскольку их состав более готов для подобных свершений.

Альтернативный прогноз: Игра обещает быть простой для гостей и ожидается довольно результативной.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.10.

Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 1.99.