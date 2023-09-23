ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валентина Шевченко и Алекса ГрассоШевченко стала жертвой спорного решения. «Пулю» лишили победы в реванше с Грассо Родри«Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест». Онлайн Жоау ФеликсМечты сбываются. Жоау Феликс расцвел в «Барсе», но надолго ли это?
  • 23:58
    • «Ницца» одолела «Монако» с Головиным и вышла в лидеры Лиги 1
  • 23:32
    • «Штутгарт» переиграл «Дармштадт» и вышел на первое место в Бундеслиге
  • 23:16
    • Дубль Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Ахли»
  • 22:05
    • «Зенит» победил «Бешикташ» и вышел в полуфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ
  • 22:14
    • Минское «Динамо» с минимальным счетом обыграло «Витязь»
  • 21:52
    • «Салернитана» и «Фрозиноне» сыграли вничью
  • 21:28
    • «КАМАЗ» неожиданно обыграл «Торпедо»
    Все новости спорта

    «Металлург» сможет одержать уверенную победу

    «Северсталь» — «Металлург». Ставка (к. 2.10), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 23 сентября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Металлург Мг Прогнозы на Северсталь
    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Металлург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Металлург»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Металлург». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 23 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Северсталь» — «Металлург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Северсталь»

    В этот сезон «Северсталь» входила без каких-либо ожиданий, поскольку она потеряла Андрея Разина, с которым и были связаны все последние успехи клуба.

    С Козыревым пока что получается неплохо, но есть опасения, что это лишь стартовый спурт, который к концу месяца вполне может закончиться.

    В двух последних встречах провинциальный коллектив проиграл. В одном случае обидчиком выступил «Сочи» (3:5), а в другом разъяренный СКА (1:4).

    Все прогнозы на КХЛ

    В игре против отлично слаженного «Металлурга» на своем льду будет предельно тяжело. Ресурсы для набора очков есть, но ими нужно правильно воспользоваться.

    «Металлург»

    «Металлург» сделал большие шаги вперед по планомерному обновлению состава и структуры игры, который требовал тактических и стратегических изменений.

    У Разина с этим всегда был полный порядок, поэтому неудивительно, что «магнитка» максимально убедительно стартовала в своей конференции и по делу занимает место на вершине Востока.

    Материала в лице мастеровитых игроков у главного тренера более, чем достаточно. Самое главное — максимально грамотно тасовать звенья и применять «эффект неожиданности».

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В предстоящем поединке против «Северстали» гости выглядят наиболее явными претендентами на убедительную победу в гостевом поединке.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.85, на ничью — 4.15, на гостей — 2.10.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: В этой встрече победят гости, поскольку их состав более готов для подобных свершений.

    Альтернативный прогноз: Игра обещает быть простой для гостей и ожидается довольно результативной.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.10.

    Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 1.99.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Гарсия — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Корда — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Мутэ — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Амур — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Адмирал — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Зверев — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Маррей — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Сибирь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Жирона — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Милан — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Бавария — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Боруссия М — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.05
  • Прогноз на матч Балтика — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Северсталь» — «Металлург»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 23.09.2023. Прогнозы на хоккей. «Металлург» сможет одержать уверенную победу
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры